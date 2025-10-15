Google Fotos se amplía con tres nuevas funciones de edición y organización de fotos, y una de ellas es muy similar a una popular herramienta de Instagram

Según ha descubierto Android Authority, Google Fotos podría incorporar tres nuevas funciones.

Una de ellas es una nueva herramienta para organizar álbumes de fotos que podría ahorrarle tiempo a la hora de clasificar un gran número de imágenes.

También se rumorea que Google Fotos incorporará dos funciones de edición de fotos, entre ellas un nuevo efecto de retoque facial y una herramienta muy popular en las historias de Instagram.

Google Fotos/Photos está en una nueva etapa de evolución, y está vez estaría enfocada en herramientas de edición y organización.

Aunque no sabemos cuándo estarán disponibles estas funciones, tenemos que agradecer a Android Authority por sus minuciosos análisis, que han permitido habilitar algunos de los nuevos cambios, sobre los que el medio ha proporcionado información visual.

Próximamente podrían llegar tres nuevas actualizaciones a la aplicación Google Fotos, incluida una nueva función de organización de álbumes de fotos. Pero el objetivo principal de Google son las herramientas de edición de fotos, una de las cuales se parece mucho a una de las funciones más utilizadas de Instagram.

1. Opciones de texto inspiradas en Instagram

(Image credit: Android Authority)

Al igual que se pueden añadir palabras a las historias y los carretes de Instagram en varios estilos, Google está probando una opción que permitirá escribir texto en una selección de nuevas fuentes y añadirlo a fotos y videos. Android Authority lo descubrió en la versión 7.49 de la aplicación Google Fotos para Android.

Aunque la opción de añadir texto a los archivos multimedia en Google Fotos existe desde hace tiempo, hay limitaciones en cuanto a los estilos y colores de las fuentes. Esta nueva actualización te ofrece más control y libertad creativa con nuevos estilos de texto y elaboradas opciones de color.

En el análisis de Android Authority, las imágenes revelan que los nuevos estilos de fuente tendrán nuevos nombres, como «Clásico», «Elegante», «Negrita» y «Script», muy similares a los títulos de las fuentes de Instagram, pero con una ligera diferencia.

Su menú actualizado también introduce una gran cantidad de nuevas opciones de color, lo que significa que puedes elegir entre una amplia paleta en lugar de tener que elegir entre los siete tonos básicos actuales. Por el momento, no hay sugerencias automáticas de color ni una función de cuentagotas para seleccionar un color de la propia imagen, pero imaginamos que esto se añadirá en el futuro.

2. Nuevas herramientas de retoque fotográfico

(Image credit: Peter Hoffmann)

¿No te satisfacen las limitadas opciones de edición de Google Fotos? Eso podría cambiar pronto, ya que Google parece estar probando nuevos ajustes de retoque.

La versión actual de Google Fotos ofrece una serie de efectos básicos de edición de fotos y opciones de filtro, pero en un mundo en el que la fotografía con teléfonos inteligentes es cada vez más popular, los usuarios quieren más libertad de edición para centrarse en aspectos específicos. Aquí es donde Google Fotos podría introducir un nuevo efecto de retoque facial.

Ya existe una función similar en la aplicación Cámara, pero, de nuevo, tiene muchas limitaciones y solo funciona con imágenes tomadas en los modos selfie y retrato. Estas nuevas opciones de edición aún no se han visto en acción, sin embargo, Android Authority ha detectado varias cadenas de texto que apuntan a la nueva herramienta de edición, incluyendo frases como "imperfecciones", "dientes" y "ojeras", que aparentemente se refieren a ajustes específicos de retoque facial.

3. Una forma más fácil de organizar tus álbumes

(Image credit: Google)

Agrupar los archivos multimedia de tu biblioteca de fotos en álbumes individuales es una tarea tediosa, especialmente si tienes miles de fotos aleatorias por ahí. Pero no temas, podría haber una solución en camino.

En la última versión de Google Fotos, Android Authority ha logrado habilitar una nueva función que muestra un nuevo chip que aparece cuando ves una foto que has añadido a cualquiera de tus álbumes. Al tocar el chip, se te llevará al álbum en el que se encuentra la foto, pero si está en más de un álbum, aparecerá un menú desplegable que te mostrará todos los lugares donde puedes encontrar la imagen.

En lugar de navegar por la página de información de una foto para localizar su álbum, la nueva configuración lo muestra directamente, lo que te facilita filtrar entre tus álbumes de fotos. Sin duda, te ahorrará mucho tiempo de organización.

