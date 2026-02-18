Precios absurdos en GPU's: un nuevo informe muestra la dolorosa realidad de los aumentos de precios de las tarjetas gráficas, particularmente para los modelos Nvidia

Un nuevo informe estima que los precios de las GPU aumentaron un 15% a nivel mundial en los últimos tres meses

Las tarjetas gráficas Nvidia de gama alta han sido las más afectadas por el aumento de precios

Estados Unidos está sufriendo algunos de los aumentos de precios más alarmantes

Si necesitaba alguna confirmación de que los precios de las GPU están aumentando, un nuevo informe muestra que las tarjetas gráficas definitivamente son cada vez más caras en todo el mundo, particularmente algunos modelos de Nvidia.

Como destacó VideoCardz , TechSpot recopiló estadísticas que incluyeron el seguimiento de 14 GPU (de AMD, Intel y Nvidia) en 10 regiones del mundo, utilizando comparadores de precios locales para encontrar los productos más baratos de los minoristas en esos países. Como es de suponer, solo se utilizaron los precios de los modelos en stock y disponibles para la compra (las GPU baratas agotadas no son buenas para nadie).

TechSpot recopiló los datos iniciales sobre precios en noviembre de 2025, antes de que los precios de las tarjetas gráficas comenzaran a dispararse, un efecto secundario de la escasez de RAM, que, por supuesto, también afectó a la memoria de video. El segundo conjunto de datos se recopiló este mes, lo que proporciona una instantánea de aproximadamente tres meses del aumento de los costos de las GPU en todo el mundo.

En general, ha habido un aumento promedio del 15% en todos los modelos y regiones. Dicho de otro modo, una tarjeta gráfica que costaba $300 hace unos meses ahora cuesta $345.

Las tarjetas gráficas Nvidia son claramente las más afectadas por la inflación de precios. Probablemente no te sorprenda que la RTX 5090 sea la más perjudicada, ya que ya hemos observado que el precio de venta de esta GPU insignia de Blackwell se ha disparado desde principios de 2026 (y ya era bastante cara).

TechSpot estima que el aumento general para la RTX 5090 a nivel mundial será del 31%, aunque en los EE. UU. es particularmente elevado, con un 40% (en realidad, es del 50%, o un poco más, en India y Polonia).

La situación con la RTX 5080 de Nvidia es casi igual de mala, con un aumento del 25%, igual que la de la RTX 5070 Ti. En EE. UU., el aumento de precio de estas dos GPU ronda el 40%, mucho mayor que en muchos otros países.

Los modelos de gama baja de Nvidia no se ven tan afectados por la inflación. Los modelos RTX 5060 solo han subido entre un 10 % y un 11 %, lo cual no es tan malo (sobre todo si lo comparamos con el aumento de precio de la RAM, claro). La RTX 5070 ha subido un 14 %, pero hay una excepción notable: la RTX 5060 Ti de 16 GB ha subido un 22 % a nivel mundial.

Más allá del Equipo Verde, los aumentos de las GPU AMD no son tan drásticos. La peor en cuanto a Radeon es la RX 9060 XT de 16 GB, que ha subido un 15 % a nivel mundial, un aumento ciertamente indeseado. Sin embargo, los modelos RX 9070 solo han subido un 7 u 8 %, lo cual es bastante aceptable.

Hay algunos cambios más incómodos en el mercado minorista estadounidense, como el de la 9070 XT, que ha subido un 21 % en los últimos tres meses, y el de la 9060 XT de 8 GB, un 20 %. En ambos casos, son bastante drásticos.

En cuanto a Intel, el Arc B580 ha visto su precio aumentar un 11% a nivel mundial, pero el B570 solo ha experimentado una inflación de alrededor del 4%.

Análisis: ¿Un futuro preocupante?

Se han estado barajando teorías sobre la priorización de las GPU de IA por parte de Nvidia sobre los modelos para juegos (GeForce) desde que el suministro de VRAM se volvió inestable, y esta evidencia parece respaldar dichas ideas. Obviamente, no podemos extraer conclusiones definitivas, pero independientemente de cómo se analicen estas estadísticas, las tarjetas gráficas de Nvidia se ven muy afectadas por los aumentos, especialmente en el extremo superior de la escala de GPU.

La RTX 5090 sigue teniendo un precio desorbitado en Estados Unidos, francamente, y el modelo más económico de Newegg se mantiene actualmente en 3600 dólares. (Esto significa que comprar una PC Alienware preensamblada con una RTX 5090 en su interior es solo un 25 % más caro, y por ese precio adicional obtienes un montón de equipos de alta gama a juego, incluyendo una RAM muy cara, por supuesto).

El rumor de que la oferta de la RTX 5070 Ti (con 16 GB de VRAM) y la RTX 5060 Ti, con la misma capacidad de memoria de vídeo, está disminuyendo, parece estar respaldado por lo que TechSpot observa aquí. El precio de estas GPU ha subido considerablemente (un 25 % y un 22 %, respectivamente), lo que sugiere que las existencias podrían estar disminuyendo, lo que provocaría un aumento de precios debido a la demanda.

Todo esto alimenta la teoría de rumores de que las tarjetas gráficas de Nvidia con mayores cargas de VRAM están sufriendo, ya que las GPU de IA (con enormes reservas de memoria) deben tener prioridad, ya que generan muchas más ganancias para el Equipo Verde.

La preocupación aquí es qué nos depara el futuro y si este aumento se mantendrá o se extenderá a las GPU RDNA 4 de AMD. Dado que la crisis de precios de la RAM no muestra señales de alivio, es probable que las repercusiones para los fabricantes de tarjetas gráficas se sigan sintiendo, incluso con mayor intensidad, a medida que avance la primera mitad de 2026.

Armar una PC ciertamente se ha convertido en un negocio miserable , con el enorme aumento en el costo de la RAM del sistema, junto con el almacenamiento siguiendo una trayectoria de precios ascendente similar, y ahora las GPU están causando un poco de caos adicional en la mezcla.