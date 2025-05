Puedes poner Google Gemini directamente en la pantalla de inicio de tu smartphone. Te decimos cómo

Si te gusta usar Google Gemini en tu smartphone, pero te resulta tedioso tocar varias veces para acceder a la función que quieres, Google te ofrece la solución. El gigante tecnológico ha comenzado a implementar los widgets de Gemini en la pantalla de inicio para Android e iOS. Esto significa que con un solo toque puedes iniciar una conversación con Gemini, activar el micrófono para una conversación de voz, compartir un archivo con la IA o incluso tomar una foto con la cámara que se enviará directamente a Gemini.

El lanzamiento se está llevando a cabo de forma gradual, pero generalizada. Si usas Android 10 o superior, ya puedes añadir el widget de Gemini manteniendo pulsada la pantalla de inicio, pulsando "Widgets", buscando Gemini en la lista y arrastrándolo a donde quieras. Para iOS 17 y superiores, el proceso es similar: mantén pulsada la pantalla de inicio hasta que los iconos se muevan, pulsa el botón "+", busca Gemini y añade el widget que prefieras. También puedes personalizarlo manteniendo pulsada la pantalla de inicio y cambiando los accesos directos o reorganizando las acciones que aparecen primero, como el micrófono para los chats de voz o el botón de la cámara para las búsquedas visuales.

Esta actualización no es necesariamente innovadora, pero refleja la forma en que muchas personas pueden usar Gemini para actividades o tareas breves pero no quieren sumergirse en él más de lo necesario.

Si usas Gemini a diario para hacer preguntas, crear imágenes divertidas, planificar viajes o intercambiar ideas por correo electrónico, esto podría facilitarte el acceso a la IA. El hecho de que también se parezca más a Siri y al Asistente de Google, que está desapareciendo rápidamente, probablemente no sea casualidad.

Estos tampoco son los primeros widgets móviles de Gemini. Google lanzó widgets de Gemini muy similares hace un par de meses para la pantalla de bloqueo del iPhone. Aunque funcionalmente son muy similares, técnicamente son un tipo de widget diferente. Google implementará gradualmente el widget de Gemini para la pantalla de inicio durante la próxima semana, por lo que es posible que solo tengas disponible la versión para la pantalla de bloqueo por ahora.

Los widgets también ofrecen un vistazo a la estrategia de Google para integrar Gemini en nuestra vida diaria. Quieren que la gente vea la IA no solo como algo que se usa ocasionalmente, sino como una herramienta cotidiana de fácil acceso instantáneo. En lugar de estar en segundo plano, Gemini se convierte en parte de la interfaz.

Empezar con dispositivos móviles es una decisión inteligente para que Gemini se perciba como un servicio principal. Mucha gente prueba las nuevas funciones y productos tecnológicos primero en dispositivos móviles, no en sus portátiles o computadoras de escritorio. Si les gusta en un dispositivo móvil, quizás eso se traduzca al uso en computadoras de escritorio. Y si vas a usar IA en tu teléfono, debería ser rápido e informal, como consultar el tiempo o la hora.

Los widgets de Gemini son bastante básicos por ahora, pero sientan las bases para widgets más complejos en el futuro. Imagina un widget futuro que muestre conversaciones en curso para que puedas finalizar un proyecto interrumpido, o uno que muestre actualizaciones en tiempo real de los temas personalizados que sigues, o incluso ofrezca sugerencias proactivas basadas en tus hábitos.

En resumen, estos nuevos widgets se centran menos en funciones adicionales y más en eliminar la fricción. Su objetivo es brindar a Gemini una forma más rápida y nativa de integrarse en tus hábitos diarios, ya sea en Android o iPhone. El widget podría ser la herramienta que Gemini necesita para satisfacer cualquier pequeña solicitud que un asistente de IA pueda gestionar.

