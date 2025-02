El modo de voz de Perplexity se renueva con un toque "único" en tu iPhone

La aplicación iOS de Perplexity se ha actualizado con un renovado modo de voz

La actualización añade seis nuevas voces e integración de búsqueda en tiempo real

Perplexity también ha incluido nuevas funciones de personalización y un diseño renovado en la aplicación para iOS

¡Les tenemos noticias! El motor de búsqueda conversacional con IA, Perplexity, mejoró con su modo de voz con la actualización más reciente para dispositivos iOS.

Este nuevo modo de voz ofrece una apariencia renovada y voces más naturales, además de algunas nuevas funciones interactivas. Con esta actualización, la aplicación de Perplexity está mejor equipada para competir con rivales que también ofrecen opciones de voz, como ChatGPT o Google Gemini.

Antes de esta actualización, la función de voz de Perplexity era algo limitada. Podía leer respuestas en voz alta, pero sin mucha emoción y con una interfaz tipo walkie-talkie que ralentizaba las cosas. Ahora, Perplexity ha agregado seis voces diferentes. Aunque sigue siendo un sistema de texto a voz, lo que significa que no tendrá la misma sutileza emocional que el modo de voz avanzado de ChatGPT, la mejora es notable. Finalmente, puedes elegir una voz que no suene como la de un narrador de audiolibros de 2005.

Entonces, ¿cómo se compara el modo de voz de Perplexity con la competencia? En una comparación no científica, diría que el modo de voz avanzado de ChatGPT gana en realismo puro, con un sonido expresivo, tono conversacional y una risa sorprendentemente natural, incluso con interrupciones de manera natural. Google Gemini es un poco menos fluido, pero aún muy natural en general. Y aunque la voz de Google Gemini es muy buena, es un poco menos fluida que la de ChatGPT. La oferta de Perplexity es muy clara y fácil de entender, pero sus voces permanecen en un tono más neutral, lo que puede sonar un poco más artificial. Sin embargo, esto no es negativo, solo una aproximación diferente. En lugar de centrarse en hacer que la IA suene humana, Perplexity se está enfocando más en la utilidad, asegurándose de que cuando haces una pregunta, no solo obtienes una respuesta, sino también las fuentes que la respaldan.

El modo de voz de Perplexity también está integrado con otras funciones de la IA. Esto significa que la herramienta de búsqueda en tiempo real se conecta al modo de voz. Cuando haces una pregunta, no solo obtienes una respuesta hablada, sino que también ves resultados de búsqueda en vivo, con enlaces a las fuentes. Esta capacidad es crucial, ya que gran parte del atractivo de Perplexity radica en cómo fusiona la inteligencia artificial con las capacidades de búsqueda.

A post shared by Perplexity AI (@perplexity.ai) A photo posted by on

Perplexity resuelve

También se ha cambiado la forma de iniciar el modo de voz y el aspecto de la aplicación cuando se utiliza esta función. El icono del micrófono que se toca para empezar a hablar se ha sustituido por una esfera de puntos cambiantes que responden a la voz y al tacto, dispersándose y volviéndose a formar al tocarlos. Es un toque innecesario pero divertido para la aplicación. Ahora también puedes personalizar la aplicación con widgets como teletipos de bolsa o actualizaciones de resultados deportivos. Esto añade otra capa de personalización que hace que Perplexity se parezca un poco más a tu asistente que a un chatbot genérico. Este tipo de opciones serán probablemente necesarias para que Perplexity pueda seguir el ritmo de otros chatbots de inteligencia artificial, e incluso superarlos.

Esa ambición también es evidente en la otra gran actualización de la aplicación. Perplexity también ha añadido el nuevo modelo Claude 3.7 Sonnet a su gama. El nuevo modelo de Anthropic tiene como objetivo mejorar la capacidad de Perplexity para responder de forma capaz a preguntas complejas o de varios pasos. Claude 3.7 es todavía muy nuevo y las críticas no han sido unánimes, pero podría superar o al menos igualar a los modelos empleados por ChatGPT y Google Gemini en cuanto a razonamiento y participación conversacional.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

La renovación del modo de voz de Perplexity sugiere que Perplexity no busca superar a ChatGPT y Gemini en sus puntos fuertes, sino aumentar sus propios puntos fuertes con funciones que hagan que toda la interacción resulte (y suene) más fluida, inmersiva y natural.