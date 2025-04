Tus Ray-Ban Meta acaban de recibir una actualización de IA muy necesaria: algo que deseábamos desde su lanzamiento

¿Vives en Reino Unido y tienes unos "smart glasses" Ray-Ban Meta? De ser así, debes de saber que este 10 de abril de 2025 tus lentes recibieron una nueva actualización de Meta AI, la cual nos regaló algo que prometió desde 2023.

La mayor novedad es la llegada de las herramientas Mirar y Preguntar, que permiten a tus gafas buscar respuestas a tus preguntas basándose no sólo en lo que dices, sino también en lo que puedes ver.

Con esta herramienta, las gafas se convertirán en prácticas guías turísticas si les pides que identifiquen un punto de interés y te hablen de él, o que te ayuden a entender mejor la naturaleza ayudándote a identificar las plantas y los animales que espíes, siempre que las gafas vean bien.

