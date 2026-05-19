LG presenta el "primer monitor para juegos del mundo con frecuencia nativa de 1000Hz", pero buena suerte si intentas encontrar una GPU capaz de manejarlo sin que te cueste un ojo de la cara

LG ha presentado un nuevo monitor de 24,5 pulgadas, el UltraGear 25G590B.

Cuenta con una frecuencia de actualización de 1000 Hz y tecnología de reducción del desenfoque de movimiento.

LG destaca que está diseñado para juegos de disparos "en los que apuntar con precisión y obtener una confirmación visual casi instantánea son claves para la victoria".

LG ha presentado una nueva pantalla que promociona como el «primer monitor para juegos del mundo con una frecuencia de actualización nativa de 1000 Hz».

VideoCardz se hizo eco del comunicado de prensa publicado por LG para anunciar el UltraGear 25G590B, un monitor de 24,5 pulgadas con resolución Full HD (1080p) y el primer panel en alcanzar la mágica frecuencia de actualización de 1000 Hz.

Pero, ¿alcanzar ese umbral es realmente "mágico"? Bueno, es un logro técnicamente impresionante, pero hablaré de lo que esto significa en realidad en un momento.

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En primer lugar, analicemos el resto de las especificaciones del UltraGear 25G590B, aunque hasta ahora no se han compartido muchos detalles.

Lo que sí sabemos es que este monitor cuenta con un panel IPS y una "película antirreflejos» para reducir el deslumbramiento en la pantalla. LG también ha incorporado la tecnología «Motion Blur Reduction Pro", que "hace que los objetos en movimiento rápido se vean más nítidos y sean más fáciles de seguir".

En otras palabras, esto te ayuda a apuntar mejor en juegos de disparos —como Apex Legends, Overwatch o Valorant— y se trata de un monitor «diseñado específicamente para juegos de disparos en primera persona».

LG señala además: "Esta pantalla ofrece actualizaciones visuales ultrarrápidas, lo que preserva la legibilidad de los menús y las interfaces del juego al tiempo que mantiene la nitidez tanto de los objetos en movimiento como de los estáticos en pantalla. El 25G590B es especialmente adecuado para juegos FPS, donde apuntar con precisión y la confirmación visual casi instantánea son claves para la victoria".

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El LG UltraGear 25G590B también cuenta con un par de funciones de IA (bueno, claro que sí). El principal uso de la IA en este caso es ajustar la configuración de la imagen según el género del juego que se esté jugando, pero también hay una función de sonido con IA para una mejor experiencia de audio espacial y comunicaciones más claras dentro del juego, según nos han informado, siempre y cuando se cuente con unos audífonos compatibles.

El monitor para juegos 25G590B de LG saldrá a la venta en la segunda mitad de 2026. Aún no tenemos un precio.

Análisis: ¿demasiado refrescante?

(Image credit: Secretlab)

¿Es este un monitor que te gustaría comprar? Bueno, la verdad es que no, a menos que seas un aspirante a profesional de los esports que juega a juegos de disparos, que es el público objetivo, tal y como se ha señalado. O a menos que tengas mucho dinero para gastar...

Esa frecuencia de actualización sin duda debería proporcionar una experiencia de juego muy suave y fluida, por supuesto, y como señala LG, es un monitor «nativo» de 1000 Hz que funciona a esa frecuencia de actualización en Full HD, a diferencia de los monitores para juegos de modo dual que pueden bajar a una resolución de 720p para lograr frecuencias de actualización más rápidas. (Y realmente no quieres jugar a nivel profesional con la pérdida de claridad que implica ese truco en particular).

Sin embargo, en términos más generales, ¿qué tan rápidas deben ser las frecuencias de actualización? Si bien los 1000 Hz nativos son sin duda un logro técnico, como se ha observado, ¿qué significa esto en la práctica? La verdad es que la gran mayoría de los jugadores no podrá notar una diferencia significativa entre 1000 Hz y, digamos, 360 Hz.

Otro punto a tener en cuenta con un monitor de 1000 Hz es que, para aprovechar al máximo los 1000 fotogramas por segundo, se necesita una GPU capaz de ejecutar el juego en cuestión a ese nivel, lo cual no es tarea fácil, ni siquiera a una resolución de 1080p. Recuerda que esto implica mantenerse constantemente en (y, de hecho, superar) los 1,000 fotogramas por segundo, lo cual es bastante diferente a poder alcanzar esa tasa de fotogramas de manera ocasional.

En resumen, necesitarás una tarjeta gráfica de lo más potente, y los precios de esas GPU de alta gama se han disparado en este momento (gracias a la crisis de la memoria RAM). Además, para algunos juegos, puede que ni siquiera sea posible mantener una tasa constante de 1000 fps con un equipo de gama alta totalmente equipado (aunque es cierto que los juegos de disparos competitivos están diseñados para altas tasas de fotogramas).

Dicho esto, aunque hay discusiones sobre exactamente cuánta fluidez puede detectar el ojo humano —incluso para los profesionales de los videojuegos con la vista más aguda—, hay quienes afirman que una frecuencia de actualización extremadamente alta aún se puede «sentir» en la experiencia de juego. Y LG sostiene que su tecnología de reducción del desenfoque de movimiento «ayuda a los jugadores a seguir movimientos laterales rápidos con menos esfuerzo [y] a identificar objetivos con mayor claridad». Esto podría ser útil o un truco publicitario; el tiempo lo dirá. (Y hablando de trucos publicitarios, dudo mucho que los jugadores profesionales quieran que la IA ajuste "inteligentemente" sus configuraciones de imagen).

El LG UltraGear 25G590B será un periférico para juegos costoso, pero sin duda será interesante ver cómo lo reciben los críticos cuando el panel salga al mercado a finales de este año.

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