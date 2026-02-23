La crisis de las memorias RAM muestra (leves) señales de alivio a medida que bajan los precios de la DDR5, pero hay un problema

Los precios de la RAM DDR5 parecen estar bajando en Europa

Los precios han bajado entre un 10% y un 15%, aunque esa evidencia es una instantánea limitada del mercado.

En el lado negativo, la RAM china, que algunos esperaban que fuera una alternativa asequible, no tiene tan buena pinta.

Hay una señal esperanzadora de que los precios de la RAM finalmente podrían estar bajando, aunque también hay una noticia más negativa que se ha colado para equilibrar eso un poco.

Para empezar, la buena noticia, que como informa Tom's Hardware , es que los precios de la RAM DDR5 parecen estar bajando en Europa.

El sitio de tecnología notó una afirmación en Reddit que muestra un gráfico del precio de un kit "promedio" de 32 GB de memoria DDR5 en la UE, lo cual suena muy vago, pero apunta a una caída de alrededor del 10 % (aproximadamente) en el precio desde principios de febrero.

Aparentemente, este gráfico proviene de datos de comparación de precios compilados por Tweakers.net, un sitio de tecnología holandés, y hay observaciones anecdóticas en el hilo de Reddit de que esto es lo que está sucediendo en Europa.

Tom's también realizó su propia verificación rápida de cinco kits de memoria DDR5 populares (de grandes marcas) en Amazon Alemania (usando el seguimiento de precios de CamelCamelCamel) y descubrió que un par de productos habían bajado considerablemente de precio (alrededor de un 12% a 15%) desde principios de febrero.

Parece que hay una reducción de precios en algunos grandes minoristas de Europa, lo cual es positivo. Tom también analizó el mercado estadounidense y encontró indicios de caídas de precios mucho menores, pero nada que llame mucho la atención (todavía).

Si bien esto es un alivio bienvenido, Wccftech también detectó una señal más pesimista, como lo señaló el sitio de tecnología chino IT Home .

Como usted debe saber, existe cierta esperanza de que una memoria RAM más asequible de fabricantes chinos pueda convertirse en una opción relativamente económica para los compradores occidentales si se importa, pero nos han dicho que no es probable que esto suceda.

De hecho, KingBank, uno de los grandes fabricantes de RAM que utiliza chips de memoria de CXMT (que recientemente fue destacado como un potencial salvador económico para el sobrevalorado mercado de RAM en Occidente) ha aumentado sus precios a niveles similares a los que hemos visto en Europa y Estados Unidos.

Wccftech señala que un kit KingBank de 32 GB DDR5 en JD.com ahora cuesta el equivalente a más de $500, lo que significa que es prácticamente el mismo precio que las grandes marcas en EE. UU. Quizás aún puedas encontrar un buen precio en memoria DDR4 a corto plazo, aunque con todos los riesgos que conlleva comprar en sitios como AliExpress.

Análisis: ¿se alcanzó el precio máximo?

(Image credit: Shutterstock / Dean Drobot)

Aunque las noticias sobre la memoria RAM china están lejos de ser buenas, aceptaramos con franqueza cualquier aspecto positivo, y el hecho de ver que los precios de la memoria en Europa están cayendo es muy bienvenido.

Bueno, probablemente se trate más de precios que alcanzan un pico tal que los compradores cada vez más posponen sus compras; en otras palabras, un reflejo de una fluctuación en la demanda y una negativa a caer en compras de pánico, en lugar de un refuerzo de la oferta disponible que esté aliviando los precios de la RAM en Europa.

Pero el efecto neto sigue siendo que los precios están bajando, en lugar de subir inexorablemente a un ritmo desorbitado , y me consuelo con cualquier consuelo que pueda encontrar. Necesitamos seguir observando los precios hasta marzo, por supuesto, para ver si esta tendencia a la baja continúa, aunque quizás con un descenso más suave, pero cualquier caída adicional seguirá siendo una señal positiva de que quizás el mercado esté empezando a estabilizarse (por fin).

No puedo decir con convicción que eso vaya a suceder, pero nunca se sabe, sobre todo si los compradores se obstinan en esperar a que pase. El problema con esa táctica, por supuesto, es que no se prevé que la crisis de RAM desaparezca pronto, y lo más probable es que continúe hasta 2027, si la opinión de varias firmas de análisis es acertada.