Meta adelanta sus "futuros cascos" a pesar de los problemas con la realidad virtual, y una actualización de IA sacada directamente de la ciencia ficción

Meta adelantó "futuros cascos" en su reciente conferencia con inversores.

Zuckerberg también sugirió que Meta quiere utilizar la inteligencia artificial para permitirte sumergirte en los videos.

No se proporcionaron planes ni plazos definitivos.

A raíz de los recientes despidos, muchos se preguntaban si esto era el principio del fin de los planes de Meta en materia de realidad virtual, pero la empresa ha reafirmado que sigue trabajando en nuevas tecnologías en este ámbito, incluyendo nuevo hardware y una posible integración de inteligencia artificial que parece sacada de la ciencia ficción.

En su intervención ante los inversionistas tras la publicación de su último informe trimestral de resultados, el director ejecutivo Mark Zuckerberg no habló demasiado sobre la realidad virtual, lo que quizá no sea sorprendente, y se centró en cambio en las gafas inteligentes, cuyas ventas se han «más que triplicado» en el último año.

En un principio, no era una buena señal para el futuro de la realidad virtual. Sin embargo, la directora financiera de Meta, Suan Li, nos devolvió la esperanza al responder a una pregunta de Benjamin Black, de Deutsche Bank, sobre Reality Labs.

Afirmó: «Seguimos siendo optimistas sobre el futuro de la realidad virtual», y añadió: «Estamos invirtiendo continuamente, o más bien, avanzando en la creación de futuros cascos». Dijo esto antes de frenar ligeramente nuestras esperanzas sobre la realidad virtual al explicar lo que ya sabíamos, que «la adopción de la realidad virtual por parte de los consumidores ha seguido, en general, una trayectoria de crecimiento más lenta que la de los dispositivos portátiles, y estamos reequilibrando nuestra cartera de Reality Labs para reflejarlo». No se revelaron más detalles sobre estos «futuros cascos», pero las filtraciones apuntan a dos posibles dispositivos que saldrán al mercado en 2026 y/o 2027.

Uno de ellos sería el «Quest 4», una versión mejorada de su predecesor, más grande pero más típica, que volvería a venir con un modelo de gama alta y otro de gama ligeramente más baja, como vimos con el Quest 3 y el Quest 3S.

El otro podría ser un dispositivo de realidad mixta, que se rumorea que se llamará "Quest 5".

Luego está el casco que he bautizado como Quest Pro 2. Será ultraligero, con un diseño más parecido al de unas gafas o unas gafas protectoras que al de un casco, gracias a que la batería y la potencia de cálculo se transfieren a un dispositivo que se lleva en el bolsillo. También estará más enfocado a la productividad que a los videojuegos.

¿Se avecina una actualización de la IA de Horizon? (Image credit: Meta)

Una mejora de la IA

La otra mejora importante que podríamos ver en la realidad virtual es el énfasis en la inteligencia artificial. Por supuesto, esto es de esperar en la era de la inteligencia artificial, pero Zuckerberg destacó un caso de uso futuro verdaderamente propio de la ciencia ficción durante la presentación: «Sin duda, hay una versión del futuro en la que cualquier video que veas, podrás tocarlo y sumergirte en él».

Ahora bien, tal y como Zuckerberg describe este futuro, ciertamente no es algo que veremos la próxima semana o incluso en los próximos años, pero supondría una mejora adicional de las herramientas basadas en la IA que ya estamos viendo, capaces de convertir escenas en 2D en 3D estereoscópico.

Más allá de la realidad virtual, las palabras de Zuckerberg también sugieren que podría ser una herramienta que veremos llegar a las plataformas móviles, que ahora también son el foco principal de su metaverso Horizon. Ser capaz de generar mundos a partir de imágenes, de nuestros recuerdos digitales, sería una poderosa herramienta creativa para este tipo de experiencias sociales inmersivas en todas las plataformas, y podría ser el factor diferenciador que Meta necesita, ya que sus modelos de IA están por detrás de rivales como ChatGPT, Gemini y otros.

Estas vagas referencias al hardware y las promesas de IA no nos dan una fecha concreta de cuándo saldrán los próximos desarrollos de realidad virtual de Meta, pero al menos nos dan una pista sobre el siguiente paso, que no parece tan desalentador para los aficionados a la realidad virtual.

Sin embargo, la pregunta sigue siendo si Meta podrá recuperar algo de popularidad o si los próximos dispositivos, como Steam Frame, le quitarán cuota de mercado a Meta, como sospecho que podría ocurrir.

