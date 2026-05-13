Sony lanza la Alpha 7R VI, su nueva cámara mirrorless de alta resolución

¿Eres amante de la fotografía? De ser así, tenemos noticias increíbles, pues Sony presentó la nueva cámara Alpha 7R VI, se trata de la sexta generación de su afamada Alpha serie 7R.

Basada en el legado de resolución líder de la serie, esta cámara full-frame sin espejo combina un sensor CMOS Exmor RS retroiluminado y apilado de 66.8 megapíxeles efectivos con el nuevo motor BIONZ XR2. El resultado es un nivel de resolución excepcional, colores precisos y rendimiento confiable al grabar sujetos que van desde personas en movimiento hasta vida silvestre y extensos paisajes.

Sony también presenta el adaptador XLR modelo XLR-A4, que expande las capacidades de audio en la cámara para realizar producciones profesionales, incluida la grabación flotante de 32 bits.

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“Con la nueva Alpha 7R VI, Sony lleva esa filosofía a un nuevo nivel, integrando más velocidad, inteligencia impulsada por IA, mejor autonomía y una experiencia de visor que responde directamente a lo que hoy necesitan fotógrafos y creadores profesionales. Cada mejora en esta cámara tiene un propósito: potenciar aquello que históricamente ha hecho fuerte a la serie 7R y convertirla en una herramienta aún más sólida para quienes viven de crear imágenes”, comentó Ángelo Marconi, gerente de Imagen Digital para Latinoamérica.

Características clave de la cámara Alpha 7R VI

Grabación con mayor resolución

Sensor Exmor RS full-frame apilado de 66.8 MP (aproximados, efectivos) con hasta 16 pasos de rango dinámico y ruido reducido en el rango de sensibilidad media.

Estabilización de imagen óptica precisa de 5 ejes que ofrece hasta 8.5 pasos en el centro y 7.0 pasos en la periferia.

Balance automático de blancos que funciona con un sensor de luz visible e infrarroja (IR), y estimación de la iluminación mediante aprendizaje profundo, lo que ofrece colores naturales y estables en escenas oscuras o de interiores.

Inteligencia en cada cuadro con grabación continua de alta velocidad y gran precisión

Motor BIONZ XR2 con unidad de procesamiento por IA integrado y lectura del sensor aproximadamente 5.6 veces más rápida que la del modelo anterior, lo que permite grabar de manera continua sin interrupciones (oscurecimiento) a hasta aproximadamente 30 fps y ofrece cálculos de hasta 60 AF/AE por segundo con seguimiento de AF/AE.

AF+ (Plus) con reconocimiento en tiempo real, que realiza la estimación y el seguimiento de la pose humana basada en el esqueleto para lograr un enfoque confiable de sujetos que se mueven rápidamente, lo que incluye atletas y escenas dinámicas.

Fabricada para satisfacer las exigencias profesionales

Nueva batería de gran capacidad NP-SA100 (2670 mAh) que admite hasta 710 fotografías usando la pantalla LCD o 600 usando el visor (estándar CIPA), lo que reduce los cambios de batería en grabaciones prolongadas.

Visor OLED de aproximadamente 9.44 millones de puntos con una gama de colores equivalente a DCI-P3 y HDR de 10 bits: el brillo máximo es alrededor de tres veces mayor que el de los modelos tradicionales, lo que ofrece clara visibilidad en entornos muy iluminados

Gestión eficaz del calor que permite grabar videos en 8K sin interrupciones por hasta 120 minutos.

Dos puertos USB Type-C para carga y transferencia de datos en simultáneo; botones traseros iluminados para operarlos en condiciones de poca luz.

Aleación de magnesio para una estructura liviana y durable; pantalla LCD multiángulo de 4 ejes que ofrece flexibilidad de ángulos de grabación; dial de modo “Memory Recall” para vincular configuraciones de grabación con botones personalizables.

Compatibilidad con la función Camera Authenticity Solution de Sony, que incluye el estándar C2PA y permite verificar que las fotografías y los videos se capturaron con una cámara (y no se generaron con IA).

Video profesional

Grabación en 8K 30p con sobremuestreo 8.2K y grabación full-frame 4K 60p y 120p sin recortes.

Tecnología Dual Gain Shooting, por primera vez en la serie Alpha, que optimiza el rendimiento del sensor para reducir el ruido y la pérdida de detalles en las áreas oscuras, y lograr una gradación fluida y amplia latitud.

Nuevo diseño de la estabilización en la cámara que amplía dos veces el rango de compensación del balanceo; modo activo dinámico que permite grabar con la cámara en mano de manera fluida y estable.

Grabación interna (en la cámara) de audio flotante de 32 bits cuando la cámara se combina con el adaptador XLR modelo XLR-A4, lo que elimina la necesidad de realizar ajustes finos en el lugar de grabación.

Características clave del adaptador XLR modelo XLR-A4

Admite la grabación de audio digital en la cámara con hasta 4 canales y micrófonos XLR, como el ECM-778 (hasta 2 canales), y permite conectar micrófonos estéreo mediante mini jack de 3.5 mm (estéreo de 2 canales) usando la zapata Multi Interface (MI).

Dos conversores AD digitalizan las señales del micrófono en un amplio rango dinámico para capturar el sonido ambiental tenue junto a picos de volumen elevados con total nitidez.

Graba audio digital en hasta 4 canales de audio flotante de 32 bits y 96 kHz en cámaras compatibles, lo que permite aprovechar por completo la excelente calidad del micrófono XLR. El formato flotante de 32 bits elimina la necesidad de realizar ajustes de ganancia finos en el lugar de grabación, lo que reduce significativamente el riesgo de distorsión del audio.

Diseño de perfil más bajo y estructura de chasis reforzada en comparación con el modelo XLR-K3M, lo que permite una grabación estable en escenarios reales.

El cable extensor de audio provisto en la zapata permite ubicar el adaptador a aproximadamente 60 cm de la cámara; el enrutamiento lateral minimiza la interferencia con plataformas y accesorios.

Compatible con USB Audio Class 2.0; funciones como interfaz de audio de 2 canales de 96 kHz y 24 bits cuando se conecta el adaptador a una PC para realizar el monitoreo y la edición en el sitio.

Accesorios opcionales para la cámara Alpha 7R VI (se venden por separado)

Batería recargable NP-SA100: batería de gran capacidad con funcionalidad InfoLITHIUM; ofrece aproximadamente 1.3 veces más de capacidad de alimentación que la batería serie Z NP-FZ100. Se integra con la gestión de alimentación de la cámara para optimizar la resistencia y el comportamiento térmico. Incluye un indicador de deterioro de batería en la cámara.

batería de gran capacidad con funcionalidad InfoLITHIUM; ofrece aproximadamente 1.3 veces más de capacidad de alimentación que la batería serie Z NP-FZ100. Se integra con la gestión de alimentación de la cámara para optimizar la resistencia y el comportamiento térmico. Incluye un indicador de deterioro de batería en la cámara. Mango vertical VG-C6: mango ergonómico para grabar con comodidad en forma horizontal o vertical; aloja hasta dos baterías serie SA de gran capacidad. Tiene un diseño resistente al polvo y la humedad, equivalente a la estructura de la cámara.

mango ergonómico para grabar con comodidad en forma horizontal o vertical; aloja hasta dos baterías serie SA de gran capacidad. Tiene un diseño resistente al polvo y la humedad, equivalente a la estructura de la cámara. Cargador de batería BC-SAD1: cargador exclusivo para la batería tipo SA NP-SA100. Con una fuente USB Power Delivery de 45 W o más, carga dos baterías en simultáneo en aproximadamente 115 minutos o una batería al 80% en aproximadamente 55 minutos (y al 100% en aproximadamente 85 minutos). Muestra el estado de deterioro de la batería durante la carga.

cargador exclusivo para la batería tipo SA NP-SA100. Con una fuente USB Power Delivery de 45 W o más, carga dos baterías en simultáneo en aproximadamente 115 minutos o una batería al 80% en aproximadamente 55 minutos (y al 100% en aproximadamente 85 minutos). Muestra el estado de deterioro de la batería durante la carga. Acoplador de CC DC-C2: ofrece alimentación continua y estable mediante una fuente USB Power Delivery externa de 100 W o más (cable USB-C® a USB-C).

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