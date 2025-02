No me sorprende, pero el benchmark filtrado de RTX 5070 de Nvidia revela un aumento de rendimiento de hasta el 20% sobre RTX 4070

Nuevos benchmarks sugieren que la RTX 5070 es hasta un 20% más rápida que la RTX 4070

Su lanzamiento está previsto para el 5 de marzo, en plena preparación de la serie Radeon RX 9000 de AMD.

Los informes sugieren que la RTX 5070 no tendrá los mismos problemas de stock que sus homólogas Blackwell

¿Eres de los que está esperando que la serie RTX 5000 de NVIDIA se complete? De ser así, les tenemos noticias, pues parece que está a punto de completarse (ya que la RTX 5060 aún no se anuncia oficialmente) con la llegada de la RTX 5070 el 5 de marzo.

Sin embargo, es posible que ya tengamos alguna pista sobre lo que podría aportar esta GPU de gama media.

Según informa Wccftech, las filtraciones de los benchmarks revelan que la RTX 5070 tendrá hasta un 20% más de rendimiento que su predecesora, la RTX 4070. Esto entra en conflicto con las afirmaciones de Nvidia en CES 2025 de que la RTX 5070 sería equivalente a la RTX 4090 en cuanto a rendimiento. En concreto, las mejoras de las RTX 5080 y 5070 Ti con respecto a las GPU de la generación anterior no fueron lo bastante significativas como para corroborar las otras afirmaciones de Team Green.

La RTX 4070 es una GPU bastante más débil que la RTX 4090, así que las afirmaciones sobre el rendimiento de la RTX 5070 eran, cuando menos, exageradas (incluso teniendo en cuenta la impresionante función Multi Frame Generation de DLSS 4). En términos de comparación directa con su predecesora, sin embargo, la mejora (si es legítima) podría ser razonable: Wccftech destacó que la RTX 5070 obtuvo 187.414 puntos en un benchmark Vulkan (una API gráfica utilizada en la mayoría de juegos AAA) frente a los 156.601 puntos de la RTX 4070.

Afortunadamente, los informes sugieren que la RTX 5070 probablemente no se enfrentará a los mismos problemas de stock y suministro que las ya lanzadas GPU Blackwell. Si los precios no se inflan y acaban muy por encima del precio de venta al público (como ocurrió con la RTX 5090), esta podría ser una sólida actualización de la GPU, pero no esperes el rendimiento de la RTX 4090.

(Image credit: Nvidia)

Is MFG a good reason for an upgrade?

El aumento de rendimiento generacional sugerido en Vulkan para la RTX 5070 suena decente, pero la generación de fotogramas múltiples (MFG) de Team Green tiene el potencial de llevarlo a un nivel superior. Soy consciente de las críticas que rodean al software de generación de fotogramas («fotogramas falsos», lo sé), pero dado que el ghosting se reduce significativamente con el nuevo modelo, es un añadido que no debería ignorarse.

Las mejoras de DLSS 4 para todos los usuarios de GPU RTX son suficientes para que yo sugiera seguir con tu GPU actual (si es compatible): el modo de rendimiento de superresolución de DLSS 4, en particular, se ve mejor si no equivalente al modo de calidad de DLSS 3 en los juegos, y aún puedes disfrutar de una tasa de fotogramas constante.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Si ya tienes una GPU de la serie RTX 4000 (que tiene la generación de fotogramas normal de DLSS 3, no MFG), probablemente sea mejor que te quedes con ella; también se ha descubierto que algunas GPU Blackwell se envían sin ROP, un inconveniente que sin duda me gustaría evitar.

Sin embargo, si sigues usando una GPU de la serie RTX 3000, la actualización a una RTX 5070 parece bastante sensata a tenor de estas filtraciones. Su lanzamiento está a la vuelta de la esquina, y espero que esta vez no haya problemas importantes.