ASUS Zenbook A14: El aliado que necesitas estas vacaciones por su gran batería

¿Estás pensando en salir de vacaciones, pero tienes que estar al pendiente de tu laptop por trabajo o tareas escolares? No te preocupes, la Zenbook A14 será tu salvación, pues ofrece una mayor duración de batería y conectividad perfectas para esta situación.

Esta laptop recién llegada a México cuenta con hasta 32 horas de batería, perfectas para responder correos electrónicos, navegar en tus redes sociales o hacer compras urgentes en línea, incluso desde la playa.

Pero también si lo tuyo no es el calor y quieres aprovechar estas vacaciones para descansar y ver tus películas o series favoritas, puedes ver tus maratones desenchufado por días. ¿Te imaginas ver 5 temporadas completas sin necesidad de estar pegado a un conector de luz?

