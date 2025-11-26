El nuevo programa de intercambio de Ray-Ban de Meta te permite cambiar tus AirPods por "lentes" inteligentes, pero hay una trampa

El Día de Acción de Gracias se acerca rápidamente, lo que significa que el Viernes Negro traerá grandes ofertas; de hecho, ya hay muchos descuentos disponibles en gadgets como las Meta Ray-Ban.

Si te conformas con conseguir un descuento en el modelo de última generación, puedes comprar las gafas Ray-Ban Meta al precio más barato de la historia, es decir, un par básico transparente o con cristales tintados por tan solo 238,99 dólares en Amazon (antes 299 dólares), aunque yo me decantaría por un par Transitions por 303,20 dólares (antes 379 dólares).

Aquellos que busquen las Ray-Ban Gen 2 o gafas Oakley como las HSTN o las Vanguard, no tendrán suerte... o la tendrían si no fuera por una oferta de intercambio que Meta está probando.

Si te diriges a la sección de gafas de IA de Meta.com y añades un par de gafas de IA a tu carrito (por desgracia, las gafas Ray-Ban Meta Display no son elegibles para la oferta de intercambio), puedes dirigirte a tu carrito y verás la opción de intercambiar un dispositivo por un descuento.

Según las reglas de Meta, el dispositivo debe estar en perfecto estado de funcionamiento, y los dispositivos elegibles para el intercambio son:

Ray-Ban Meta (Gen 1)

Apple AirPods Pro 2

Apple AirPods 4

Apple AirPods 3

Beats Powerbeats Pro 2

Beats Studio Buds +

Beats Fit Pro

Samsung Galaxy Buds3

Samsung Galaxy Buds3 Pro

Samsung Galaxy Buds3 FE

Como se trata de una prueba piloto, algunos usuarios están notando ciertas inconsistencias en el sistema. Es decir, los usuarios tienen que comprobar diferentes navegadores en diferentes dispositivos para que aparezcan las ofertas de intercambio y, cuando aparecen, ven diferentes tasas de intercambio.

Por ejemplo, la publicación de Reddit anterior muestra que a algunas personas se les ofrece hasta 113 dólares por sus gafas Ray-Ban Gen 1, mientras que nuestro sitio hermano Android Central informa de que se le ha ofrecido un crédito de 122 dólares.

Meta es conocida por ofrecer ofertas que no todos los usuarios pueden ver, como ha ocurrido en el pasado con algunas ventas de software de Meta Quest, por lo que podría tratarse de una repetición de esas tácticas, o bien, al tratarse de un programa piloto, es posible que no quiera ofrecer la promoción a todos los usuarios que compran en su sitio web.

Aún está por ver si este programa piloto se convertirá en algo permanente. Está previsto que finalice el 31 de diciembre para los pocos afortunados que pueden ver la oferta y, presumiblemente, en función del éxito o el fracaso del programa piloto, Meta podría optar por ampliar la oferta de intercambio o descartarla por completo.

Si no puedes ver la oferta de intercambio, como mencioné antes, aún puedes encontrar ofertas en las gafas Ray-Ban Meta de primera generación.

Les di cuatro estrellas en mi reseña de las gafas inteligentes Ray-Ban Meta, y eso fue cuando estaban a precio completo. Sí, el modelo Gen 2 es mejor, y pagar más por las lentes Transitions tiene mucho sentido, ya que son mucho más versátiles que las lentes que son permanentemente transparentes u oscuras, pero con un 20 % de descuento, estas gafas son una ganga innegable gracias a su divertida cámara en primera persona, su sólido audio de oído abierto y su útil asistente de IA.

Las mejores ofertas de Ray-Ban Meta para el "Black Friday" de hoy

Save 20% Ray-Ban Meta Smart Glasses / Lentes inteligentes: was US$299 now US$238.99 at Amazon Si quieres la mejor oferta en las gafas inteligentes Ray-Ban Meta, no busques más. Con esta oferta ahorrarás más de 60 dólares en un par con lentes transparentes. Pero si fuera tú, compraría un par de Transition por 303,20 dólares. Aún así ahorrarás más de 70 dólares y tendrás unas gafas inteligentes que podrás llevar puestas todo el día.

Save 20% Ray-Ban Meta Smart Glasses: was £299 now £239 at Currys Aquellos que busquen la mejor oferta apreciarán el precio tan bajo de las gafas inteligentes Ray-Ban Meta más baratas, pero, como he dicho anteriormente, yo me decantaría por las Transitions, más caras. Currys las tiene por solo 303 £, lo que supone un ahorro de 76 £.

