Los fans de Hasselblad ya pueden dejar de lado a Adobe para siempre, ya que la compatibilidad con Capture One hace que sus cámaras sean mucho más atractivas para los profesionales

Capture One ha incorporado compatibilidad nativa con los archivos RAW .3FR de Hasselblad

Se incluyen los modelos X2D II 100C, X2D 100C y CFV 100C de Hasselblad

La captura conectada estará disponible más adelante este año

Fotógrafos de Hasselblad, les traigo la noticia que han estado esperando desde hace años: las cámaras Hasselblad por fin cuentan con compatibilidad nativa con Capture One.

La compatibilidad abarca los archivos RAW .3FR de 16 bits de Hasselblad e incluye tres de sus cámaras de formato medio de 100 MP: la X2D II 100C, la X2D 100C y el respaldo digital CFV 100C (que es el módulo de sensor para la 907X). Necesitarás la última versión de Capture One 16.8.3 o la versión móvil 3.3.4.

Es realmente una combinación perfecta; los archivos RAW de 16 bits de Hasselblad y su «Natural Color Solution» reproducen posiblemente los colores más realistas que he visto en mis 15 años de probar cámaras, mientras que Capture One es el software de edición favorito de la industria para la corrección de color y la toma conectada.

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Esta alianza entre dos empresas escandinavas tenía que suceder tarde o temprano, y ahora ya es una realidad, con el soporte para el disparo conectado (una configuración de estudio en la que puedes controlar la cámara a través del software) también prometido para más adelante este año.

Es un gran paso para ambas partes: los fotógrafos de Hasselblad pueden dejar de lado a Adobe —que no goza de muy buena reputación entre los coloristas profesionales— en favor de Capture One y su preciso conjunto de herramientas de edición fotográfica.

Esta medida también podría atraer a nuevos fotógrafos profesionales y comerciales —que antes se habían desanimado por la falta de compatibilidad con Capture One— hacia las cámaras digitales de formato medio de Hasselblad.

En cuanto a Capture One, tiene el potencial de atraer a una nueva ola de fotógrafos que ya utilizan Hasselblad, gracias a un flujo de trabajo fluido desde la captura hasta la imagen final.

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(Image credit: Hasselblad / Capture One)

Dejar que las cámaras Hasselblad brillen

Hasta ahora, se necesitaban soluciones alternativas para importar archivos RAW de Hasselblad a Capture One, lo cual afectaba la precisión del color y la libertad de edición. Por otro lado, las plataformas de edición fotográfica de Adobe, como Lightroom, no gozan de la misma reputación que Capture One en cuanto a la fidelidad del color.

Ahora se admiten los archivos RAW de formato medio de 100 MP de Hasselblad, con perfiles para toda la gama de lentes XCD de Hasselblad y la capacidad de organizar los archivos, así como de editarlos y, a finales de este año, realizar capturas conectadas.

Me comuniqué con Hasselblad para obtener comentarios, y un portavoz me dijo: «Una de las solicitudes más recurrentes ha sido la compatibilidad nativa con los archivos RAW de Hasselblad en Capture One. Esta alianza es una respuesta directa a esos comentarios, y hemos estado trabajando con el equipo de Capture One desde hace algún tiempo para hacerla realidad».