Ahora puedes enviar mensajes a ChatGPT por WhatsApp o llamarlo a tu teléfono fijo (si aún tienes uno)

El día 10 de los 12 días de OpenAI se volvió un poco retro para hacer que ChatGPT sea mucho más accesible que antes. OpenAI ha introducido nuevas formas de interactuar con ChatGPT utilizando una forma mucho más antigua de tecnología de comunicación: un número de teléfono. En concreto, se puede enviar mensajes de texto con ChatGPT a través de WhatsApp y llamando a un número de teléfono gratuito. La IA por teléfono fijo ha llegado. Naturalmente, el número al que llamar o enviar mensajes es 1-800-CHATGPT.

Puedes iniciar una conversación con ChatGPT en WhatsApp enviando un mensaje de texto al 1-800-242-8478 desde la aplicación. Puedes enviar mensajes a ChatGPT como cualquier otro chatbot de WhatsApp , pero recibirás respuestas que coincidan con las del nivel gratuito de ChatGPT en la aplicación móvil o el sitio web. No todas las funciones de ChatGPT están disponibles en WhatsApp. No puedes pedirle a la IA que busque cosas en línea o analice imágenes, al menos por ahora.

Si prefieres que la IA responda por audio, puedes levantar el teléfono y marcar 1-800-CHATGPT (es decir, 1-800-242-8478), y una voz femenina muy amable y muy humana responderá las mismas consultas que podrías escribir para enviar a ChatGPT. La experiencia es muy similar al modo de voz avanzado de ChatGPT, donde haces preguntas y la IA responde en tiempo real. Puede ayudarte a traducir una oración, dar recomendaciones o conversar sobre lo que tengas en mente.

Incluso si todavía tienes un teléfono como este, puedes llamar a ChatGPT. (Image credit: Future)

OpenAI ofrece ventajas obvias en términos de accesibilidad al hacer que ChatGPT esté disponible de forma mucho más global, incluso con todos los límites y advertencias. Es la misma razón por la que Google creó un número de teléfono para Google Assistant al que la gente podía llamar para interactuar con el asistente de voz. Pero también indica que OpenAI y sus rivales quieren ver la IA integrada en más canales de comunicación. Por eso, tanto OpenAI como Apple estaban interesados en añadir las capacidades de ChatGPT a Siri, aumentando el asistente de iOS con el modelo de IA.

También hay límites para ChatGPT en WhatsApp y por teléfono. Solo puedes enviar mensajes a ChatGPT en WhatsApp una cantidad limitada al día, aunque OpenAI no es muy claro sobre cuál es ese límite en realidad. Recibirás una advertencia cuando te acerques al límite, por lo que no te sorprenderá el corte. De manera similar, las conversaciones telefónicas de ChatGPT no son ilimitadas. En lugar de un límite de mensajes, tienes 15 minutos al mes para interacciones verbales con la IA.