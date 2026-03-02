Se rumorea que hay más detalles sobre Apple Studio Display 2, con dos modelos aparentemente en camino
¿Premium y ultra-premium?
- Se han filtrado más detalles sobre el Apple Studio Display 2.
- Podrían salir al mercado modelos de 32 y 27 pulgadas.
- Apple tiene varios lanzamientos de productos previstos para la próxima semana.
Tenemos más detalles sobre los posibles sucesores del Apple Studio Display, y parece que hay dos modelos en camino, que podrían ofrecer diferentes tamaños y especificaciones para atraer a los compradores de monitores más exigentes.
La nueva información proviene de Macworld (a través de MacRumors) y se basa en "archivos internos de Apple". En estos archivos se mencionan dos modelos, con los códigos J427 y J527, lo que sugiere que se avecinan dos variantes diferentes del Studio Display 2.
Según el informe, es posible que veamos un Apple Studio Display 2 de 32 pulgadas y otro de 27 pulgadas, y que el modelo más grande ofrezca un sistema de sonido superior y una selección de puertos mejorada, además de espacio adicional en la pantalla.
Al parecer, ambos modelos estarán preparados para admitir ProMotion con frecuencias de actualización de hasta 120 Hz, y también es probable que ambos sean compatibles con HDR. Se ha mencionado al menos un puerto Thunderbolt 5, compatible con una resolución 5K a 120 Hz.
¿Un lanzamiento esta semana?
En cuanto al diseño, no esperamos ningún cambio, y en este informe no se mencionan modificaciones estéticas. El actual Apple Studio Display ofrece una pantalla de 27 pulgadas y mide hasta 58,3 cm (23 pulgadas) de alto, dependiendo del soporte que se adquiera con él.
Este último informe es la continuación de varias filtraciones anteriores sobre este monitor mejorado. Teniendo en cuenta que el primer modelo salió al mercado en 2022, ya es hora de que salga el modelo de segunda generación, que podría incorporar la tecnología mini-LED en su pantalla.
A principios de febrero, Mark Gurman, de Bloomberg, informó de que los plazos de envío del Studio Display estaban empezando a retrasarse, lo que sugiere que se está preparando una actualización con un chip interno mejorado, muy posiblemente el A19 utilizado en el iPhone 17.
Gurman calculó que el nuevo modelo podría aparecer a principios de marzo y, como era de esperar, Apple tiene una semana importante de anuncios de productos a partir del lunes. Estén atentos a este espacio.
