Un empleado utilizó una imagen generada por IA muy mala para anunciar puestos de diseñador gráfico en Xbox

La imagen muestra a una mujer escribiendo código que de alguna manera aparece en la parte posterior de un monitor de ordenador, entre otros problemas

El anuncio es especialmente incómodo ya que Microsoft recientemente terminó de despedir a más de 9.000 personas

Un post en LinkedIn buscando diseñadores gráficos para Xbox se está haciendo viral por la ironía de los terribles gráficos generados por IA. Mike Matsel, principal responsable de desarrollo de gráficos para Xbox, compartió una publicación en la que anunciaba las vacantes, acompañada de lo que a primera vista parece una caricatura inocua de una mujer en una estación de trabajo tecleando código. Excepto que el código está en la parte trasera de su monitor, y eso es sólo el principio de los problemas con la imagen.

El hecho de que Microsoft concluyera la última de varias rondas de despidos, afectando a un total de más de 9.000 personas, incluidas muchas de la división Xbox, hace que sea aún más incómodo.

(Image credit: LinkedIn/Mike Matsel)

Cuanto más se examina la imagen, más evidente resulta que ha sido (mal) producida con IA. El ordenador no está conectado a nada, el escritorio se desvanece en la nada y las sombras no tienen sentido. Además, ¿querría Microsoft un gráfico de alguien que claramente utiliza auriculares Apple? Por no mencionar el hecho de que, en 2025, es muy poco probable que veas a alguien con los auriculares con cable del iPhone de hace casi 20 años.

La imagen al menos vende la idea de que Microsoft necesita desesperadamente diseñadores gráficos, o al menos gente que sepa cuándo los gráficos están muy mal. Las docenas de comentarios sobre el post ponen de relieve lo molesto que resulta para muchos. Muchos son de desarrolladores y diseñadores gráficos que podrían estar interesados en estos puestos.

IA incómoda

El hecho de que no se trate sólo de una mala imagen, sino de una imagen que socava por completo el objetivo del puesto anunciado, es realmente alucinante. Es como repartir folletos de una panadería en los que se utiliza una imagen prediseñada de una vela derritiéndose con la palabra «pan» escrita en la etiqueta.

Es tan extrañamente malo que más de un comentarista se preguntó si era a propósito. Podría ser una forma de llamar la atención sobre los puestos vacantes o, por improbable que sea, una forma de cumplimiento malintencionado por parte de alguien a quien se le ordenó utilizar la IA para anunciar los puestos vacantes después de que sus colegas en esos puestos fueran despedidos recientemente. O quizá se trate de la sátira más mordaz jamás vista en LinkedIn.

Son teorías muy poco probables, pero es revelador que no sean totalmente imposibles. Un anuncio que simboliza todo lo que preocupa a la gente, sobre todo en relación con los puestos de trabajo artísticos que se anuncian, sería demasiado descarado para utilizarlo en una broma. Sin embargo, aparentemente, ésa es ahora la realidad.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

El hecho de que Microsoft esté invirtiendo actualmente miles de millones de dólares en IA no hace sino aumentar la reacción disonante. Aunque no haya sido aprobado formalmente por Microsoft, lleva el logotipo de Xbox. Por otra parte, incluso los altos ejecutivos pueden caer al hablar de IA y utilizarla.

La semana pasada, el productor ejecutivo de Xbox Game Studios Publishing, Matt Turnbull, sugirió que las personas despedidas recientemente podrían recurrir a chatbots de inteligencia artificial para superar su angustia emocional y encontrar un nuevo empleo. Retiró el ensayo en el que animaba a los antiguos empleados a utilizar herramientas de IA tanto para encontrar trabajo como para obtener "claridad emocional", en última instancia, pero este desastre gráfico sigue siendo visible para el público, a diferencia del código que se esconde detrás del monitor.