Las 12 cámaras más emocionantes que se esperan para 2026, desde el primer dron 360 de DJI hasta el iPhone 18

Predecir cuáles serán las cámaras más interesantes del año que viene se ha convertido en una especie de tradición para mí. Echando la vista atrás a mi lista de hace 12 meses, acerté 10 de las 12 cámaras nuevas, incluidas la Canon EOS R6 Mark III, la Sony A7 V y el iPhone 17.

Tuve un par de fallos. La nueva cámara réflex de película Pentax aún no se ha materializado (aunque señalé que era poco probable que lo hiciera en 2025), mientras que la Lumix S1H II, que realmente esperaba, resultó ser una Lumix S1 II, mi cámara de video del año. No está mal como historial.

Algunas marcas facilitan este juego: normalmente podemos esperar los nuevos teléfonos insignia Samsung Galaxy en el primer trimestre de cada año y el último iPhone alrededor de septiembre. Otras son menos predecibles, pero como aficionado a las cámaras, no deja de ser divertido soñar con lo que podría ser.

Para mí, 2025 estuvo lleno de agradables sorpresas. La fabulosamente única cámara BF de Sigma fue realmente extraordinaria, y se la denominó «la cámara que habría fabricado Apple», mientras que la cámara Caira, con sus habilidades Nano Banana, nos mostró un atisbo de cómo puede funcionar la edición generativa con IA sobre la marcha en una cámara real.

Fujifilm y OM System nos demostraron que la experiencia del usuario es importante con la peculiar X half y la retro OM-3, respectivamente, mientras que Hasselblad y Nikon se opusieron al aumento de los precios con algunas ofertas sólidas propias: mi cámara fotográfica favorita de todos los tiempos, la X2D II, y una nueva participante en el mercado de las cámaras cinematográficas, la Zr.

Más allá de las cámaras, podría decirse que fue un año aún mejor para los nuevos objetivos, con Sigma, Sony y Viltrox, en particular, arrasando con ópticas asequibles y pioneras en el mundo.

Entonces, ¿qué nos enseña 2025 al mirar hacia el año que viene? Habrá algunos de los lanzamientos anuales habituales, pero esperemos que también haya muchas sorpresas. Basándome en productos anteriores, rumores actuales y un poco de ilusión, he elaborado una lista con las 12 cámaras más interesantes para 2026, en orden inverso según mi preferencia. Cuéntame en los comentarios cuáles son las cámaras que más te interesan para 2026.

La lista

12. Samsung Galaxy S26 Ultra

Índice de probabilidad: 5/5

5/5 Índice de emoción: 2/5

Imagen filtrada del Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Samsung)

Los modelos insignia de Samsung Galaxy casi siempre se lanzan en el primer trimestre de cada año, por lo que probablemente no tendremos que esperar mucho para ver la línea S26, que suele incluir tres variantes encabezadas por el modelo «Ultra».

Hasta ahora, los rumores sobre el Galaxy S26 han decepcionado a los aficionados a la fotografía; en resumen, no esperamos el tipo de cambio radical en la gama de cámaras que se ha visto en el último iPhone 17. Por ejemplo, se prevé que el S26 Ultra cuente con la misma cámara principal de 200 MP, la misma cámara ultra gran angular de 50 MP y la misma cámara periscopio de 50 MP con zoom de 5x que el S25 Ultra. Podría haber un pequeño aumento en la resolución de la cámara teleobjetivo adicional, de 10 MP a 12 MP, pero por lo demás, eso podría ser todo en cuanto a las mejoras del modelo Ultra, mientras que el S26 y el S26 Plus también podrían heredar esa cámara teleobjetivo de 12 MP.

Eso no quiere decir que no haya sorpresas, y para ser justos con Samsung, el S25 Ultra ya cuenta con una de las mejores configuraciones de cámara para teléfonos móviles del mercado.

11. GoPro Hero 14 Black

Índice de probabilidad: 3/5

3/5 Índice de emoción: 3/5

Las modificaciones de lente con detección automática fueron la mejora más destacada de la Hero 13 Black. Mientras tanto, el sensor no se ha actualizado en varias versiones. ¿Será la Hero 14 Black la renovación que necesita la línea insignia de cámaras de acción de GoPro? (Image credit: Future | Tim Coleman)

2025 fue el primer año en una década en el que no vimos un nuevo modelo GoPro Hero Black, pero la marca nos aseguró que su cámara de acción insignia no ha desaparecido, solo está en pausa. En 2025 salieron al mercado otras cámaras GoPro nuevas (la GoPro Max 2 y la GoPro Lit Hero), y sospechamos que la marca ha ralentizado el ritmo de lanzamiento de la Hero Black no solo para darles cabida, sino también para ver qué están haciendo competidores como Insta360 y DJI.

Existe la sensación de que la próxima Hero Black tiene que ser un poco especial, y una pequeña evolución de la excelente GoPro Hero 13 Black no habría sido suficiente en el mercado actual. Entonces, ¿cuáles son los grandes cambios que podríamos ver en una Hero 14 Black? Podría haber un nuevo sensor y procesador capaz de capturar vídeo 8K, y GoPro sin duda podría mejorar la calidad de imagen con poca luz de la Hero Black, ya sea mediante el nuevo sensor o una lente más rápida.

Y es probable que haya más novedades además de la Hero Black. Seguimos esperando el primer casco de motocicleta de GoPro, que debería integrar tecnología derivada de Forcite, el fabricante australiano de cascos inteligentes adquirido por GoPro en 2024. GoPro también podría lanzar cámaras de acción totalmente nuevas en 2026, según el director ejecutivo Nick Woodman. En definitiva, 2026 podría ser un año excepcional para la marca.

10. DJI Osmo Pocket 4

Probabilidad: 5/5

5/5 Emoción 4/5

(Image credit: Tim Coleman)

El tan rumoreado DJI Osmo Pocket 4 parece dispuesto a revolucionar el mercado de las cámaras para vlogs con dos características revolucionarias: una configuración de doble cámara y una segunda pantalla. Los sensores duales podrían permitir la grabación simultánea por delante y por detrás, lo que resulta perfecto para capturar tanto la acción como tu reacción en directo, mientras que los rumores sugieren que las capacidades de vídeo darán un salto a 4K a 240 fps, frente a los 60 fps máximos del Osmo Pocket 3.

Algunas filtraciones incluso apuntan a una grabación de 6K con una profundidad de color de 10 bits, aunque es posible que haya varias variantes (incluido un modelo Pro). También podríamos ver un aumento de la batería de 1300 mAh a 1545 mAh, y es posible que todo el conjunto venga en un cuerpo ligeramente más alto. Se trata de una mejora agresiva que aborda las principales críticas al Pocket 3, al tiempo que mantiene el formato estabilizado por cardán que lo ha convertido en una cámara para vlogs muy popular.

La Osmo Pocket 4 ya ha obtenido la aprobación de los reguladores estadounidenses y podría llegar en cualquier momento, ya que la frecuencia de las filtraciones recientes sugiere un anuncio inminente. Sin embargo, hay una complicación importante para los consumidores estadounidenses: la prohibición general del gobierno de todos los productos DJI, lo que sugiere que la Osmo Pocket 4 no se lanzará en todo el país.

9. Sony FX3 II / A7S IV

Probabilidad: 4/5

4/5 Emoción: 4/5

¿Recuerdas la A7S III? Sí, ¡la cámara de video 4K más potente de 2020! ¿Será una ilusión pensar que hay una nueva cámara de video en camino? (Image credit: Future)

Sony nos sorprendió a todos cuando lanzó la compacta premium RX1R III el año pasado sin que se hubiera rumoreado nada al respecto, y también porque llegó diez años después de la RX1R II. Pensábamos que la línea había desaparecido, ¡pero resultó que no era así! ¿Podría Sony hacer lo mismo con su serie de cámaras E-mount especializadas en vídeo 4K, actualizando la A7S III de 2020? No estoy tan seguro sobre los rumores sobre la A7S IV, pero se han visto cosas más extrañas.

Quizá sea más sensato apostar por las actualizaciones de cualquiera de las cámaras full frame de Sony que utilizan el mismo sensor de 12 MP que la A7S III, que destacan especialmente en condiciones de poca luz, entre las que se incluyen la Sony FX3 y la Sony ZV-E1. De hecho, los rumores sobre la Sony FX3 II surgen con regularidad, sobre todo desde que Canon y Nikon aumentaron la presión con la EOS C50 y la Zr, respectivamente.

Entonces, ¿qué podemos esperar de Sony? Los rumores sugieren que se lanzará un sensor apilado de 24 MP para varias cámaras Sony, con ISO base triple, vídeo 6K hasta 120 fps y 4K 120 fps sobremuestreado desde 6K. También se sugiere que contará con vídeo de puerta abierta. Todas estas características supondrían un avance significativo con respecto a la FX3, la A7S III y la ZV-E1, mientras que también se ha mencionado una sucesora de la cámara de fotograma completo FX6 Cinema Line.

Si tuviera que apostar por cuál de las anteriores tendrá una sucesora este año, sería la FX3, y una FX3 II consolidaría la posición de Sony como fabricante de cámaras de referencia para los cineastas de pequeñas producciones.

8. iPhone 18 Pro / Pro Max

Probabilidad: 4/5

4/5 Emoción: 4/5

El iPhone 17, durante nuestro primer vistazo al lanzamiento del teléfono (Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Tras años de actualizaciones iterativas, el iPhone 18 Pro podría ser el gran salto adelante que hemos estado esperando. Si los rumores son ciertos, la característica más destacada podría ser una apertura variable para los modelos Pro, lo que finalmente nos daría un control real sobre la entrada de luz y la profundidad de campo, en lugar de aproximaciones de software, lo que situaría a Apple a la altura de los pocos fabricantes de Android que se han atrevido a incluir esta característica. El analista Ming-Chi Kuo ha informado de que Apple ha realizado un enorme pedido de lentes y obturadores de apertura variable, aparentemente destinados al iPhone 18 Pro.

También se rumorea que los modelos Pro contarán con un nuevo sensor Samsung de triple capa que promete tiempos de respuesta más rápidos, un mejor rango dinámico y fotos más nítidas con poca luz, según una publicación en X del filtrador en serie Jukan. Mientras tanto, hay rumores de que la tecnología de cámara bajo la pantalla podría acabar con la incómoda muesca con la que hemos convivido desde que el iPhone X la abandonó, creando una pantalla ininterrumpida que hará que la composición sea más inmersiva.

Si a esto le sumamos otros rumores, como el salto a chipsets de 3 nm para una mayor potencia fotográfica computacional, 12 GB de RAM en todos los modelos y la posibilidad de un zoom óptico de 10 aumentos en el Pro Max, tenemos un paquete que podría finalmente acallar a los críticos que dicen que los iPhone se han quedado atrás con respecto a sus rivales en lo que a cámaras se refiere.

Los rumores actuales sugieren que el iPhone 18 Pro y el Pro Max se lanzarán en septiembre de 2026, así que esperen muchos más rumores mientras tanto.

7. Ricoh GR IV Monochrome

La Ricoh GR IV en mis manos durante mi análisis en profundidad. La próxima variante "Monochrome" me parece especialmente interesante. (Image credit: Future / Tim Coleman)

Probabilidad: 5/5

5/5 Emoción: 4/5

Ricoh anunció la excelente cámara compacta premium GR IV a mediados de 2025 y se lanzó a nivel mundial unos meses más tarde.

La GR IV llegó seis años después de la GR III y ofrece un conjunto respetable de mejoras, entre las que destaca un nuevo sensor APS-C de 26 MP con estabilización de 5 ejes, que se ha integrado en un cuerpo aún más pequeño que cabe en un bolsillo, con una mayor duración de la batería y más almacenamiento interno.

No era la mejora que esperaba específicamente, pero espero que la GR IV sea un éxito de ventas de todos modos. Sin embargo, lo que realmente me llamó la atención fue que, poco después del lanzamiento de la GR IV, Ricoh nos comunicó que estaba trabajando en una GR IV Monochrome. Probablemente será idéntica a la GR IV, pero sin la matriz de filtros de color, por lo que, como su nombre indica, solo será monocroma.

El resultado será una mayor sensibilidad a la luz y un grano más natural en las imágenes con una calidad cinematográfica, según mi experiencia con otras cámaras digitales monocromáticas. Suelo fotografiar principalmente en blanco y negro con mi propia GR IIIX, por lo que esta versión especializada de la GR IV me interesa especialmente, y tendrá un precio mucho más asequible que la costosa Leica Q3 Monochrom.

Podemos estar bastante seguros de que esta cámara verá la luz, aunque en el momento de escribir este artículo no hay noticias sobre una fecha concreta. Espero que la veamos a mediados de 2026.

6. La próxima cámara cinematográfica de Nikon

Probabilidad: 3/5

3/5 Emoción: 4/5

La diminuta Nikon Zr fue la primera cámara «cinematográfica» de Nikon desde la adquisición de RED. Ahora, los cineastas sueñan con una versión más grande con características de alta gama. (Image credit: Tim Coleman)

Nikon adquirió la importante empresa cinematográfica RED en marzo de 2024 y, solo 18 meses después, ya ha relanzado dos cámaras RED existentes con la montura Z de Nikon: una nueva y más asequible V-Raptor XE, además de una línea completamente nueva de «cámaras cinematográficas» Nikon Z, que comienza con la Nikon ZR.

Bajo la marca Nikon RED, la ZR resultó sorprendentemente pulida, ya que heredó gran parte de la tecnología de la Nikon Z6 III, incluida la grabación de vídeo 6K a 60 fps con RAW de 12 bits integrado en la cámara. Sin embargo, se le ha añadido un nuevo códec RED R3D «NE», captura de audio de 32 bits flotantes y una pantalla táctil de 4 pulgadas que supera a la de sus rivales, todo ello en un cuerpo increíblemente pequeño y a un precio asequible que ha aumentado la presión sobre Sony, Canon y Panasonic.

En la feria IBC celebrada en septiembre, Nikon también anunció que está fabricando lentes cinematográficas, por lo que está claro que está invirtiendo en este sector. Sin embargo, lo que tiene entusiasmados a los videógrafos profesionales es la perspectiva de otra cámara cinematográfica Nikon Z. La Zr fue claramente diseñada para ser lo más ligera y pequeña posible, como la Sony ZV-E1, pero un modelo más robusto con una conectividad adecuada y un diseño modular realmente llamaría la atención del mundo de las cámaras cinematográficas.

Aún no hay rumores creíbles, así que, ¿saldrá al mercado una cámara así en 2026? Lo más seguro sería 2027, si es que llega a salir, pero dado que Nikon está pisando el acelerador en este ámbito, no nos sorprendería que este año saliera al mercado una hermana mayor de la Zr. O bien, Nikon podría ir por otro camino y fabricar una versión aún más asequible de la ZR con un sensor APS-C más pequeño. En cualquier caso, espero mucha más actividad en el sector de las cámaras cinematográficas prosumer tras un año excepcional en 2025.

5. Leica M12

Probabilidad: 4/5

4/5 Emoción: 4/5

Ha habido varias variaciones de la Leica M11 desde su lanzamiento en enero de 2022, y su sucesora está a punto de salir al mercado (Image credit: Leica)

Los rumores sobre la próxima cámara de la serie M de Leica comenzaron a circular a mediados de 2025, con imágenes filtradas que insinuaban algunas actualizaciones impresionantes en el clásico diseño del telémetro: una pantalla trasera más grande (3.9 pulgadas en comparación con la pantalla actual de 2.95 pulgadas de la Leica M11), un nuevo dial detrás del botón del obturador y, posiblemente, la eliminación completa del dial ISO. El resultado general parece ser más minimalista que los modelos anteriores de la serie M, con menos botones y diales en general.

Las maquetas obtenidas por Leica Rumors sugieren que la configuración del telémetro en sí misma podría estar evolucionando hacia un diseño híbrido que combina las ventajas de los visores ópticos y electrónicos. Es algo que no habíamos visto antes en Leica, pero la serie X100 de Fujifilm tiene algo similar. Los usuarios de Leica son famosos por su gran afición a la experiencia única que ofrece el telémetro óptico de la serie M, pero la marca ha mostrado recientemente su disposición a alejarse de sus tradiciones con la Leica M EV1, equipada con un visor electrónico. Quizás la M12 ofrezca algo intermedio, que satisfaga tanto a los tradicionalistas como a los usuarios ocasionales.

4. Canon PowerShot V3

Probabilidad: 3/5

3/5 Emoción: 4/5

La Canon PowerShot V1 durante nuestra revisión en profundidad (Image credit: Future | Sam Kieldsen)

Canon was one of few leading brands to launch a genuinely new and exciting compact camera last year – the excellent PowerShot V1. The vlogging camera featured a new 1.4-inch sensor and Canon's best autofocus performance in a PowerShot to date, plus video-friendly features such as a built-in ND filter.

So what's next from Canon in this space? According to repeated albeit soft rumors throughout 2025, including after the launch of the V1, it could be a high-quality travel zoom compact with the same 1.4-inch sensor, called the PowerShot V3.

The camera's rumored specs read like a wishlist for point-and-shoot camera fans, with that 1.4-inch sensor, a 20x optical zoom and improved EVF, and they might just be that – wishful thinking. However, the space has proven popular yet unserved in 2025 with new models, that it's about time leading brands stepped up and delivered.

At this level, Sony has diverted its attention to the vlogging camera space, while Panasonic is pretty much inactive besides occasionally rehashing an old model, as it did with the Lumix ZS99 / TZ99; so what say you Canon? Will you deliver a stunning point-and-shoot more aimed for photographers this year? If anyone can, it's you.

3. Fujifilm X-Pro 4

Probabilidad: 3/5

3/5 Emoción: 4/5

(Image credit: Future)

Llevamos más de dos años oyendo rumores sobre una Fujifilm X-Pro 4 y, dado que no hay señales de que vaya a salir al mercado una cámara réflex premium APS-C en 2025, parece plausible que se lance en 2026. La X-Pro 3 salió a la venta a finales de 2019, por lo que ya es hora de que Fujifilm se decida a lanzar un sustituto adecuado. Aunque nos encantó la recién llegada Fujifilm X-E5, se trata de una cámara con telémetro de gama básica, en lugar de la cámara premium que creemos que será la próxima X-Pro.

Según PetaPixel, que entrevistó al ejecutivo de imagen de Fujifilm, Yuji Igarashi, en marzo de 2025, la razón por la que aún no hemos visto una X-Pro 4 es que Fujifilm quiere que esta cámara sea algo más que otro lanzamiento iterativo. Igarashi confirmó que algún día se presentará una nueva cámara X-Pro, pero dijo que tendría que ser «algo que satisfaga a los usuarios expertos». No sabemos si eso significa que vendrá con alguna nueva característica revolucionaria o si simplemente ofrecerá un rendimiento de primera línea.

Las X100VI y X-E5 ya han incorporado sensores de 40 MP, el procesador X-Processor 5 y estabilización integrada en el cuerpo a la gama de Fujifilm, por lo que la X-Pro 4 tendrá que ir más allá si quiere impresionar de verdad, lo que significa que es posible que aún tengamos que esperar bastante tiempo para verla. Como el propio Igarashi declaró a PetaPixel: «Probablemente nos lo hemos puesto difícil, porque quizá hemos hecho que la gama X-Pro sea demasiado especial».

Hay muchas expectativas y entusiasmo por este posible lanzamiento en 2026, pero no sabemos prácticamente nada sobre cómo será la X-Pro 4 ni cuándo llegará. Puede que tampoco sea la única cámara nueva de la serie X que llegue en 2026: abundan los rumores de que también se está preparando una X-T6, sucesora de la maravillosa Fujifilm X-T5.

2. Canon EOS R7 Mark II

Probabilidad: 4/5

4/5 Emoción: 5/5

Se rumorea que la EOS R7, la cámara sin espejo APS-C insignia de Canon, tendrá una sucesora en 2026 (Image credit: Future)

De toda la gama actual de cámaras sin espejo de Canon, probablemente sea su modelo APS-C insignia el que más necesita una actualización. La EOS R7 se lanzó en 2022, y su posible sucesora ha sido una de las cámaras más rumoreadas en los últimos 12 meses. ¿Podría ser 2026 finalmente el año?

Si la EOS R7 Mark II llega al mercado, probablemente será una de las cámaras con sensor recortado más potentes jamás fabricadas, especialmente para los fotógrafos. Los rumores sugieren que será como una alternativa con sensor recortado a la EOS R5 Mark II de fotograma completo, con un sensor apilado igualmente más rápido y, potencialmente, 32 MP como antes, o una resolución más alta de 40 MP para rivalizar con Fujifilm.

Podría tener el mismo procesador y acelerador DIGIC que la EOS R5 Mark II y la EOS R1, disparo en ráfaga de 40 fps con precaptura, además de un inteligente escalado integrado en la cámara. También hay indicios de que su chasis podría ser heredado de la EOS R5 Mark II. En pocas palabras, la EOS R7 Mark II eclipsaría a otras cámaras APS-C de alta velocidad y sería una excelente cámara para fotografía deportiva y de vida silvestre, suponiendo que Canon ofrezca algún objetivo RF-S de gama alta para aprovechar su potencial.

1. DJI Avata 360

Probabilidad: 5/5

5/5 Emoción: 5/5

(Image credit: DJI)

La primera cámara drone 360 del mundo, la Antigravity A1, llegó justo antes de finales de 2025, pero no estará sola en su categoría por mucho tiempo. A pesar de la prohibición vigente en EE. UU. sobre sus productos, se rumorea que el líder del mercado de drones, DJI, está preparando su propio drone 360, que según se informa se llamará DJI Avata 360. Al igual que el A1, aparentemente viene con unas gafas FPV para un control de vuelo inmersivo y, según se informa, utilizará dos sensores de 1/1,1 pulgadas para capturar vídeo 8K en 360 grados de todo lo que le rodea. Los usuarios podrán entonces reencuadrar las tomas utilizando las aplicaciones móviles o de escritorio de DJI.

El Avata 360 parece, en esencia, un DJI Osmo 360 volador, lo cual no es nada malo: el Osmo 360 es una magnífica alternativa al Insta360 X5, a pesar de ser el primer intento de DJI en el mercado de los 360.

Mucho dependerá de en qué se diferencia el Avata 360 del Antigravity A1, que impresionó en muchos aspectos, pero tiene un precio muy elevado. Se sugiere que su unidad de cámara podrá girar 90 grados para cambiar entre la captura de 360 grados (con cámaras orientadas hacia arriba y hacia abajo) y un modo FPV de lente única (con la cámara orientada hacia adelante), lo que suena realmente inteligente. Si DJI puede superar a su rival en cuanto a precio, al tiempo que ofrece una experiencia similar, podría convertirse en el fabricante de drones 360 de referencia, al menos fuera de Estados Unidos.

