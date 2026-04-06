¡Espera!: a pesar de la bajada de precio, todavía no es buen momento de comprar memoria RAM

El auge de la IA ha propiciado un periodo sin precedentes en el mercado del hardware para PC, con precios de memoria y almacenamiento disparados tanto para fabricantes como para consumidores. Los centros de datos de IA han absorbido prácticamente todos los kits de RAM, y empresas como Micron han desviado su atención de los consumidores para centrarse por completo en la IA.

Sin embargo, la situación está empezando a cambiar lenta pero seguramente a favor de los consumidores, ya que los precios de los kits de RAM están empezando a bajar en algunos minoristas de Europa, Estados Unidos y China.

Tom's Hardware destacó que este cambio repentino en la tendencia del mercado se debe simplemente a que los consumidores ya no compran kits de RAM inasequibles, junto con el método de compresión TurboQuant de Google , que ayuda a reducir los requisitos de DRAM para el uso de memoria de IA. En definitiva, esto significa que las empresas de IA no necesitarán consumir tanta memoria como hasta ahora.

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En los últimos meses, varios anuncios en sitios web de minoristas mostraban precios para kits de memoria RAM de 32 GB y 64 GB que eran más caros que un ordenador completo o una consola de videojuegos. Por lo tanto, no sorprende que los precios hayan bajado, lo que indica claramente que los minoristas quieren liquidar el stock.

Ahora bien, dado que los precios están bajando, quizás te plantees invertir en kits de RAM cuanto antes. Sin embargo, lamentablemente, no es el momento ideal para actualizar la memoria de tu PC, y puede que pase mucho tiempo antes de que podamos hacerlo a precios asequibles.

No compres memoria RAM aún

(Image credit: Zoomik / Shutterstock)

Antes de la crisis de la memoria RAM, los precios eran tan bajos y asequibles que pocos se planteaban actualizar sus equipos. Ya fueran 16 GB, 32 GB o 64 GB, los consumidores nunca tuvieron que pagar un alquiler para adquirirlas.

Cabe destacar que el kit de memoria RAM Corsair Vengeance RGB Pro DDR4 de 32 GB que compré a finales de 2024 costaba 54,99 £ en Amazon . Actualmente, ese mismo kit se puede encontrar en la tienda online de Corsair por $280.99 dólares. Esto supone más del cuádruple del precio original.

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Para que quede claro: no compren memoria RAM todavía, ya que los precios siguen estando muy por encima de lo que deberían. Si los consumidores empiezan a comprar en cuanto los precios comiencen a bajar, transmitirán un mensaje erróneo a los minoristas, lo que a la larga creará un nuevo estándar de precios para la memoria.

Va a pasar un tiempo hasta que el mercado vuelva a la normalidad, donde los precios de los kits de memoria DDR4 no sean desorbitados y donde los kits DDR5 no obliguen a los consumidores a gastar una fortuna en lo que debería ser una pequeña mejora del hardware de su PC.

Si logramos resistir un poco más, con la esperanza de que la burbuja de la IA estalle gradualmente —algo que ya se vislumbra con el cierre de Sora de OpenAI— , entonces será solo cuestión de tiempo antes de que se restablezcan precios razonables y sensatos. Hasta entonces, la paciencia es fundamental.