La Apple MacBook Pro M5 Pro y M5 Max ya son oficiales: estas son las novedades
Las computadoras portátiles insignia de Apple ahora son más potentes.
- Apple ha anunciado los nuevos MacBook Pro M5 Pro y M5 Pro Max.
- Ambos portátiles están disponibles en versiones de 14 y 16 pulgadas.
- El precio parte de 2199 dólares.
Apple ha anunciado nuevas computadoras portátiles MacBook Pro con chips M5 Pro y M5 Pro Max, que reemplazarán a las versiones M4 Pro y M4 Pro Max del año pasado.
Los nuevos MacBook de gama alta están disponibles en versiones de 14 y 16 pulgadas y, tal y como predijeron los rumores, el cambio más importante son los nuevos chips de última generación. Los nuevos modelos MacBook Pro tienen un aspecto idéntico al de sus predecesores M4, pero también incorporan una mejora en la conexión inalámbrica con Wi-Fi 8 y Bluetooth 6, gracias al chip N1 de Apple.
Apple afirma que se puede esperar un rendimiento de IA cuatro veces más rápido en comparación con la generación anterior de MacBook Pro, y una potencia de IA ocho veces más rápida en comparación con el chip M1.
Macbook Pro con M5
La versión con M5 Pro está diseñada para usuarios que trabajan con flujos complejos como desarrollo de software, procesamiento de grandes bibliotecas fotográficas y proyectos de video avanzados.
Integra un CPU de hasta 18 núcleos con 6 super núcleos y 12 núcleos de rendimiento, además de una GPU de nueva generación con Neural Accelerator en cada núcleo. Ofrece hasta:
- 7.8 veces más rapidez en generación de imágenes con IA frente a modelos con M1 Pro.
- 6.9 veces mayor velocidad en procesamiento de prompts LLM frente a M1 Pro.
- 5.2 veces más rendimiento en renderizado 3D en comparación con M1 Pro.
- Hasta 1.6 veces mejor desempeño en gaming con trazado de rayos frente a M4 Pro.
Admite hasta 64 GB de memoria unificada con un ancho de banda de hasta 307 GB/s. En almacenamiento, ahora parte desde 1 TB y ofrece hasta 2 veces mayor velocidad de lectura y escritura, alcanzando hasta 14.5 GB/s.
Macbook Pro con M5 Max
La versión con M5 Max está pensada para quienes llevan el rendimiento al límite, como ingenieros que ejecutan simulaciones exigentes o profesionales de efectos visuales y producción avanzada.
Comparte la nueva arquitectura Fusion de Apple y eleva aún más el desempeño gráfico y en IA. Ofrece hasta:
- 8 veces más rapidez en generación de imágenes con IA frente a M1 Max.
- 6.7 veces más velocidad en procesamiento de prompts LLM frente a M1 Max.
- 5.4 veces más rapidez en renderizado de efectos de video frente a M1 Max.
- 3.5 veces más desempeño en mejora de video con IA frente a M4 Max.
Soporta hasta 128 GB de memoria unificada con un ancho de banda de hasta 614 GB/s y ahora inicia con 2 TB de almacenamiento.
Aquí chocan los dos mundos
Ambos modelos ofrecen hasta 24 horas de batería, pantalla Liquid Retina XDR con opción nanotexturizada, cámara de 12 MP con Center Stage, sistema de seis bocinas con Audio Espacial y conectividad avanzada con Thunderbolt 5, HDMI compatible hasta 8K, ranura SDXC y MagSafe 3.
También integran el nuevo chip inalámbrico N1 diseñado por Apple, compatible con Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.
Las nuevas MacBook Pro estarán disponibles en negro espacial y plata. Los pedidos anticipados comienzan el 4 de marzo y su disponibilidad general inicia el 11 de marzo.
Disponibilidad
El precio del MacBook Pro de 14 pulgadas con M5 Pro comienza en 2199 dólares, mientras que el de 14 pulgadas con M5 Pro Max se podrá comprar a partir de 3599 dólares.
Por su parte, el MacBook Pro de 16 pulgadas con M5 Pro tiene un precio inicial de 2699 dólares, mientras que la versión M5 Pro Max cuesta a partir de 3899 dólares. Los pedidos por adelantado se abrirán a partir de mañana, 4 de marzo, y estarán disponibles a partir del 11 de marzo.
- Antonio QuijanoEditor