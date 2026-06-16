La GPU Radeon RX 9070 XT de AMD es más popular de lo que podrías imaginar, al menos según la última encuesta de Steam

La GPU RX 9070 XT de AMD por fin aparece en la encuesta de hardware de Steam

En mayo de 2026, se ha convertido de repente en la GPU de AMD más popular

Tiene una cuota de mercado del 1,33 %, pero Nvidia sigue estando muy por delante de AMD en general

Aunque es evidente que el enfoque actual de Nvidia no está en sus tarjetas gráficas para juegos, la empresa sigue teniendo el mercado de las GPU de escritorio firmemente en sus manos, aunque las cosas podrían estar mejorando para su rival AMD.

Según informa TweakTown, la AMD Radeon RX 9070 XT se ha convertido de repente en la GPU de AMD más popular, según la última encuesta de hardware de Steam de Valve. A mayo de 2026, la 9070 XT ha saltado al 1,33 % de la cuota de mercado de Steam, lo que la sitúa por encima de tarjetas como la GeForce RTX 4070 Ti de Nvidia (mientras que anteriormente la tarjeta de AMD ni siquiera aparecía en la encuesta).

Como siempre, vale la pena señalar que las encuestas de Steam de Valve ofrecen solo una perspectiva limitada del mercado en su conjunto. No todo el mundo utiliza Steam, por supuesto, y la encuesta se limita a una porción relativamente pequeña de jugadores en la plataforma. Dicho esto, los resultados de la encuesta de Valve ofrecen una visión interesante del estado de la popularidad del hardware y el software.

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La popularidad de la RX 9070 XT no debería ser una gran sorpresa, teniendo en cuenta sus capacidades de rendimiento bruto, con el beneficio adicional de FSR 4 (FSR Redstone) que proporciona una calidad de imagen y un rendimiento sólidos al escalar la resolución.

Lo que resulta más sorprendente es por qué esta GPU no aparecía en absoluto en las clasificaciones de GPU de Steam hasta ahora. TweakTown plantea la hipótesis de que la repentina aparición de la 9070 XT podría deberse a las recientes actualizaciones de la encuesta en cuanto a la clasificación de las GPU, lo cual es una posibilidad.

Sigue siendo una batalla desigual

(Image credit: Future / John Loeffler)

Dado que el mercado de las GPU sigue en plena confusión debido a la crisis de la memoria RAM y su impacto en la memoria de vídeo, tanto la Radeon RX 9070 XT como la 9060 XT (que ahora también aparece en los resultados de la encuesta de mayo de Valve) son, sin duda, las GPU con mejor relación calidad-precio del mercado. No son tan baratas como las GPU de gama baja de la serie RTX 5000 de Nvidia, pero estas tarjetas gráficas Radeon siguen siendo asequibles y ofrecen un rendimiento mucho mejor.

Aun así, es difícil imaginar que las GPU GeForce de Nvidia pierdan popularidad en el corto plazo, y siguen siendo claramente dominantes en el ámbito de las computadoras de escritorio. La tecnología de escalado DLSS del Equipo Verde sigue siendo superior a las equivalentes de AMD e Intel, y realmente impresiona en cuanto a calidad de imagen y rendimiento.

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La RTX 3060 de Nvidia sigue liderando como la GPU más popular, tal como lo ha hecho durante años en los resultados de la encuesta de Steam, pero es bueno ver que la última línea de GPU del Equipo Rojo finalmente está dando pelea, aunque la competencia siga siendo muy desigual.

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