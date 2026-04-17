Sony presenta la serie R: cinco nuevas cámaras de estudio para producción 4K y HDR

Sony sorprendió con no una, ni dos, sino cinco cámaras de estudio. ¿Estás listo para conocer los detalles?

Se trata de los modelos HDC‑5500R , HDC‑5500RV , HDC‑3500R , HDC‑3500RV y HDC‑3200R , en conjunto denominados la serie R, junto con la unidad de control de cámara HDCU-3500R y la placa opcional LUT 3D HKCU-LUT35 . La serie R mejora el rendimiento de imagen gracias a la incorporación de tres sensores de imagen CMOS 4K de 2/3” con obturador global, y ofrece capacidad de expansión del sistema para producciones en vivo 4K y HDR de alta calidad, además de brindar compatibilidad y operación uniforme con el resto de la serie. Los modelos heredan funciones de las cámaras de estudio multiformato series HDC-5000 y HDC-3000, lo que incluye la grabación 4K de alta calidad, un rango dinámico más amplio e imágenes sin distorsión por obturación progresiva. Además, los modelos HDC-5500RV y HDC-5500R admiten grabación 4K a alta frecuencia de cuadros, transmisiones UHB (Ultra High Bitrate) y 12G-SDI.

La serie R se presentará en la NAB Show 2026 (la feria de la National Association of Broadcasters) , en Las Vegas, del 19 al 22 de abril de 2026. Su comercialización está prevista para mediados de 2026.

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Funciones de imagen mejoradas

Las cámaras de la serie R permiten seleccionar la sensibilidad en función de las condiciones de la escena, y reducen el recorte de blancos al mantener el equilibrio entre la sensibilidad y el rango dinámico, gracias a una excelente relación señal/ruido de -64dB que minimiza el impacto en la calidad de imagen. Esto permite lograr una captura de video más natural y tridimensional en estadios abiertos con espacios de luz solar y sombras, así como en recintos para música en vivo con iluminación compleja.

Los modelos HDC-3500R, HDC-3500RV y HDC-3200R se pueden conectar a las unidades de control de cámara con la nueva placa opcional HKCU-LUT351, lo que habilita el funcionamiento con tablas LUT 3D que permiten realizar ajustes de color más avanzados. La cámara HDC-3200R ahora admite los espacios de color de gama amplia S-Gamut3 y S-Gamut3.Cine, utilizados en las series HDC-5000 y HDC-3500, lo que posibilita una coincidencia de color más precisa en producciones con varias cámaras de diferentes modelos.

Funciones de transmisión flexibles

La serie R mejora las funciones de transmisión para lograr una configuración de sistema más flexible. Los modelos HDC-5500R y HDC-5500RV ahora admiten la función de troncal de video (Video Trunk) a través de dos líneas SDI de 1.5G2. Los modelos HDC-3500R y HDC-3500RV admiten el nuevo método de transmisión HB+, que permite gestionar el canal de video y de teleprompter con una línea 3G SDI o dos líneas SDI de 1.5G3. Al utilizar la función de troncal de video, se pueden transmitir señales de diferentes equipos de video y, a la vez, aprovechar los cables de fibra óptica existentes, lo que permite una configuración del sistema mucho más eficiente.

En el caso de la transmisión de teleprompter, al utilizar dos líneas SDI de 1.5G, habilita la transmisión simultánea de la señal de aire y de múltiples retornos de video, para que el operador pueda supervisar los ángulos de las demás cámaras, sin necesidad de incrementar la cantidad de cables SDI. Esto reduce las tareas de cableado en el set y permite lograr una captura más eficiente.

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Además, el modelo HDC-3200R ahora admite un canal de red de hasta 1Gbps. Al utilizar el cable de fibra óptica entre la cámara y la CCU, se pueden transmitir señales como las de los sistemas de seguimiento de cámara y de teleprompter por IP, para lograr una configuración de sistema más eficiente.

Operatividad mejorada

Los modelos HDC-5500R, HDC-5500RV, HDC-3500R y HDC-3500RV incorporan de fábrica un soporte deslizante para visores grandes, compatible con el visor OLED a color de 7,4 pulgadas HDVF-EL760 (disponible en el mercado). Esto permite fijar el visor en cualquier posición deseada, y estabilizar la cámara al colocar el visor más cerca del eje de rotación del trípode. En entornos donde hay una distancia limitada entre el operador y el cuerpo de la cámara, el visor se puede deslizar hacia adelante para mantener una distancia de visualización cómoda, y una mejor operatividad.

Además, el último panel de operación intercom, que antes se utilizaba para los modelos HDC-5500V y HDC-3500V, también estará disponible para los modelos HDC-5500R, HDC-5500RV, HDC-3500R y HDC-3500RV. Esto permite tener una experiencia operativa uniforme en entornos con distintos modelos.

Funciones clave de cada modelo de la serie R