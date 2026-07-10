Sony RX10 V ya es oficial: así es la nueva cámara todoterreno con zoom de 24-600 mm e IA

¡La espera terminó! Sony anunció la llegada de su nueva cámara RX10 V, la quinta generación de la serie.

Esta cámara es la compañera ideal de los aficionados y una poderosa herramienta que lo cubre casi todo, desde gran angular hasta superteleobjetivo, en una única estructura. Es perfecta para cualquier tipo de toma, ya que cuenta con un lente ZEISS® Vario-Sonnar T* 24-600mm1 (zoom óptico de 25x) F2.4-4.0 de gran apertura y aumento. La cámara RX10 V incorpora la distintiva combinación de alta calidad de imagen, alcance de superteleobjetivo y lente integrado; y, además, agrega AF con reconocimiento en tiempo real impulsado por IA. Este AF reconoce los sujetos con gran precisión y se combina con tomas continuas a alta velocidad sin interrupciones (hasta 30 fps) y seguimiento total de AF/AE, lo que permite capturar cada momento decisivo. Ya sea al tomar fotografías con su sensor CMOS Exmor RS tipo 1.0 apilado (con aproximadamente 20,1 megapíxeles efectivos) y el procesador de imágenes BIONZ XR, o al filmar video que admite la grabación en resolución 4K 120p, esta cámara por sí sola puede abordar una amplia variedad de escenarios, desde momentos de la vida diaria hasta vida silvestre, jornadas de deportes escolares y eventos deportivos profesionales. Gracias a la excelente combinación del sensor tipo 1.0 y su lente integrado de gran apertura, también se puede obtener un efecto de fondo fuera de foco fluido y delicado.

Para ofrecer facilidad de uso, la cámara RX10 V presenta un diseño refinado que incorpora la filosofía de la serie de cámaras sin espejo α (Alpha), en la que la distribución de los botones y el diseño del agarre permiten operar la cámara de manera intuitiva y confiable. Ya sea a plena luz del sol o en interiores, el nuevo visor electrónico Quad-VGA OLED de mayor tamaño servirá de apoyo para lograr una composición fotográfica perfecta y permitirá obtener una vista nítida de hasta los detalles más sutiles del sujeto. La batería recargable serie Z (NP-FZ100) aumenta la capacidad para tomar fotografías hasta 630 tomas, una mejora de aproximadamente el 50 % o más en comparación con el modelo anterior.

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“La serie RX10 ha redefinido lo que una cámara todo en uno puede lograr, y la nueva RX10 V lleva ese concepto mucho más lejos”, expresó Ángelo Marconi, Gerente de Marketing DI Sony Latinoamérica. “Al combinar el extraordinario alcance de un lente ZEISS® de 24–600 mm con tecnologías avanzadas heredadas de la serie Alpha, como el reconocimiento de sujetos en tiempo real impulsado por IA y ráfagas de hasta 30 fps, permite capturar con precisión momentos que antes exigían equipos mucho más grandes y complejos. Desde vida silvestre y deportes hasta viajes, familia y video en alta calidad, la RX10 V ofrece a fotógrafos y creadores la libertad de llegar más lejos, cargar menos y concentrarse en lo que realmente importa: capturar el momento.”

Alta calidad de imagen y gran poder de expresión desde gran angular hasta superteleobjetivo en una única cámara

Un lente con zoom de gran aumento que cubre de 24 mm a 600 mm1 (ZEISS® Vario-Sonnar T F2.4-4.0 con estabilización óptica de imagen) lo captura todo, desde fotografías cotidianas hasta deportes profesionales y vida silvestre. Es posible hacer tomas en primer plano a una distancia de hasta 3 cm en 24 mm1, y también se pueden hacer tomas en teleobjetivo macro desde distancias de aproximadamente 72 cm en 600 mm1.

El procesador de imágenes BIONZ XR produce imágenes de alta calidad con un nivel de ruido reducido, incluso con sensibilidades ISO de valores medios a altos, ya sea en interiores o en condiciones de poca luz. Los tonos de piel, el cielo, el follaje y otras escenas naturales se reproducen con alta resolución y colores y texturas fieles a la realidad, lo que resulta ideal para capturar con exactitud la belleza, los detalles y el ambiente de la naturaleza y la vida diaria.

Los 12 ajustes predeterminados de Creative Look te permiten lograr los colores y las texturas deseadas en la propia cámara, con la flexibilidad de crear tus propias producciones personalizadas basadas en cada modo. Además, la función D-Range Optimizer (DRO) actualizada equilibra las zonas claras y oscuras, y ofrece un mayor rango de ajustes de intensidad, hasta Lv8 (nivel 8). En niveles más altos, la función DRO aclara las áreas de sombras en condiciones de fuerte contraluz, lo que produce tomas de retratos de aspecto más natural.

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Reconocimiento de sujetos impulsado por IA y rendimiento de alta velocidad para capturar cada momento decisivo

El AF con reconocimiento en tiempo real, impulsado por una unidad de procesamiento de IA, reconoce seres humanos, animales, aves, insectos, trenes y aviones, y también cuenta con un modo Auto que permite que la cámara identifique el tipo de sujeto automáticamente[]. La unidad de procesamiento de IA también hace posible la tecnología de estimación de poses humanas; permite el reconocimiento y el seguimiento, incluso cuando los sujetos están de espaldas a la cámara o cuando los rostros se oscurecen por el uso de cascos o lentes de sol. Simplemente al tocar el sujeto deseado, se activa la función Real-time Tracking (seguimiento en tiempo real) que sigue continuamente al sujeto en movimiento y te permite concentrarte en componer la toma perfecta.

Para lograr el rendimiento de alta velocidad, los cálculos de AF/AE que se realizan hasta 60 veces[] por segundo siguen incluso a los sujetos que se mueven rápidamente, mientras que la grabación sin parpadeos mantiene una vista continua. Esto permite realizar tomas continuas en modo ráfaga a alta velocidad de hasta 30 fps2 con seguimiento total de AF/AE, lo que significa que puedes capturar imágenes de vida silvestre, deportes y otros sujetos que se mueven de manera imprevista sin perderte el momento decisivo. La función Continuous Shooting Speed Boost (aumento de velocidad en ráfaga)2 también te permite cambiar la velocidad de la ráfaga de imágenes en cualquier momento durante la captura.

Características de video avanzadas

La cámara admite la grabación de video en 4K 120p3, lo que permite lograr expresiones visuales increíbles que incluyen la reproducción fluida en cámara lenta de hasta 5x[] en resolución 4K. La estabilización de imagen con Modo activo ofrece una grabación de video estable con la cámara en mano. La zapata Multi Interface (MI) Shoe admite la interfaz de audio digital, por lo que permite grabar audio de alta calidad al transmitir el audio directamente como señal digital cuando se usa con micrófonos compatibles (se vende por separado). El reconocimiento de sujetos impulsado por IA también hace posible la función Auto Framing (encuadre automático)[], que mantiene automáticamente una composición óptima del sujeto en el centro de la toma durante la grabación.

Entre las características adicionales, se incluyen S-Cinetone para lograr fácilmente tonos y colores con calidad de cine, y S-Log3 para grabar video teniendo en cuenta la corrección del color en la etapa de posproducción. Se pueden importar hasta 16 LUT (tablas de consulta) de usuario, lo que permite a los usuarios monitorear el aspecto después de aplicar la LUT mientras se graba en modo Log[]. La grabación en modo Time-lapse y la extracción de imágenes fijas con el modo Shot Mark proporcionan funciones completas compatibles con la grabación de video.

Manejo sencillo y confiabilidad para brindar una experiencia fotográfica cómoda y segura

La cámara tiene un visor electrónico más grande y de mayor resolución y aumento, equipado con un panel Quad-VGA OLED tipo 0.5 con aproximadamente 3.68 millones de puntos y 0.78x de amplificación[], lo que ayuda a la composición gracias a que muestra al sujeto con magnífica claridad. Además, incorpora una pantalla LCD tipo 3.0, mejorada a aproximadamente 1.62 millones de puntos, lo que permite que los sujetos se muestren con gran detalle y precisión.

Cuando andas de aquí para allá, necesitas una cámara confiable y durable. La RX10 V incluye la batería recargable NP-FZ100 que extiende la captura de fotografías a hasta aproximadamente 630 tomas5, lo que implica una mejora de alrededor del 50 % o más4 en comparación con el modelo anterior.

Los conceptos de distribución de los botones y diseño del agarre, que se basan en la filosofía de diseño de la serie α, junto con un multiselector de rápida respuesta que permite una operación fluida en ocho direcciones, ofrecen un funcionamiento intuitivo, incluso al mirar por el visor.

Para brindar confiabilidad en una amplia gama de entornos de grabación, la cámara presenta un diseño resistente al polvo y a la humedad, además de compatibilidad con wifi (2.4/5 GHz) para transferir datos de manera rápida y estable. La conectividad USB Type-C permite también transferir datos de manera estable y a alta velocidad, y admite la transmisión en vivo en resolución 4K 30p.

Como una nueva característica que incorpora este modelo, la cámara RX10 V admite Creators’ App, el software exclusivo de Sony que permite a los usuarios conectarse con sus smartphones para enviar archivos directamente a la nube o al teléfono, controlar la cámara de manera remota y actualizar las funciones y el software, lo que mejora la funcionalidad y la conveniencia para grabar y compartir contenido.