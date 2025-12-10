La CPU para juegos más rápida podría tener pronto una versión superpotente, según las nuevas filtraciones sobre el AMD Ryzen 9850X3D

El Ryzen 9850X3D de AMD se ha filtrado de nuevo

Esta vez hay pruebas fotográficas de la CPU en una pantalla del BIOS

Con todos los rumores que circulan sobre esta actualización del Ryzen 9800X3D, parece probable que llegue pronto, posiblemente con un lanzamiento en el CES 2026.

¡Una filtración más! El rumoreado lanzamiento de la nueva versión del procesador para juegos de gama alta de AMD, el Ryzen 9800X3D, es objeto de otra filtración, ya que este chip ha sido un tema recurrente en los rumores sobre CPU últimamente.

Se trata del Ryzen 9850X3D, y Wccftech informa de que HXL, un conocido filtrador de hardware en X, publicó una foto de una pantalla de BIOS de Asus que muestra el procesador como un chip de 8 núcleos con una velocidad de reloj de 5,3 GHz. Funciona en una placa base Asus B850.

En teoría, estamos viendo cómo se pone a prueba un chip de muestra de ingeniería, pero, como con cualquier filtración, debemos ser cautelosos, aunque las pruebas fotográficas que se presentan aquí son más sustanciales que los rumores anteriores (con la posible excepción de una filtración aparente, cuando una página del Ryzen 9850X3D se publicó accidentalmente y de forma breve en el sitio web oficial de AMD en Francia antes de ser retirada).

En ese error del sitio francés del Equipo Rojo no se proporcionaron detalles sobre las especificaciones, pero ya hemos tenido múltiples rumores que insisten en lo mismo: que el Ryzen 9850X3D será esencialmente igual que el 9800X3D existente, solo que aumentará la frecuencia de reloj a 5,6 GHz.

Esto debería ser una buena noticia para los jugadores, de una forma u otra

(Image credit: Future / John Loeffler)

Aunque en la foto filtrada no vemos esa velocidad de impulso de 5,6 GHz, eso no descarta la idea de que el Ryzen 9850X3D funcione con esa velocidad de reloj máxima. Recuerda que se trata de una muestra de ingeniería en fase de pruebas, por lo que es probable que las velocidades de reloj reflejen eso.

Si el Ryzen 9850X3D alcanza realmente un aumento de 5,6 GHz, será 400 MHz más rápido que el Ryzen 9800X3D. Una filtración reciente reveló que el 9850X3D era un 5 % más rápido que el 9800X3D básico en las pruebas de un solo núcleo y de varios núcleos en PassMark, pero ese no es precisamente un punto de referencia ideal para juzgar una CPU para juegos.

La realidad es que la velocidad extra será agradable, sin duda, pero probablemente no supondrá una gran mejora y, en cualquier caso, la influencia de la CPU en los escenarios de juego varía considerablemente de un juego a otro (y también depende de la resolución, ya que la GPU es un factor mucho más importante en resoluciones altas como 4K).

Aun así, el Ryzen 9800X3D es ampliamente considerado como el mejor procesador para juegos, por lo que una versión renovada y un poco más rápida siempre será bien recibida. El problema es que cuando (bueno, debería decir si) llegue el Ryzen 9850X3D, probablemente se venderá a un precio de venta recomendado bastante elevado. Y si las existencias son escasas desde el principio, ese precio podría inflarse aún más por la demanda o la especulación, potencialmente.

Dicho esto, sin duda el revuelo inicial se calmará, y hay otro elemento positivo en este posible lanzamiento: el Ryzen 9850X3D ejercería una presión a la baja sobre el precio del Ryzen 9800X3D, por lo que el año que viene podríamos conseguir ofertas más tentadoras con ese excelente chip, como ya vimos con el 7800X3D anterior. Crucemos los dedos.

Por supuesto, el Ryzen 9850X3D aún está por confirmar, pero cada vez parece más probable, y posiblemente se presente en el CES 2026, que sería una plataforma obvia para este lanzamiento.

