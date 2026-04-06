¡Espera!: a pesar de la bajada de precio, todavía no es buen momento de comprar memoria RAM

Opinion
Por publicado

La paciencia es lo más importante

RAM working on a motherboard
(Crédito de imagen: Corsair)

El auge de la IA ha propiciado un periodo sin precedentes en el mercado del hardware para PC, con precios de memoria y almacenamiento disparados tanto para fabricantes como para consumidores. Los centros de datos de IA han absorbido prácticamente todos los kits de RAM, y empresas como Micron han desviado su atención de los consumidores para centrarse por completo en la IA.

Sin embargo, la situación está empezando a cambiar lenta pero seguramente a favor de los consumidores, ya que los precios de los kits de RAM están empezando a bajar en algunos minoristas de Europa, Estados Unidos y China.

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En los últimos meses, varios anuncios en sitios web de minoristas mostraban precios para kits de memoria RAM de 32 GB y 64 GB que eran más caros que un ordenador completo o una consola de videojuegos. Por lo tanto, no sorprende que los precios hayan bajado, lo que indica claramente que los minoristas quieren liquidar el stock.

No compres memoria RAM aún

Computer memory RAM on motherboard background

(Image credit: Zoomik / Shutterstock)

Antes de la crisis de la memoria RAM, los precios eran tan bajos y asequibles que pocos se planteaban actualizar sus equipos. Ya fueran 16 GB, 32 GB o 64 GB, los consumidores nunca tuvieron que pagar un alquiler para adquirirlas.

Cabe destacar que el kit de memoria RAM Corsair Vengeance RGB Pro DDR4 de 32 GB que compré a finales de 2024 costaba 54,99 £ en Amazon . Actualmente, ese mismo kit se puede encontrar en la tienda online de Corsair por $280.99 dólares. Esto supone más del cuádruple del precio original.

Para que quede claro: no compren memoria RAM todavía, ya que los precios siguen estando muy por encima de lo que deberían. Si los consumidores empiezan a comprar en cuanto los precios comiencen a bajar, transmitirán un mensaje erróneo a los minoristas, lo que a la larga creará un nuevo estándar de precios para la memoria.

Va a pasar un tiempo hasta que el mercado vuelva a la normalidad, donde los precios de los kits de memoria DDR4 no sean desorbitados y donde los kits DDR5 no obliguen a los consumidores a gastar una fortuna en lo que debería ser una pequeña mejora del hardware de su PC.

Si logramos resistir un poco más, con la esperanza de que la burbuja de la IA estalle gradualmente —algo que ya se vislumbra con el cierre de Sora de OpenAI— , entonces será solo cuestión de tiempo antes de que se restablezcan precios razonables y sensatos. Hasta entonces, la paciencia es fundamental.

Jorge Covarrubias
Jorge Covarrubias
Editor

Apasionado del mundo de los videojuegos. El survival horror mi género favorito y de Resident Evil. Dedicado también a probar, conocer y reseñar todo tipo de gadgets y del mundo tech.