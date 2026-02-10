No, la GPU Nvidia RTX 5090 Ti no saldrá al mercado este año. A continuación explicamos por qué
Se rumorea que la Nvidia RTX 5090 Ti saldrá al mercado en el tercer trimestre de 2026, pero lo dudo mucho (aunque podríamos tener una RTX Titan)
Sign up for breaking news, reviews, opinion, top tech deals, and more.
You are now subscribed
Your newsletter sign-up was successful
- Los rumores sugieren que Nvidia está trabajando en una GPU "RTX 50 de gama muy alta".
- Podría tratarse de una RTX 5090 Ti o una RTX Titan, que llegaría en el tercer trimestre de este año.
- Sin embargo, parece muy poco probable que Nvidia produzca una RTX 5090 superpotente, por varias razones.
¿Se acerca una RTX 5090 Ti? Eso es lo que sugiere un rumor, pero nosotros lo dudamos mucho: si hay una nueva GPU de gran potencia esperando entre bastidores, seguro que no está dirigida a los gamers.
VideoCardz se percató de que el sitio web francés de tecnología Overclocking.com publicó esta especulación, aparentemente después de mucho deliberar sobre si debía difundirla o no (lo cual es comprensible; cabe destacar que el sitio web expresa su propia incredulidad sobre este supuesto plan de Nvidia).
El rumor es que, en el tercer trimestre de 2026, Nvidia tiene previsto lanzar una «tarjeta RTX serie 50 de gama muy alta», lo que significa que será una RTX 5090 Ti o quizá una RTX Titan que se situará en lo más alto de la gama GeForce.
Se nos ha informado de que el proceso de diseño y los primeros trabajos para la fabricación de esta tarjeta gráfica ya están en marcha.
Según Overclocking.com, cinco o seis fuentes fiables, todas ellas de diferentes empresas (y, de hecho, de diferentes países), han insistido en que esta nueva GPU RTX 5000 está al caer. Esto sigue a rumores similares que, según el sitio francés, se escucharon en el CES 2026, el mes pasado, pero que se descartaron porque parecían una idea demasiado fantasiosa dada la crisis de la RAM.
Análisis: una RTX 5090 Ti parece muy poco probable, por decir lo menos
Francamente, creo que este rumor es demasiado exagerado, sobre todo la afirmación de que va a haber una RTX 5090 Ti, que es una de las posibilidades mencionadas. Esto simplemente no tiene sentido.
Por un lado, Nvidia aparentemente ha descartado cualquier posible actualización de la RTX 5000 Super para este año, y de hecho cualquier tarjeta gráfica para juegos, si hay que creer en varios informes que circulan por la red.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
¿Por qué? Porque la RAM de vídeo es escasa, como toda la memoria en la actualidad, y por lo tanto más cara, por lo que las GPU de consumo cargadas con VRAM, como una RTX 5080 Super o una 5070 Super, supondrían un agotamiento de los recursos de RAM de Nvidia. Esa memoria se aprovecharía mucho mejor con GPU de IA de gran potencia, que son mucho más rentables, y seguramente se esperaría que una RTX 5090 Ti se equipara con más VRAM que nunca.
También hay que tener en cuenta que la RTX 5090 ya tiene un precio ridículamente alto en el mercado minorista, tras haber sufrido una dolorosa inflación de precios desde que comenzó 2026. Entonces, ¿cuánto costaría una RTX 5090 Ti? Y también hay que tener en cuenta que la razón por la que la 5090 es tan cara es por las limitaciones de suministro; así que, de nuevo, ¿por qué Nvidia sacaría una versión Ti en este contexto?
Además de todas estas razones, está la simple verdad de que los jugadores realmente no necesitan una RTX 5090 Ti. Habilitar la carga completa de núcleos en el chip GB202 (que alimenta la 5090) no supondría un gran salto en el rendimiento (alrededor del 10 %), especialmente teniendo en cuenta el costo que podría suponer (como ya se ha señalado). En realidad, la RTX 5090 es más que suficiente para cualquier jugador de PC.
Si este rumor es cierto, seguramente se tratará de una RTX Titan (que se baraja como otra posibilidad) o un modelo similar de gama alta dirigido a prosumidores, no a consumidores o jugadores. Y dada la situación de la VRAM, parece poco probable que Nvidia se moleste en tomar esta medida, como admite el sitio francés, pero aparentemente este es el plan actual.
Incluso si asumimos que esto es correcto y que Nvidia está explorando un diseño en torno a una placa RTX 5000 de gama alta, no hay garantía de que llegue a buen puerto, ya que estos conceptos pueden barajarse y luego abandonarse en una fase relativamente tardía.
En resumen, no esperen una RTX 5090 Ti para finales de este año, y estoy más que dispuesto a creer los rumores de que no tendremos ninguna nueva GPU GeForce para juegos de Nvidia en 2026.
➡️ Lee nuestra guía completa sobre las mejores tarjetas gráficas
1. La mejor en general:
AMD Radeon RX 9070 XT
2. La mejor "oferta":
Intel Arc B580
3. La mejor Nvidia:
Nvidia RTX 5070 Ti
4. La mejor AMD:
AMD Radeon RX 7900 XTX
Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!
Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.
Darren is a freelancer writing news and features for TechRadar (and occasionally T3) across a broad range of computing topics including CPUs, GPUs, various other hardware, VPNs, antivirus and more. He has written about tech for the best part of three decades, and writes books in his spare time (his debut novel - 'I Know What You Did Last Supper' - was published by Hachette UK in 2013).
- Antonio QuijanoEditor