Una filtración de Apple sugiere que se avecina un iMac Pro M5 Max: estas son las 5 características que me gustaría ver

Una nueva filtración sugiere que Apple está trabajando en un iMac Pro con chip M5 Max.

Este sustituiría al iMac Pro original, que se dejó de fabricar en 2021.

El nuevo iMac Pro podría salir al mercado a principios de 2026.

Casi tan pronto como se dejó de fabricar el antiguo modelo en 2021, comenzaron a circular rumores de que Apple estaba trabajando en un nuevo iMac Pro, y esa idea acaba de recibir un gran impulso en forma de una filtración reciente que sugiere que Apple está trabajando en un nuevo modelo con un chip M5 Max. Dado que se rumorea que el MacBook Pro M5 Max llegará a principios de 2026, eso sugiere que podríamos ver un nuevo iMac Pro tan pronto como el próximo año.

Esta idea proviene de MacRumors, que afirma haber accedido a «software interno filtrado» de Apple que revela la existencia de este ordenador todo en uno de gama alta. En concreto, MacRumors afirma haber visto «archivos del kit de depuración del kernel utilizados por los ingenieros de Apple» que contienen identificadores de hardware para productos aún no lanzados. Entre todos los dispositivos, afirma el medio, se encuentra un iMac Pro que funciona con un chip M5 Max aún no lanzado.

Antes de emocionarnos demasiado, MacRumors señala que el kit de depuración también hace referencia a dispositivos que se sabe que solo se utilizan para pruebas internas, incluidos «iPad minis con tvOS y MacBooks con el chip A15». Eso significa que existe la posibilidad de que este iMac Pro sea simplemente para uso interno de Apple y que nunca vea la luz.

Sin embargo, varios rumores anteriores han indicado que Apple está desarrollando una versión «Pro» de gama alta del iMac. Dado que es casi seguro que el chip M5 Max se incorporará a los futuros productos de Apple, es muy posible que el iMac Pro con M5 Max esté a punto de salir al mercado.

Lo que quiero ver

(Image credit: Apple)

El iMac Pro ofrecía mucho en su momento álgido, pero si echamos un vistazo a sus especificaciones actuales, vemos que hay muchos aspectos que se podrían mejorar. El primero y más obvio es el chip, ya que el iMac Pro solo funcionaba con procesadores Intel. Con las enormes mejoras de rendimiento que ofrece el silicio de Apple, un nuevo iMac Pro podría ser significativamente más potente que su predecesor.

Como su nombre indica, el iMac Pro es un equipo de nivel profesional para personas con cargas de trabajo exigentes. Además de un chip potente, eso también significa que necesita mucho espacio de almacenamiento para guardar las películas, las fotos, los modelos de inteligencia artificial (IA) y todo lo demás para lo que la gente lo utilizará. El almacenamiento del antiguo iMac Pro alcanzaba un máximo de 4 TB, pero me gustaría ver una opción de 8 TB para igualar al MacBook Pro y ofrecer a los profesionales un amplio margen de maniobra.

A continuación, la pantalla podría mejorar considerablemente. El brillo del iMac Pro solo llegaba a 500 nits, lo mismo que el MacBook Air básico. Es necesario aumentarlo a 1600 nits de brillo máximo para igualar al MacBook Pro y estar a la altura del nombre «iMac Pro».

Además, el próximo ordenador debe adaptarse a las especificaciones Liquid Retina XDR de Apple con compatibilidad HDR y zonas de retroiluminación mini-LED. Tampoco estaría de más una opción de revestimiento con nanotextura y frecuencias de actualización ProMotion de 120 Hz.

Y aunque hasta ahora ha sido un poco irregular, no hay duda de que Apple Intelligence se extenderá a todos los dispositivos de Apple. Por lo tanto, tiene sentido que el iMac Pro sea compatible con las herramientas de inteligencia artificial de la empresa, al igual que cualquier otro Mac moderno.

Por último, los usuarios profesionales suelen necesitar una amplia gama de opciones de conectividad para conectar sus periféricos y dispositivos externos. El iMac Pro no se quedaba atrás en este aspecto, pero los tiempos han cambiado. Me gustaría que igualara lo que ofrece el Mac Studio, es decir, compatibilidad con Thunderbolt 5, HDMI, USB-A y USB-C, Ethernet de 10 Gb, además de una ranura para tarjetas SDXC UHS-II.

Eso te daría muchas opciones a la hora de conectar tus periféricos favoritos. ¿Te gustaría ver un nuevo iMac Pro? Cuéntanoslo en los comentarios a continuación.

