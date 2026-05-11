Se han filtrado más detalles e imágenes de la Insta360 Luna Ultra, que revelan una ingeniosa función que podría darle ventaja sobre la DJI Osmo Pocket 4

Tenemos un nuevo adelanto de la Insta360 Luna Ultra

Parece que incluirá un control remoto desmontable

El lanzamiento oficial de la cámara no parece estar muy lejos

Sabemos que la Insta360 Luna Ultra está en camino, ya que se adelantó oficialmente en febrero, aunque los detalles sobre esta cámara para vlogs siguen siendo escasos. Una nueva filtración nos ha permitido ver bien el dispositivo y algunas de sus especificaciones, además de revelar una de sus características más inteligentes.

La filtración proviene de Notebookcheck y muestra el empaque de la cámara, así como un par de fotos del dispositivo en acción. Podemos ver el dispositivo tanto en blanco como en negro, y parece que solo habrá un modelo Luna Ultra (por lo que no habrá una Luna estándar).

Hay dos detalles clave que podemos deducir de estas imágenes: la próxima cámara ofrece una configuración de doble lente y, efectivamente, admitirá video con una resolución de hasta 8K, algo que ya se esperaba o se había filtrado.

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En cuanto a su principal atractivo, se trata de un modelo con control remoto desmontable, que puedes desconectar de la cámara y usar de forma inalámbrica; así podrás gestionar la grabación y ver lo que hay en el encuadre sin estar justo detrás del dispositivo.

Insta360 vs DJI

Да, это была одна из фишек Luna) https://t.co/jjIqouY2zfMay 9, 2026

Ese módulo desmontable podría ser precisamente lo que ayude a la Insta360 Luna Ultra a destacar frente a la recientemente lanzada DJI Osmo Pocket 4, de la que ya hemos hecho una reseña aquí. La cámara de DJI es un dispositivo impresionante, pero su resolución máxima en grabación de video es de 4K.

Lo que está por llegar de Insta360 elevaría esa resolución a 8K, además de ofrecerte la posibilidad de colocar la cámara en un lugar y controlarla desde cualquier otro —una característica que también ha mencionado específicamente el conocido informante Igor Bogdanov.

Sin embargo, aún hay mucho que desconocemos sobre la Insta360 Luna Ultra, incluido el importantísimo precio, por lo que es demasiado pronto para emitir juicios. A modo de referencia, la DJI Osmo Pocket 4 tiene un precio inicial de 429 £ / 749 AU$ (y no está disponible en EE. UU.).

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Según Notebookcheck, los críticos ya tienen sus unidades de la Insta360 Luna Ultra para probar, así que pronto deberíamos saber más al respecto. Mientras tanto, también se rumorea que el lanzamiento de una versión Pro de la DJI Osmo Pocket 4 es inminente.

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