7 características que le faltan al MacBook Neo y deberías de conocer antes de comprar

El MacBook Neo ya está aquí, tras haber sido presentado en el gran evento de Apple celebrado en marzo. Sí, el portátil económico existe y, tal y como se rumoreaba, el Neo está fabricado con un chip de iPhone (el A18 Pro).

El Neo tiene una pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas, junto con una gama de colores muy llamativa. También tiene un precio sorprendentemente bajo que, a primera vista, ofrece una relación calidad-precio increíble. Pero, ¿qué es lo que no tiene el MacBook Neo?

Para bajar el precio, Apple obviamente ha tenido que hacer algunas concesiones, y con ese fin, aquí hay un resumen de las omisiones más notables del MacBook Neo.

1. Una pantalla "decepcionante"

El MacBook Neo cuenta con una pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas (con una resolución de 2408 x 1506) y un revestimiento antirreflectante.

Sin embargo, no incluye la gama de colores Display P3 que sí tienen otras pantallas MacBook actuales, que proporciona colores más vivos (rojos y verdes). Del mismo modo, el Neo no tiene pantalla True Tone, una función que permite al portátil ajustar la pantalla de forma inteligente en función de los niveles de iluminación ambiental.

Sin embargo, no es de extrañar que se hayan recortado algunas prestaciones en la pantalla, dado su precio de entrada de $12,999 pesos mexicanos.

2. No tiene notch

Hay otro cambio en la pantalla, ya que Apple no ha recortado el pequeño notch en la parte superior de la pantalla para alojar la cámara. En su lugar, la cámara web FaceTime de 1080p está integrada en el bisel superior, pero eso significa que el MacBook Neo tiene biseles más gruesos como resultado.

Y sí, eso le da al Neo un aspecto un poco anticuado, pero no se supone que sea un dispositivo con una apariencia premium, sino una computadora portátil económica. Creo que es un compromiso bastante justo y, de hecho, algunas personas incluso se alegran de que el MacBook Neo no tenga notch.

3. Sin teclado retroiluminado

Apple ha incluido un teclado Magic Keyboard con el MacBook Neo, pero un detalle no tan mágico es que el teclado no tiene retroiluminación.

Dado que el público objetivo principal son los estudiantes que buscan una computadora portátil asequible para la escuela o la universidad, y que probablemente la usarán por las tardes o por la noche, la falta de retroiluminación para ver las teclas podría ser un inconveniente molesto.

Dicho esto, esto no molestará a todo el mundo, y es obviamente una desventaja circunstancial.

4. Sin chip Apple N1

El chip N1 de Apple llegó a finales del año pasado con el iPhone y ayer se presentó como parte del nuevo MacBook Air M5. Lamentablemente, el chip inalámbrico, que proporciona Wi-Fi 7, no forma parte de la receta de componentes de esta nueva computadora portátil asequible, por lo que si compras una MacBook Neo te quedarás con Wi-Fi 6E. Aun así, no es el fin del mundo, sobre todo en un dispositivo asequible, y la Neo sí que tiene Bluetooth 6.

5. La cámara no se beneficia del Center Stage

Aunque la MacBook Neo cuenta con una cámara FaceTime de 1080p, no se beneficia de la función Center Stage de Apple.

Esta función utiliza inteligencia artificial para mantenerte en el encuadre, desplazándose o haciendo zoom para adaptarse a tus movimientos (si te mueves, claro está). Es un detalle muy interesante que está presente en muchos dispositivos modernos de Apple (incluidos los iPad). Pero, de nuevo, prescindir de esta función forma parte de las medidas de reducción de costos de Neo para ofrecer una solución de cámara más económica.

6. Sin MagSafe y sin cargador en el Reino Unido ni en la UE

La MacBook Neo no cuenta con carga MagSafe, solo carga USB (tiene dos puertos USB-C y un conector para audífonos, y eso es todo en cuanto a conectores).

Si te encuentras en la Unión Europea o el Reino Unido, lamentablemente hay otra pieza que falta en el rompecabezas del MacBook Neo: no incluye cargador. Probablemente ya estés familiarizado con esta situación si vives en Europa, ya que se debe a las regulaciones de la UE para reducir los residuos electrónicos. (Ten en cuenta que la UE no impide directamente la inclusión de cargadores, es un asunto más complejo que eso).

Al no incluirse un cargador en la caja del nuevo MacBook Neo, tendrás que comprar uno por separado o utilizar uno que ya tengas. La buena noticia es que debería funcionar bien con un cargador de teléfono estándar (rápido), ya que el portátil está construido en torno al chip del iPhone, por lo que simplemente deberías poder utilizar el mismo que cargas tu teléfono inteligente. Uf.

Para que quede claro, en Estados Unidos (o en cualquier otro lugar fuera de Europa), con el Neo se incluye un adaptador de corriente USB-C de 20 W (además de un cable USB-C, que también se incluye en Europa).

7. Aspectos a considerar sobre el USB-C

Si pensabas que la MacBook Neo tenía dos puertos USB 3, lamentablemente no es así: uno sí es USB 3, pero el otro es USB 2, lo que implica que pierde funciones clave.

Este puerto USB secundario es mucho más lento, con transferencias de datos hasta 20 veces más pausadas, y además no puede utilizarse para enviar señal de monitor mediante DisplayPort. En otras palabras, estás obligado a usar el puerto USB 3 si quieres conectar una pantalla externa, y aparentemente ni siquiera están etiquetados para diferenciarlos.

Esto añade un matiz algo incómodo a la conectividad por cable de la MacBook, ya que si tienes un monitor conectado al modelo Neo y quieres usar una memoria USB, tendrás que conectar esta última al puerto más lento.

Si bien algunos de los recortes que Apple ha hecho en esta laptop orientada al presupuesto pueden entenderse, esta decisión específica respecto a los puertos resulta un tanto desconcertante.

