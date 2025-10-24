Leica reinventa su legado con la nueva M EV1, la primera cámara del sistema M con visor electrónico

¡Renovarse o morir! Algo que Leica entiende a la perfección, por ello, presentó la nueva M EV1, una cámara que llega para marcar un antes y un después en la icónica familia M.

Por primera vez, el sistema M integra un visor electrónico (EVF), combinando la esencia clásica de la fotografía Leica con la tecnología más avanzada.

La Leica M EV1 fue creada para quienes buscan una experiencia fotográfica más intuitiva, sin perder el encanto artesanal y la precisión óptica que caracterizan a la marca. Su visor electrónico de alta resolución permite ver la imagen tal como se capturará, brindando un control total sobre el encuadre, la exposición y el enfoque - una herramienta ideal tanto para quienes se inician en el sistema M como para fotógrafos que buscan nuevas posibilidades creativas.

Desde 1925, cuando la primera Leica I transformó la manera de ver el mundo, la marca ha mantenido una búsqueda constante de innovación, diseño y excelencia.

La serie M, con su estética minimalista, su manufactura alemana y su filosofía centrada en la experiencia del fotógrafo, es el corazón de esa historia. Hoy, la M EV1 representa la evolución natural de esa herencia: una cámara que honra el pasado mientras abraza el futuro.

(Image credit: Leica)

Equipada con un sensor de fotograma completo BSI CMOS con tecnología Triple Resolution, la M EV1 ofrece imágenes con una nitidez, color y rango dinámico excepcionales. Su procesador Maestro III garantiza un rendimiento ágil incluso en la máxima resolución, y la conectividad integrada (Bluetooth, Wi-Fi o cable) permite vincularla fácilmente con la app Leica FOTOS para transferir, editar y compartir imágenes desde cualquier lugar.

La cámara también es compatible con la tecnología Content Credentials, desarrollada bajo la Content Authenticity Initiative (CAI), que permite firmar digitalmente las imágenes y garantizar su autenticidad, un avance importante en tiempos de inteligencia artificial y contenido digital.

La Leica M EV1 conserva el diseño atemporal que ha convertido a la serie M en un ícono del diseño industrial: líneas limpias, materiales de alta calidad y un acabado artesanal que resiste el paso del tiempo. Disponible en color negro clásico, su textura y ergonomía han sido cuidadosamente pensadas para ofrecer un agarre cómodo y una experiencia elegante.

Disponible a partir del 23 de octubre de 2025, la Leica M EV1 llega a Leica Store México, leica-store.mx y distribuidores autorizados.