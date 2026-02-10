Los MacBook Pro M5 Pro y M5 Max podrían llegar en unas semanas, y una nueva filtración sugiere que traerán consigo un gran cambio

Los MacBook M5 Pro y M5 Max de Apple están a punto de salir al mercado, según Mark Gurman, de Bloomberg.

Gurman afirma que ambos MacBook podrían llegar "tan pronto como la semana del 2 de marzo".

Se rumorea que ambos utilizarán el mismo chip.

La línea M5 de Apple aún no está completa, ya que los aficionados esperan el lanzamiento de los chips MacBook M5 Pro y M5 Max, y, afortunadamente, parece que ese silicio podría estar más cerca que nunca.

Según Mark Gurman, de Bloomberg, el MacBook M5 Pro y el M5 Max se lanzarán "tan pronto como la semana del 2 de marzo". Esto se produce tras un notable retraso en el envío de los pedidos del MacBook M4 Max, lo que indica una escasez de suministro, y Gurman cree que es «una señal reveladora de que se avecinan nuevos modelos».

También cabe destacar que una filtración reciente publicada por 9to5Mac sugiere que, de hecho, tanto el modelo M5 Pro como el M5 Max podrían funcionar con el mismo chip. Esta afirmación proviene directamente del entusiasta de la tecnología Yadim Yuryev, quien afirmó que no hay indicios de un chip M5 Pro distinto en una filtración del código beta.

Hemos visto un caso similar con Nvidia, que ha utilizado el mismo chip en las GPU RTX 5070 Ti y RTX 5080, y la primera ofrece un rendimiento bastante similar al de su predecesora.

La decisión de Apple de utilizar el mismo chip base (si los rumores son ciertos) apunta a un posible caso de «clasificación de chips» para la fabricación, un proceso en el que los semiconductores se examinan y clasifican inmediatamente después de la producción inicial, y los chips parcialmente defectuosos (pero aún funcionales) se utilizan para productos de gama baja o menos potentes, en este caso, el M5 Pro.

¿Tirar a la basura o no tirar a la basura?

Para ser claros, no hay necesidad inmediata de alarmarse por los MacBook defectuosos; el desecho es una práctica habitual en la industria, que garantiza que la fabricación de chips sea eficiente en términos de recursos y costos, aunque en la práctica significa que los compradores del M5 Pro pueden acabar adquiriendo chips de menor calidad que no han superado los requisitos de los dispositivos M5 Max.

Pero eso no debería disuadir a los consumidores de comprar los próximos Mac M5 Pro. Los MacBook de Apple suelen enviarse en excelentes condiciones con un alto grado de control de calidad, y el proceso de clasificación de chips reduce los residuos, aumenta la disponibilidad del producto y mejora la asequibilidad para el consumidor.

Las afirmaciones de Gurman sobre una fecha de lanzamiento el 2 de marzo nos indican que no debería pasar mucho tiempo hasta que se revisen y analicen los modelos MacBook M5 Pro y M5 Max, y será interesante ver las posibles diferencias, especialmente teniendo en cuenta lo alto que se espera que sea el techo de rendimiento del M5 Pro.

Tanto los chips M3 como los M4 Pro y Max utilizan diferentes matrices de silicio base, por lo que podríamos estar ante un cambio significativo para los MacBook de gama alta de la línea M5.

