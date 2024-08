Tu próximo profesor en esta universidad podría ser ChatGPT

La Universidad Estatal de Arizona (ASU) ha convertido a ChatGPT en el miembro de su facultad con más trabajo este año. El chatbot de IA ayuda a los estudiantes a redactar trabajos académicos, simula pacientes para estudiantes de atención sanitaria y recluta participantes para estudios de investigación, entre otros cientos de papeles.

ASU y OpenAI acordaron trabajar juntos a principios de este año, desplegando una versión adaptada de ChatGPT diseñada para ayudar con la enseñanza, la investigación y otras necesidades académicas llamada ChatGPT Edu. ChatGPT Edu es ahora una parte clave de la experiencia del campus, al servicio de los planes de la ASU de utilizar la IA para experiencias de aprendizaje e investigación más personalizadas y accesibles.

«No hay dos personas que aprendan exactamente de la misma manera, y la innovación ha demostrado ser el activo más poderoso que tenemos», explicó el presidente de la ASU, Michael Crow. «Esencial para el éxito de la ASU es que utilicemos la tecnología, y ahora la IA, para ofrecer aprendizaje permanente e impulsar el potencial humano».

La ASU creó el AI Innovation Challenge al anunciar el acuerdo y pidió al profesorado que sugiriera formas en las que ChatGPT pudiera ayudarles en su trabajo. Más del 80% de las facultades y escuelas de la ASU presentaron propuestas en sólo unas semanas, lo que dio lugar a una segunda ronda abierta también a estudiantes investigadores. Ahora se están estudiando más de 400 propuestas, y ya se han iniciado más de 200 proyectos que emplean ChatGPT Edu de alguna forma.

Arizona State University accelerates learning and research with ChatGPT Edu - YouTube Watch On

IA académica

Entre lo más destacado de ChatGPT Edu se encuentra el programa «AI as a Writing Companion». ChatGPT ayuda a los estudiantes a escribir en entornos académicos con comentarios en tiempo real sobre sus trabajos. Mientras tanto, hay un paciente virtual llamado «Sam» en el College of Health Solutions, un fumador simulado de mediana edad impulsado por ChatGPT que da a los estudiantes la oportunidad de practicar la atención clínica e interactuar con un paciente. También está «Research Plus Me», que facilita la captación de participantes en la investigación y contribuye a hacerla más eficaz y ética.

«Estamos convencidos de que formar a los estudiantes en el uso de la IA es esencial para su futuro éxito laboral», afirma Anne Jones, Vicerrectora de Enseñanza de Grado. «La gente está entusiasmada porque ahora tienen ejemplos concretos que señalar en los que la IA está mejorando sus resultados en el aula».

Es probable que el éxito de la ASU sirva de modelo para otras universidades que trabajen con OpenAI y otros desarrolladores de IA. Con las debidas consideraciones éticas, la IA puede ser de gran ayuda para la enseñanza superior. Es poco probable que los intentos de prohibir totalmente ChatGPT y las herramientas relacionadas funcionen realmente, especialmente cuando se trata de discernir el texto escrito por IA de las composiciones humanas. Tiene sentido que los centros busquen formas de integrar la IA en sus campus para controlarla mejor en lugar de llevarla a la clandestinidad.