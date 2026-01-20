La crisis del aumento de precios de memoria podría empeorar aún más, ya que Estados Unidos amenaza con aranceles del 100%

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, advirtió a dos grandes fabricantes de chips de memoria que necesitan fabricar chips en Estados Unidos.

Lutnick dijo: "Todo aquel que quiera construir memoria tiene dos opciones: puede pagar un arancel del 100% o puede construir en Estados Unidos. Esa es la política industrial".

El resultado de tal medida sería doloroso para los consumidores, además de algunos aumentos de precios ya desagradables relacionados con la memoria para computadoras portátiles y PC.

La crisis de RAM no hace más que empeorar y comenzamos 2026 con un torrente de malas noticias sobre los aumentos de precios; además, el gobierno de Estados Unidos ahora está haciendo valer su peso, amenazando con una medida que podría causar aún más problemas de precios para los consumidores.

PC Gamer destacó un informe de Bloomberg que cita algunas palabras duras para dos de los grandes fabricantes de memoria pronunciadas por el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick.

Lutnick advirtió que los fabricantes de chips de memoria de Corea del Sur y Taiwán, es decir, SK Hynix y Samsung (no Micron, el tercer gigante presente en este ámbito, que tiene su sede en Estados Unidos), podrían enfrentar aranceles de hasta el 100% si no invierten más en Estados Unidos para aumentar sus instalaciones de producción de chips en el país.

Lutnick dijo: "Todo aquel que quiera construir memoria tiene dos opciones: puede pagar un arancel del 100% o puede construir en Estados Unidos. Esa es la política industrial".

En otras palabras, si SK Hynix y Samsung continúan fabricando módulos de RAM fuera de EE. UU., en Asia, podrían enfrentarse a esos aranceles. Un arancel del 100 % significaría, en efecto, un impuesto de importación del 100 % sobre los chips de memoria procedentes del extranjero, lo que, por supuesto, sería un precio muy elevado.

La idea, entonces, es que estas dos empresas incrementen la producción de chips en territorio estadounidense para evitar aranceles punitivos al vender en este mercado. Cabe destacar que el gobierno estadounidense pretende que SK Hynix y Samsung fabriquen chips de RAM en EE. UU. (y no solo empaqueten los chips fabricados en Asia y luego los envíen, como ocurre con las plantas de fabricación que ambas empresas tienen actualmente en el país).

Incluso Micron no produce gran parte de su producción total de chips de memoria en EE. UU., pero sí tiene algunas plantas de fabricación en el país y planea expandirlas considerablemente. De hecho, Lutnick hizo esta declaración, según informó Bloomberg, en la ceremonia de inicio de la construcción de un nuevo complejo multifundición de 100 000 millones de dólares que Micron está construyendo en Nueva York (parte de una iniciativa de 200 000 millones de dólares para construir nuevas plantas de fabricación en EE. UU.).

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Análisis: ¿Cómo podría esto afectar a los consumidores?

(Image credit: Shutterstock / fizkes)

Aquí hay algunos problemas obvios para los consumidores estadounidenses (y por supuesto esto también afecta a México), y posiblemente también para el gobierno.

Para empezar, si EE. UU. impulsara esta medida arancelaria del 100 %, ¿quién puede asegurar que tendría un gran impacto en forzar a SK Hynix o Samsung a expandir su producción en EE. UU.? Decir que la RAM es un mercado de vendedores en este momento es posiblemente la mayor subestimación del siglo en el mundo tecnológico, por lo que no es que la pérdida de clientes estadounidenses vaya a perjudicar a estos fabricantes de chips ni a reducir las enormes ganancias que disfrutan actualmente.

En última instancia, sin embargo, no serán los fabricantes de memorias ni los fabricantes de portátiles o PC los que sufrirán las consecuencias; el verdadero impacto recaerá en el consumidor estadounidense promedio. Como se mencionó, la posible medida amenazada es, en efecto, un impuesto de importación del 100 % que se trasladará directamente al comprador del dispositivo tecnológico que contiene la memoria, como inevitablemente ocurre con todos estos aumentos de costos.

Podríamos terminar en una situación en la que se pronostique un aumento de precios del 50% para la RAM en el primer trimestre de 2026, durante los próximos meses, además de los aumentos ya miserablemente grandes observados en el último trimestre de 2025. Y luego, además de eso, los consumidores estadounidenses tendrán que pagar más si entra en vigencia lo que efectivamente es un impuesto de importación del 100% sobre la memoria, lo que significa un aumento sobre un aumento sobre un aumento.

Un almacenamiento más caro y una memoria RAM mucho más cara van a aumentar el precio de las computadoras portátiles y de escritorio por igual; las GPU también se ven afectadas en este sentido (ya que tienen RAM de video, que ahora también es más escasa y, por lo tanto, más cara).

Es difícil predecir cómo se desarrollará esto, y variará considerablemente según el modelo, pero los aranceles teóricos podrían significar que las laptops se encarezcan aproximadamente un 10 % debido a la inflación adicional en la factura de la RAM, además de los ya pronunciados aumentos que la crisis de escasez de memoria ya está causando. Los portátiles de gama alta, y los PC como los Copilot+ (AI), serán los más afectados, ya que exigen configuraciones de memoria más robustas y rápidas.

Aún no llegamos al punto en que el gobierno estadounidense implemente estas medidas; por el momento, son solo amenazas. Pero la administración cree firmemente que la aplicación de aranceles funciona, por lo que es casi inconcebible que Lutnick pueda implementarlas, suponiendo que no se pueda llegar a un acuerdo sobre inversiones en EE. UU. con fabricantes de chips de memoria distintos de Micron.