¿Nothing contra Apple y los AirPods Max? Todo parece indicar que sí y aquí les tenemos todos los detalles.

La empresa ha confirmado la noticia en un vídeo de casi cuatro minutos en el que el equipo de diseño londinense habla de sus objetivos para el equipo de audio, aún sin nombre.

La noticia se produce después de que Nothing anunciara a principios de esta semana que se asociará con la institución británica de alta fidelidad KEF para crear nuevos productos de audio, aunque en el vídeo no se mencionaba esta colaboración.

Aunque los detalles son escasos, hemos podido conocer un puñado de elementos clave que pueden diferenciar a los auriculares de botón Nothing de competidores como Apple y Sony.

De hecho, el vídeo comienza con los diseñadores preguntándose qué significa "XM6", posiblemente refiriéndose al trío de caracteres del poco manejable nombre de los auriculares más recientes de Sony y, por el momento, líderes del sector, los Sony WH-1000XM6.

Pero, sobre todo, el equipo se centra en las decisiones que están tomando para los primeros auriculares over-ear de Nothing.

Precio

El precio es un factor muy a tener en cuenta. Haciendo referencia a los AirPods Max de 549 dólares de Apple, que cuestan casi lo mismo que dos teléfonos Nothing de última generación, el equipo dijo que quiere producir auriculares más baratos, unos que cuesten mucho menos que los AirPods Max.

En cuanto a cuánto menos, bueno, un diseñador mencionó el precio, pero en ese momento, su voz se silenció y su boca se cubrió con un pequeño mensaje que decía que Nothing tiene que guardar algunos secretos.

Por supuesto, Nothing tiene forma en este campo. Hemos concedido a los auriculares económicos Nothing Ear (a) cinco estrellas y los consideramos de los mejores auriculares que se pueden comprar, y sólo cuestan 99 dólares.

Por su parte, los auriculares Nothing Ear, ya en su tercera generación, son algo más caros, pero aun así los proclamamos "muy superiores a su categoría de precio".

Facilidad de uso

Los diseñadores se quejan de que con la mayoría de los auriculares, los botones parecen todos iguales, y es imposible saber si estás tocando los controles de volumen, pausa o Bluetooth. Parece que Nada lo hará de otra manera, diseñando todos los botones para que sean "completamente distintos".

La esperanza es que no haya "ninguna duda sobre qué control estás a punto de tocar, [para] que no cometas errores y nos quitemos de en medio esa experiencia de escuchar música".

We're making Over-Ear Headphones - YouTube Watch On

Hazlo especial

Los diseñadores de Nothing dicen que pueden hacer cosas con los auriculares que las grandes empresas no pueden, porque las grandes empresas tecnológicas "simplemente no pueden arriesgarse; tienen que pensar en todo este programa global... y en millones y millones de usuarios".

Nada, por el contrario, sostiene que puede simplemente tomar una idea, construirla, probarla y "ponerla ahí fuera". Para ser justos, eso es lo que parece con los inusuales e icónicos smartphones de Nothing.

El mejor audio

Nada tiene ya una experiencia significativa y un historial bastante bueno en el espacio del audio. Sus auriculares inalámbricos ocupan actualmente uno de los primeros puestos de nuestra lista de los mejores auriculares inalámbricos de 2025.

En cuanto a lo bien que suenan estos auriculares, un diseñador de Nothing afirma: "Ya estoy impresionado. No están acabados, pero creo que podrían ser de los que mejor suenan del mercado".

Y no sólo en su rango de precios; Nothing cree que estos auriculares "darán la talla".

La confianza de Nothing va más allá, ya que el equipo musita que estos auriculares son tan buenos como aquellos por los que podrías pagar el doble, y luego añade que son "mejores que los AirPods Max, y ese siempre fue el objetivo."

Una pista

Un dato interesante es que, aunque Nothing no ha revelado el precio, parece señalar que estos auriculares son tan buenos como otros que cuestan el doble, y luego menciona los AirPods Max, que cuestan 549 dólares. ¿Significa eso que los auriculares Nothing podrían costar 275 dólares?

Aunque no se mencionó ningún nombre, estamos dispuestos a adivinar que "Ear" estará en el nombre y que el nombre completo podría ser "Nothing Ear (Pros)".

Estos son todos los detalles que hemos podido extraer del insólito vídeo de anuncio de Nothing, con el único dato adicional de que estos auriculares saldrán a la venta este verano.

Es demasiado pronto para decir si realmente superarán a los AirPods Max o se acercarán a la excelente calidad de audio de Sony. Pero teniendo en cuenta el historial de sonido de Nothing, sin duda será un lanzamiento a tener en cuenta.