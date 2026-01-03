A pesar de los rumores, aún no hay señales de la Nvidia RTX 5080 de 32 GB, y una nueva afirmación sugiere una posibilidad preocupante

Un nuevo rumor sugiere que se había planeado una supuesta GPU Nvidia RTX 5080 de 32 GB para servicios en la nube.

Al parecer, esto no se llevó a cabo debido a que la BIOS de la GPU se filtró al mercado de consumo.

El lanzamiento de una nueva GPU RTX 5080 con más VRAM es muy poco probable debido a la actual escasez de RAM.

Con CES 2026 a la vuelta de la esquina, y con la presencia del gigante de los videojuegos y la IA Nvidia, es posible que la IA ocupe un lugar destacado. Desafortunadamente para los jugadores de PC, esto podría significar que las esperanzas de una actualización de la serie RTX 5000 podrían quedar descartadas para el Equipo Verde, y los rumores recientes parecen corroborarlo.

Según informa Uniko's Hardware en X, se suponía que una GPU Nvidia RTX 5080 con 32 GB de VRAM estaba prevista para servicios en la nube, en particular para juegos (a través de GeForce Now), pero su BIOS se filtró al mercado de consumo. También se rumorea que ya existe en China una edición de 32 GB de la GPU Blackwell, pero aún no está disponible para su compra.

Cabe señalar que este supuesto modelo RTX 5080 de 32 GB no está listo para la venta, ya que aparentemente su BIOS no ha sido firmado y la GPU no se activa al intentar arrancar la PC. Los mercados chinos ya cuentan con GPU RTX 4080 modificadas que utilizan 32 GB de VRAM, por lo que no parece imposible para la sucesora de la 4080.

Basándonos en los numerosos rumores que rodean el posible lanzamiento de GPU RTX 5000 Super con mayor capacidad de VRAM, podemos afirmar con seguridad que existe al menos un nivel razonable de validez en que la actualización de la RTX 5000 forme parte de los planes de Nvidia.

Sin embargo, dado que algunos afirman que esta tarjeta se diseñó inicialmente solo para servicios en la nube, y dada la actual crisis de RAM, parece muy poco probable que veamos su lanzamiento en un futuro próximo.

Los informes apuntan a que tanto Nvidia como AMD podrían dejar de fabricar GPU económicas para reducir costos, debido al aumento de la demanda de RAM. Con los precios de la RAM disparándose para los consumidores, la siguiente categoría de hardware para PC que se verá muy afectada es la de las GPU (ya que utilizan VRAM), y por eso es difícil que Team Green lance una GPU actualizada con más VRAM en un mercado tan inestable.

Me sorprendería mucho que pudiéramos conseguir una RTX 5080 de 32 GB en 2026

A estas alturas, no es ningún secreto que el principal objetivo de Nvidia ya no es el mercado de los videojuegos para PC, ya que se ha volcado por completo en la IA. Eso no quiere decir que haya abandonado por completo los videojuegos para PC, pero la pérdida de interés ha sido suficiente para que los consumidores se den cuenta y, con la escasez de RAM en pleno apogeo, no veo ninguna actualización de las GPU RTX 5000 para consumidores en un futuro próximo.

Podría estar equivocado; al fin y al cabo, el CES 2026 está a la vuelta de la esquina y siempre hay lugar para las sorpresas. Sin embargo, incluso si hubiera un anuncio impactante, probablemente tendría un costo para los consumidores, y uno muy elevado.

Los modelos de terceros de la Nvidia RTX 5090 se enfrentan a importantes subidas de precio en múltiples minoristas, y algunos rumores incluso apuntan a que Nvidia subirá el precio a 5000 dólares. Francamente, no creo que veamos una subida de precio tan drástica (¡150 %!) por parte de Nvidia, pero la consistencia de estos rumores debería hacer saltar las alarmas.

No está claro cuán drásticos serán los cambios para los jugadores de PC en 2026 y más allá, pero si la tendencia actual continúa, deberíamos estar muy preocupados.

