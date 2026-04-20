MSI lanza nuevos monitores OLED que mejoran notablemente el contraste y el brillo, lo que demuestra que el cielo es el límite para esta tecnología

MSI ha lanzado dos nuevos monitores: el MSI MPG 322UR X24 y el MSI MAG 321UP X24

Ambos son monitores QD-OLED de cuarta generación que incorporan varias funciones nuevas para mejorar la inmersión

Las tecnologías DarkArmor Film y Uniform Luminance se encargan de mejorar los niveles de negro y mantener un brillo uniforme, respectivamente

Las pantallas QD-OLED son constantemente elogiadas como las mejores del mercado, gracias a sus profundos niveles de negro, que garantizan una calidad de imagen inigualable por los monitores mini-LED y LED convencionales. Sin embargo, esto tiene algunos inconvenientes, y eso es precisamente lo que las nuevas pantallas de MSI prometen resolver.

MSI ha lanzado dos nuevos monitores OLED de 31,5 pulgadas, que ya se habían presentado en el CES 2026: el MSI MPG 322UR QD-OLED X24 y el MSI MAG 321UP QD-OLED X24.

Ambos modelos son pantallas QD-OLED de cuarta generación, equipadas con varias características nuevas, como un sensor AI Care para evitar el quemado de la pantalla apagándola cuando el usuario se aleja de ella. Las características más destacadas son «DarkArmor Film» y «Uniform Luminance», ambas diseñadas para revitalizar y mejorar la experiencia visual.

El artículo continúa a continuación.

DarkArmor Film es un nuevo diseño creado para aumentar los niveles de negro en un 40 % y mejorar la resistencia a los rayones de la pantalla. Lo más importante es que MSI afirma que elimina el «tinte púrpura» que suele verse en las pantallas OLED en entornos muy iluminados.

Especificaciones del MSI 322UR (Image credit: MSI)

Panel Comparison | MSI - YouTube Watch On

Esto debería evitar que la luz solar u otras fuentes de luz provoquen esos molestos reflejos, que eran la causa del tono púrpura, y esto se aprecia claramente en el video de demostración de MSI (disponible más arriba), donde la pantalla con DarkArmor Film sale claramente ganadora.

Además, tanto el 322UR como el 321UP utilizan la tecnología Penta Tandem OLED, que mejora significativamente el brillo y aumenta la eficiencia lumínica hasta en un 30 % al apilar cinco capas emisoras de luz, una característica popular entre los televisores y monitores OLED de nueva generación.

Quizás la característica más destacada de los dos sea la «Uniform Luminance» de MSI, que busca erradicar los agresivos problemas del limitador automático de brillo (ABL) que afectan a las pantallas OLED. Cambiar de ventanas pequeñas a más grandes resultaría en cambios de brillo muy notorios, lo que llevaría a una experiencia visual discordante e inconsistente.

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Uniform Luminance utiliza curvas HDR personalizables para producir transiciones más suaves entre escenas claras y oscuras, reduciendo en última instancia el impacto del ABL agresivo y manteniendo los niveles de brillo consistentes.

Las listas de varios minoristas en línea indican que el MSI 322UR QD-OLED X24 está disponible a 895 £ / 1099 $ / (alrededor de 1799 AU$), y el MSI 321UP QD-OLED X24 a 899,99 $ / (alrededor de 799 £ / 1499 AU$). Sin duda, estos son monitores a los que vale la pena estar atentos, y que yo añadiría a mi lista de deseos.

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