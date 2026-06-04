Los mejores monitores de Computex 2026: las innovaciones más destacadas que debes conocer

Computex Q&A ¿Tienes alguna pregunta sobre el evento de informática más grande del mundo? Déjanos un comentario en nuestra sesión de preguntas y respuestas en vivo sobre Computex 2026 y se las transmitiremos al equipo que cubre el evento.

El anuncio más emocionante en materia de monitores para juegos en Computex 2026 es el MSI MPG OLED 322URDX36, que es el «primer» monitor 4K del mundo con una frecuencia de 360 Hz. Se trata de una pantalla de triple modo, que también ofrece 540 Hz en 1440p y 680 Hz en 1080p.

ASRock está apostando por el segmento premium del mercado de monitores para juegos, especialmente con el TCo27QXB OLED, que ofrece 4K a 240 Hz, así como 1080p a 480 Hz.

Para no quedarse atrás, el AW3926QW de Alienware lleva el OLED 5K al formato ultraancho 21:9 con el AW3926QW, que es más que lo suficientemente rápido a 165 Hz.

La feria Computex 2026 está llegando a su fin, y el mayor evento de informática del mundo no ha dudado en desvelar las próximas novedades en monitores para juegos de gama alta y alta frecuencia de actualización. La principal conclusión de lo que hemos visto es que las concesiones entre resolución y frecuencia de actualización parecen ser cosa del pasado. Ya no se trata solo de 4K, sino también de 5K.

Eso no quiere decir que no se estén ofreciendo otras resoluciones. El 1440p en configuraciones de alta frecuencia de actualización sigue impresionando, lo cual es particularmente importante si quieres un panel viable para esports o el uso más fluido de FSR 4 / DLSS 4.5. Estos son los mejores monitores de Computex 2026 que hemos visto y por qué.

MSI presenta la "primera pantalla del mundo" 4K a 360 Hz con funcionalidad de triple modo

(Image credit: MSI)

Si tienes una de las mejores tarjetas gráficas, seguro que querrás ejecutar tus juegos en 4K (2160p). En el pasado hemos visto pantallas que permitían 240 Hz en esta resolución, pero ahora MSI ha presentado una enorme pantalla de 32 pulgadas que lleva las cosas aún más lejos. El MPG OLED 322URDX36 es un monitor impresionante, respaldado por su nueva funcionalidad de modo triple y una pantalla QD-OLED de quinta generación.

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Si eres de los que se toman en serio los juegos de esports, sabrás que los fotogramas deciden las partidas. Ya sea para conseguir un «ace» en Valorant o para aprovechar cada milisegundo en Counter Strike 2, los profesionales te dirán que una mayor frecuencia de actualización puede marcar la diferencia entre ganar y perder. Alcanza la asombrosa cifra de 680 Hz en 1080p. También puedes alternar entre 4K a 360 Hz y 520 Hz a 1440p.

Los niveles de negro parecen particularmente impresionantes en el MPG OLED 322URDX36, ya que este próximo monitor 4K de 32 pulgadas cuenta con VESA Display HDR 600 True Black, el segundo nivel más oscuro después del 1000, y muy por encima de lo que se suele ver en los monitores para juegos 4K. En otras palabras, es notablemente rápido, parece ofrecer una reproducción del color excepcional y te permitirá alcanzar esas altas tasas de fotogramas en 4K, siempre y cuando cuentes con una GPU capaz, como la RTX 5090 o la RTX 5080.

Los monitores de doble modo de ASRock te ofrecen lo mejor de ambos mundos

ASRock es conocida principalmente por sus monitores económicos y de gama media, pero ese panorama podría estar cambiando. Aquí entra en escena la línea Taichi, en particular el Taichi TC027USB y el TCo27QXB OLED. El primero es una pantalla OLED Tandem de 27 pulgadas, con una resolución nativa 4K a 240 Hz y funcionalidad de modo dual para funcionar a 480 Hz en 1080p.

Esto significa que puedes jugar a videojuegos de esports con alta fidelidad, pero también cambiar a imágenes deslumbrantes para lanzamientos con una historia profunda o para un solo jugador sin sacrificar nada. El TCo27QXB OLED es similar. Es un panel de 27 pulgadas con una frecuencia nativa de 540 Hz cuando funciona en 1440p.

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Gigabyte presenta el "primer" monitor para juegos 5K multimodo del mundo

(Image credit: Gigabyte)

Gigabyte Aorus es sinónimo de hardware de gama alta que ofrece el mejor rendimiento de su clase, y la línea completa Aorus Elite de la empresa parece tener esta vez todo lo que uno podría desear en un monitor para juegos en 2026.

¿Y si no quieres elegir entre solo dos modos de visualización? Esa es la mayor fortaleza del «primer» monitor multimodo 5K del mundo, el recién presentado FM275K16P. Se trata de una pantalla mini-LED de 27 pulgadas compatible con tres modos de visualización: 5K a 165 Hz, 4K a 220 Hz y 1440p a 330 Hz, con un tiempo de respuesta bajo de solo 1 ms GtG, un brillo máximo de 1250 nits y un total de 2304 zonas de atenuación local. Podrás ajustar rápidamente la resolución y la frecuencia de actualización que mejor se adapte a lo que estés jugando.

Dos de los modelos en particular también impresionan, principalmente el FO32U24GP y el FO32U24G. La primera pantalla te ofrece una experiencia 4K completa a 240 Hz con una funcionalidad de modo dual para 1080p a 480 Hz. Esto se combina con una gama DCI-P3 del 99,5 % y un impresionante brillo máximo de 1500 nits. La única diferencia principal con respecto al FO32U24G es que no es compatible con UHBR20.

El último buque insignia de Alienware es un gigantesco monitor OLED 5K de 39 pulgadas

(Image credit: Alienware/Dell)

Normalmente no pensamos en la marca Alienware de Dell cuando se trata de monitores para juegos, y parece que eso es algo que la empresa quiere cambiar, a juzgar por el modelo AW3926QW. En pocas palabras, se trata de una impresionante pantalla de 39 pulgadas con formato 21:9, resolución 5K y tecnología de panel OLED, que además se presenta como «la primera del mundo».

Con lo que se describe como «RGB stripe Tandem OLED», el Alienware AW3926QW es compatible con VESA DisplayHDR True Black 500, tiene una curvatura de 1500 y también ofrece modos de visualización múltiples. La resolución ultraancha 5K (5120 x 2880) funciona a 165 Hz, lo que debería ser más que suficiente incluso para las mejores tarjetas gráficas bajo carga. Sin embargo, también puedes cambiar a 1080p a 330 Hz para cualquier actividad más orientada a los deportes electrónicos, algo que no suele verse en una pantalla 21:9 de este tipo.

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