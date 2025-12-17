Oh, oh... Nvidia podría reducir drásticamente el suministro de sus GPU para juegos RTX 5000 en 2026, recortando la producción hasta en un 40%

Se rumorea que Nvidia va a dejar de fabricar los modelos RTX 5000.

Según nos han informado, va a reducir el suministro de GPU RTX 5000 entre un 30 % y un 40 %.

Esto tendrá lugar en la primera mitad de 2026, en comparación con 2025, y está relacionado con problemas de suministro de VRAM.

¿Quieres más noticias pesimistas sobre los componentes de PC? Por supuesto que no, pero lamentablemente ha surgido un nuevo rumor que afirma que Nvidia fabricará alrededor de un tercio menos de GPU para juegos RTX 5000 en la primera mitad de 2026 que este año.

OC3D ha destacado un artículo del sitio web tecnológico chino Benchlife, que a su vez destaca una publicación en el foro Board Channels de China. Esa publicación afirma que Nvidia reducirá drásticamente el suministro de sus tarjetas gráficas GeForce de última generación para la primera mitad de 2026 entre un 30 % y un 40 % en comparación con el mismo periodo de 2025.

Obviamente, hay que tomar este informe con cautela, ya que Board Channels no siempre es la fuente más fiable, pero al mismo tiempo, ha acertado en el pasado.

Según nos han informado, el motivo de este severo ajuste en la producción se debe al aumento de los precios de la VRAM (memoria RAM de vídeo) y a los problemas de suministro, que forman parte de la actual crisis generalizada de la memoria.

¿La RAM de video acabó con la estrella de la GPU?

Aunque debemos ser escépticos, como se ha señalado, tiene sentido que si la VRAM se está reduciendo considerablemente —y esto es algo que está ocurriendo sin duda alguna—, Nvidia dé prioridad a las tarjetas gráficas con IA frente a las GPU para juegos. Al fin y al cabo, las primeras son mucho más rentables.

Además, ya se ha especulado con la posibilidad de que Nvidia deje de suministrar VRAM junto con sus chips GPU (en paquetes) cuando proporcione ese silicio a los fabricantes de tarjetas gráficas de terceros, lo que podría significar una menor presencia de tarjetas gráficas Blackwell en las tiendas. (Ya que los socios más pequeños no podrán asegurarse su propia RAM de vídeo en este mercado tan turbulento).

También se ha especulado con que Nvidia (y AMD) podrían eliminar algunas GPU para juegos de gama baja y media, aquellas que utilizan una cantidad desproporcionada de RAM de vídeo en comparación con su precio de venta recomendado.

Benchlife señala además que cuenta con fuentes de fabricantes de placas en China, así como de la cadena de suministro de GPU, que afirman que Nvidia ajustará inicialmente el suministro de dos tarjetas gráficas Blackwell en particular. Al parecer, se trata de las GeForce RTX 5070 Ti y RTX 5060 Ti con 16 GB de VRAM, y esta última tiene todo el sentido del mundo a la luz del rumor anterior sobre las GPU con una asignación de RAM de vídeo demasiado elevada en relación con su rango de precios.

Francamente, todo suena bastante plausible, pero no nos dejemos llevar por el entusiasmo en este momento. Esto también arroja cada vez más dudas sobre la probabilidad de que se produzca la rumoreada actualización de la RTX 5000 Super de Nvidia, que, según las teorías, realmente aumentaría la VRAM. El mes pasado se planteó incluso la posibilidad de que estos nuevos productos Blackwell pudieran cancelarse, pero el consenso general se ha decantado por un retraso, aunque quizá muy prolongado (hasta finales de 2026), dada la crisis de RAM.

