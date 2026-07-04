La película The Odyssey de Christopher Nolan tendrá una bocina Bluetooth de edición limitada de Klipsch, aunque su precio podría ser una desventaja

Klipsch lanza un altavoz Bluetooth de edición limitada para "The Odyssey"

Basado en el modelo Klipsch Detroit, con detalles inspirados en la película

Edición limitada a 2,500 altavoces en todo el mundo, a un precio de 499 dólares (aproximadamente 379 libras esterlinas / 723 dólares australianos)

Las películas taquilleras suelen ir acompañadas de colaboraciones interesantes, y "The Odyssey", de Christopher Nolan, no es la excepción: además de una cubeta de palomitas con forma de caballo de Troya bastante ingeniosa, también puedes hacerte con un altavoz Bluetooth de edición estrictamente limitada de los expertos en audio Klipsch, que promete un sonido que "desafiará a los dioses".

Y si hay algo que sabemos de la mitología griega, es que desafiar a los dioses siempre termina bien.

El nuevo altavoz está limitado a 2,500 unidades en todo el mundo y se basa en la plataforma Detroit de la serie Music City de Klipsch. El Detroit es el más grande de los altavoces Music City, con dos tweeters de una pulgada y dos woofers de tres pulgadas. Esta edición especial se inspira en el diseño cinematográfico de la espada de Odiseo y presenta "acabados desgastados por la batalla, detalles envejecidos a mano y detalles en latón que evocan un artefacto antiguo que ha atravesado un viaje épico".

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Parece muy divertido, y me encanta la ironía de esta colaboración: el director de "The Odyssey", Christopher Nolan, es famoso por hacer películas en las que es muy difícil escuchar los diálogos.

(Image credit: Klipsch)

Altavoz Klipsch x The Odyssey, edición limitada: características principales y precio

El altavoz Odyssey cuenta con Bluetooth 5.3 con un alcance de 40 pies, 20 horas de duración de batería y carga USB-C de 18 W. Puedes conectar hasta 10 altavoces Klipsch en modo de transmisión para disfrutar de una experiencia de audio más envolvente (aunque no estoy seguro de que sea exactamente así como a Nolan le gustaría que disfrutaras de la película…), y el altavoz tiene clasificación IP67 y puede soportar la inmersión en agua durante más de 30 minutos.

Puedes personalizar los graves, medios y agudos con la app Klipsch Connect Plus, que también ofrece actualizaciones de firmware de forma inalámbrica y soporte técnico.

El precio recomendado del altavoz Klipsch x The Odyssey Edición Limitada es de $499 (aproximadamente £379 / AU$723) y se venderá en línea en Klipsch.com, así como a través de minoristas como Amazon y RC Wiley.

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Esto significa que es considerablemente más caro que el modelo estándar Detroit: este se encuentra actualmente en oferta por 194 dólares en Best Buy en EE. UU. y por 299 libras en Currys en el Reino Unido. Pero, por supuesto, ese modelo no cuenta con la magia cinematográfica ni los detalles únicos de la edición limitada.

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