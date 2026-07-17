Los usuarios de MacBook están limando las esquinas afiladas de sus laptops para hacerlas más cómodas para las muñecas

Los usuarios de MacBook se quejan de los bordes afilados de sus dispositivos

Varios han decidido limar sus computadoras portátiles para mayor comodidad

Uno de ellos describió recientemente el proceso en detalle en su blog

Apple es conocida por su agudo sentido del diseño y los exigentes estándares a los que somete a sus diseñadores, por lo que resulta aún más sorprendente ver a los usuarios de las mejores MacBook limar las esquinas de sus preciadas computadoras portátiles. Sin embargo, eso es exactamente lo que ha estado sucediendo en los últimos meses, y muchos argumentan que esto brinda una experiencia mucho más cómoda.

El ejemplo más reciente proviene del ingeniero de software Max Bretschneider, quien publicó una entrada en su blog explicando su decisión y cómo lo llevó a cabo. Describió su motivación de esta manera: "Una computadora portátil se usa con frecuencia sobre el regazo, lo que significa que las muñecas tocan el borde afilado en un ángulo que resulta muy incómodo".

Para limar el borde y reducir su afilado, Bretschneider utilizó una lima de metal y un bloque de papel de lija de grano progresivo. Cubrió con cinta adhesiva áreas como el teclado y el trackpad, sujetó el MacBook con unas abrazaderas y se puso a trabajar.

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A pesar de describir el proceso como "muy aterrador", Bretschneider agregó que la modificación fue "mucho más fácil y accesible de lo que parece al principio". Logró "alcanzar un nivel uniforme" al limar y lijar, lo que le dejó con un dispositivo que podría "cumplir mejor su propósito principal como herramienta".

Una gran variedad de modificaciones para MacBook

Imágen 1 de 2 El resultado final (Crédito de la imagen: Max Bretschneider) Bretschneider's MacBook ready to be filed down. (Crédito de la imagen: Max Bretschneider)

Bretschneider no es, ni mucho menos, la única persona que recientemente ha lijado los bordes afilados de su MacBook; por ejemplo, hay un caso de abril de 2026 protagonizado por el diseñador Kent Walters. Si nos remontamos más atrás, al parecer los usuarios han estado utilizando limas y papel de lija en los bordes de sus MacBooks desde al menos 2010.

Y los lectores compartieron sus propias opiniones; un usuario de Hacker News comentó que «los bordes afilados me han molestado desde que comenzaron con el diseño unibody». Otro argumentó que los bordes afilados eran «mi principal queja sobre la línea de la serie M [MacBook Pro]».

La gente lleva muchos años modificando sus dispositivos de Apple de formas nuevas y creativas. Hemos visto a personas intentar transformar iPhones viejos en nuevos, agregar USB-C a iPhones que no lo tenían, fabricar teclados mecánicos personalizados con Touch ID integrado, meter Mac minis dentro de iMacs viejos y mucho más.

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Así que, si te parecen que los bordes de tu MacBook son un poco demasiado afilados para tu comodidad, ten en cuenta que es totalmente posible lijarlos para lograr una experiencia más agradable. Solo asegúrate de planearlo con suficiente anticipación —y no esperes que Apple vea con buenos ojos tu trabajo.

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