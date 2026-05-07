Así se comporta el kit teleconvertidor del OPPO Find X9 Ultra, en la Championes League

Ya han sido elogiadas efusivamente las capacidades de la cámara del Oppo Find X9 Ultra , resumiendo que es el teléfono con cámara más versátil disponible, ya que ofrece cámaras ultra gran angular y con zoom de 1x, 3x y 10x.

De hecho, en una prueba comparativa real entre el Oppo Find X9 Ultra y una cámara compacta de viaje Lumix de 1000 dólares con zoom óptico de 15x, las cámaras de 3x y 10x del teléfono se comportaron de forma impresionante.

Si esas cámaras con zoom no son suficientes, el extravagante kit Hasselblad Earth Explorer también incluye un teleconvertidor (es decir, un teleobjetivo) que amplía aún más su alcance, y puede ser tuyo por 499 libras adicionales (solo el teléfono cuesta 1449 libras; no está disponible oficialmente en EE. UU., pero se puede comprar a través de sitios de importación).

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El teleconvertidor se combina con la cámara telefoto 3x líder en su clase del teléfono para ofrecer un zoom óptico de 13x (aunque, curiosamente, se calcula a partir de la distancia focal de 23 mm de la cámara principal 1x, lo que da como resultado una distancia focal de 300 mm), que se puede ampliar hasta 60x con un zoom digital para obtener una distancia focal francamente ridícula de 1380 mm.

Estas cifras suenan muy impresionantes, sobre todo para un teléfono, pero ¿qué tan buena es la lente teleconvertida en realidad? Se usó el Oppo Find X9 Ultra y el kit de lente teleconvertida a un partido de fútbol de élite —el Arsenal enfrentándose al Atlético de Madrid en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones— para averiguarlo.

Imágen 1 de 3 El objetivo teleconvertidor, fotografía tomada con el Find X9 Ultra. (Crédito de la imagen: Future / Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Future / Tim Coleman) The kit, taken with a Pixel 8 Pro (Crédito de la imagen: Future / Tim Coleman)

El hardware

El Oppo Find X9 Ultra ya cuenta con una impresionante cámara con zoom de 10x, por lo que un zoom de 13x podría parecer una mejora mínima, especialmente si se tiene en cuenta el tamaño de la lente teleconvertida, que es casi tan grande como el propio teléfono. Sin embargo, existe una diferencia considerable entre 10x y 13x: la distancia focal de 300 mm permite enfocar a menor distancia que los 230 mm del zoom de 10x.

Además, la lente se combina con la cámara de zoom 3x de calidad superior del teléfono (el sensor de esta cámara es mucho más grande que el que utiliza la cámara de 10x), por lo que, en teoría, la calidad con el accesorio de lente debería ser mucho mejor.

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El kit Hasselblad Earth Explorer incluye un estuche específico con una empuñadura para batería USB-C, además de tres anillos que se enroscan en la cámara: uno decorativo (que queda genial), otro que admite filtros roscados de 62 mm (ideal para vídeo, sobre todo donde los filtros ND son un accesorio esencial) y otro para fijar el teleconvertidor.

El teleconvertidor en sí es un accesorio de alta gama con un diseño exterior que debería resultar atractivo para los aficionados de Hasselblad: un elegante cuerpo metálico, un collar para trípode extraíble, además de un parasol de buena calidad y una tapa de objetivo con la marca Hasselblad.

El objetivo no tiene controles externos; todos los ajustes fotográficos se realizan en la aplicación de la cámara, y allí descubrí rápidamente que mis opciones eran bastante limitadas.

De izquierda a derecha, el botón de información muestra los escenarios sugeridos para usar el teleconvertidor, el modo Hasselblad Teleconverter y los ajustes disponibles en el modo Hasselblad Teleconverter. (Image credit: Future)

En uso

Una vez colocado el objetivo, deberá seleccionar el modo de disparo «Teleconvertidor Hasselblad» en el menú del teléfono para sincronizarlo con el objetivo. Como yo usaba este modo con frecuencia, lo arrastré desde la opción «Más» en la barra de navegación de modos de disparo de la aplicación de la cámara hasta la barra de navegación para acceder a él más rápidamente.

Una vez activado el modo, se le presentan tres opciones de zoom: zoom óptico de 13x, zoom de 30x y zoom de 60x. Los dos últimos son zooms digitales; no se deje engañar por quienes afirman que el objetivo tiene un zoom óptico de 60x, simplemente no es cierto.

Los trucos computacionales del teléfono, junto con estos ajustes de zoom digital, crean una imagen lo más nítida posible, y el efecto es bastante decente teniendo en cuenta todo, pero el zoom de 13x es sin duda el mejor de los tres.

La estabilización es muy eficaz en los tres objetivos. Uno pensaría que disparar a mano alzada con el zoom de 60x sería imposible, y sí, se nota cierta inestabilidad incluso con el más mínimo movimiento de la mano, pero sinceramente, con pulso firme, es perfectamente posible disparar sin trípode.

Lo malo es que los ajustes de la cámara en el modo teleconvertidor son bastante limitados, incluso más que en el modo automático "Foto". Incluye compensación de exposición, filtros de color y algunas otras opciones como HDR , temporizador y disparo a intervalos, pero poco más. En cambio, el modo Hasselblad Master ofrece un amplio control manual para fotógrafos experimentados, y las fotos en este modo están menos procesadas y se ven más auténticas.

Imágen 1 de 6 La cámara principal 1x (23 mm f/1.5) te da una idea de lo lejos que estaba del campo desde mi asiento en la grada superior. (Crédito de la imagen: Future / Tim Coleman) El zoom 3x (70 mm f/2.2) es la cámara con la que se combina el teleconvertidor (Crédito de la imagen: Future / Tim Coleman) El teléfono cuenta con un zoom óptico de 10x (230 mm f/3.5) (Crédito de la imagen: Future / Tim Coleman) Aquí vemos el teleconvertidor en acción, con un ajuste óptico de 13x. (Crédito de la imagen: Future / Tim Coleman) Aquí se usó la configuración de zoom de 30x, que equivale a un zoom digital de 2,31x. (Crédito de la imagen: Future / Tim Coleman) Y aquí está la configuración de 60x, un zoom digital de 4,62x. (Crédito de la imagen: Future / Tim Coleman)

Dado que se estaba fotografiando acción rápida, naturalmente se querría una velocidad de obturación rápida para congelar el movimiento, pero no hay control manual de la velocidad de obturación. Por otro lado, tampoco se tiene ese control para efectos creativos, como una velocidad de obturación lenta intencional para desenfocar el movimiento, algo que sí podía hacer en el modo maestro de Hasselblad.

Por eso, nos dimos cuenta de que la mayoría de las fotos de los jugadores en el campo iluminado por la noche salían borrosas. Busqué de nuevo en los menús, con la esperanza de encontrar el Modo Acción (que está en el modo Foto normal y es el modo preferido para capturar acción rápida), pero no hubo suerte. Sin control manual ni un modo de prioridad de velocidad de obturación, las esperanzas de conseguir buenas fotos se desvanecían.