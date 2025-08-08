Según algunos informes, el primer dron 360 de DJI pesará menos de 250 g.

Al parecer, se basa en una tecnología de cámara 8K similar a la del Osmo 360.

Se prevé que salga al mercado antes de finales de 2025.

¡DJI quiere seguir en la cima de drones con un nuevo lanzamiento! Pues parece que el esperado DJI Mini 5 Pro se prepara para su lanzamiento en 2025.

Sin embargo, si creemos en los últimos rumores que circulan por Internet, la empresa podría anunciar dos modelos antes de que termine el año, uno de ellos un tipo de dron totalmente nuevo basado en una cámara 360.

Ya hemos recibido la confirmación oficial de que Antigravity está preparando su propio dron ligero de 360º con tecnología de cámara Insta360, aunque solo a través de un avance, ya que por ahora se desconocen los detalles. Y, si el informe de Notebookcheck es cierto, tendrá un competidor desde el principio.

El informe detalla los rumores procedentes de China que afirman que DJI está trabajando en un dron igualmente ligero (menos de 250 g, para garantizar que se mantenga en el punto óptimo para eludir la normativa) que también ofrecerá grabación de vídeo 8K 360, utilizando un cardán mecánico de tres ejes para sujetar su cámara.

Al parecer, la cámara se basará en fundamentos similares a los del hardware del recientemente lanzado DJI Osmo 360, la primera cámara de acción 360 de la empresa.

¿Un Osmo 360 volador?

La DJI Osmo 360 demuestra que DJI sabe cómo fabricar una cámara de 360 grados excelente. (Image credit: DJI)

La Osmo 360 es una excelente cámara de 360 grados (lo sé porque la he probado para nuestra reseña de la DJI Osmo 360 - contenido en ingles-), que utiliza dos sensores de 1/1,1 pulgadas combinados con dos lentes ojo de pez ultra gran angular y un montón de ingeniosos trucos de software para crear videos panorámicos de 8K con un mínimo esfuerzo.

Estos videos se pueden recortar en las aplicaciones complementarias de DJI (ya sea la aplicación móvil DJI Mimo o la aplicación de escritorio DJI Studio) antes de exportarlos para compartirlos o utilizarlos en otros programas de edición.

Una versión voladora del Osmo 360 que consigue mantener un peso inferior a 250 g suena casi demasiado bien para ser verdad, sobre todo si va a llevar dos sensores grandes a bordo. Sospecho que es posible que veamos sensores más pequeños en el dron, con el fin de mantener el peso por debajo de esa marca clave de 250 g.

Si los informes son correctos, DJI parece tener por delante unos meses muy ajetreados. También se rumorea que la empresa lanzará el DJI Mic 3, un nuevo modelo de su popular gama de micrófonos inalámbricos, así como el DJI Osmo Nano, una pequeña cámara de acción modular, y el DJI Romo, el primer robot aspirador de la empresa.