¿Está Sony dando pistas sobre su rival de gama ultra alta para los AirPods Max 2? Todo apunta a que sí, ya que se ha visto a una estrella de la F1 con estos auriculares súper elegantes

Estos son los XM6; las fotos filtradas del modelo ColleXion se encuentran justo a continuación

Sony WH-1000XX: la serie ColleXion, prácticamente confirmada

Visto en la cabeza de una estrella de Hollywood en Nueva York

Si quedaba alguna duda de que Sony estaba preparando algo especial, ahora debería haberse disipado. Ya habíamos informado anteriormente sobre las filtraciones de los "Sony WH-1000XX The ColleXion", y ahora parece que los audífonos superpremium del décimo aniversario de la marca podrían ser reales.

Aún no se han anunciado oficialmente, pero parecen haber aparecido en público, lo que prácticamente garantiza que su lanzamiento está a la vuelta de la esquina.

Concretamente, se han visto puestos por la estrella de F1 Damson Idris en varias fotografías que han compartido diversas páginas de moda en X. Un ejemplo claro:

El artículo continúa a continuación.

Damson Idris frolicking in NYC pic.twitter.com/cPdXdoc574May 3, 2026

En el subreddit r/headphones, los audiófilos no tardaron en señalar que no se trata de un modelo conocido de audífonos; aunque el logotipo de Sony deja claro que son un producto de la marca japonesa, presentan varias diferencias de diseño con respecto a modelos como los WH-1000XM6.

Parece, entonces, que estamos ante la opción premium de Sony aún no anunciada. Las imágenes nos permiten ver algunas características clave del diseño, incluyendo una interesante diadema/bisagra metálica, un conector de audio, algunas rejillas y también un estuche de transporte. Afortunadamente, este último parece mucho más sensato que el estuche tipo «sujetador» de los AirPods Max 2.

Es hora de ponerse el sombrero de papel de aluminio

A primera vista, podría tratarse de una simple filtración. De vez en cuando nos enteramos de casos de probadores de tecnología a quienes se les ha fotografiado en público con dispositivos que aún no han salido al mercado: al fin y al cabo, las empresas necesitan que sus dispositivos se sometan a pruebas en el mundo real.

Pero probablemente no se utilice a estrellas de Hollywood para realizar dichas pruebas. El hecho de que fuera Damson Idris quien fuera visto con los audífonos, en fotografías de aspecto muy profesional, me hace pensar que no fue una gran coincidencia —y luego está el hecho de que una cuenta oficial de Sony respondió a la publicación de X mencionada anteriormente con el emoji de «ojos», llamando la atención sobre todo el asunto en lugar de evitarlo.

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¿Mi teoría de la conspiración (y la de la mayoría de los comentaristas de Reddit)? Sony ha empezado a enviar los audífonos WH-1000XX The ColleXion a ciertas personas, con la esperanza de que los paparazzi los fotografíen con ellos puestos para generar expectación.

Ya lo hemos visto antes, con marcas como Beats regalando sus productos de audio a personas influyentes para dar pistas sobre el inminente lanzamiento de un nuevo y emocionante dispositivo. Aunque no sea cierto y solo se trate de una feliz coincidencia para la marca, Sony claramente está aprovechando la situación.

Según los rumores, estos audífonos se presentarán el 19 de mayo. Dado que estamos viendo estas imágenes "espía" de los audífonos, esa fecha de lanzamiento parece cada vez más probable.

Hasta ahora hemos oído que serán audífonos de gama alta con un precio de alrededor de 629 € (unos 740 $, 550 £, 1030 AU$), que podrían contar con ANC avanzado y especificaciones de calidad audiófila, pero tal vez con una batería peor y un peso mayor que otros audífonos de Sony.

Si los rumores son ciertos, no tendremos que esperar mucho para descubrir la verdad detrás de estos rumores.

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