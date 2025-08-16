Sin duda, Spotify es una de mis aplicaciones de música streaming favoritas, no por nada he pasado los últimos 10 años creando un perfil de gustos sólido en mi cuenta Premium, la cual es una de las principales razones por las que sigo fiel a Spotify.

¿Por qué iba a cambiar de repente de servicio de streaming musical y destruir lo que he construido?

Hay muchas funciones de Spotify que considero útiles para una buena sesión de escucha, pero desde que me registré en la prueba gratuita de Apple Music, he notado algunos defectos importantes en Spotify. Aunque no estoy completamente decidido a dar el paso (me he acostumbrado demasiado a Spotify), la idea no me desagrada del todo.

Necesitaré algo de tiempo para extrañar Apple Music antes de considerar volver y, posiblemente, decirle adiós a Spotify. Dicho esto, estos son los cinco cambios fundamentales que Spotify debe realizar si quiere seguir contando con mi dinero.

1. Eliminar las restricciones sobre las portadas de los ascensores

(Image credit: Future)

Últimamente me he aficionado a experimentar con la función de personalización de carátulas de Spotify, y la verdad es que me está gustando mucho. Es una forma divertida de darle un toque especial a tus listas de reproducción y dotarlas de personalidad, pero tiene algunas desventajas.

Cuando creas una carátula personalizada para tu lista de reproducción, puedes utilizar todo tipo de elementos, desde texto e imágenes hasta pegatinas, e incluso aplicar diferentes técnicas de edición, pero hay un límite. Por el momento, solo puedes añadir un máximo de cinco imágenes de la galería de fotos de tu teléfono y 10 pegatinas de la colección de Spotify, que de todos modos no ofrece mucha variedad.

Pero, sobre todo, el principal problema de las carátulas personalizadas de las listas de reproducción en Spotify es que, una vez que creas una carátula para una lista de reproducción, tienes que empezar desde cero si quieres actualizarla o hacer cambios.

2. Mejorar la función de letras de canciones

(Image credit: Future)

Utilizo la función de letras con bastante frecuencia y creo que es una forma rápida y fácil de aprender las letras de las canciones para un próximo concierto en vivo. Sin embargo, Musixmatch, la empresa que proporciona las letras de las canciones en Spotify, está frenando mucho el servicio.

Además de los problemas de sincronización, lo que menos me gusta de las letras de Spotify es que hay que esperar unos días después del lanzamiento de una nueva canción para poder verlas, mientras que en Apple Music aparecen casi de inmediato. En comparación con Apple Music, las letras de Spotify simplemente no están a la altura.

3. Ordena su interfaz desordenada

(Image credit: Future)

No se puede ignorar el hecho de que la interfaz de Spotify en las diferentes secciones de la aplicación es bastante desordenada. Las páginas de inicio y biblioteca son las que más me molestan, pero todo se reduce a las opciones de filtrado.

En lugar de tener secciones específicas en tu biblioteca para tus álbumes, artistas y listas de reproducción guardados, como Apple Music, a Spotify le encanta meter todo en una gran lista desorganizada, lo que te obliga a navegar por sus confusos filtros para encontrar lo que buscas.

4. Convénceme de que realmente entiende de música

(Image credit: Future)

Spotify tiene algunas listas de reproducción editoriales muy buenas —«Alt Now» y «Lorem» son algunas de mis favoritas—, pero me gustaría que me mostrara más de estas en mi página de inicio en lugar de intentar imponerme sus listas de reproducción «Hechas para ti».

Una cosa que me ha llamado la atención desde que empecé a usar Apple Music es su sólido equipo editorial, responsable de funciones como las listas de reproducción Set List y las descripciones de los álbumes. Estas sencillas incorporaciones demuestran que Apple Music está al tanto de las giras de los artistas y del panorama musical actual. Spotify aún tiene que convencerme de lo contrario.

5. No te obsesiones con las estadísticas

(Image credit: Future)

A pesar de la importancia de registrar la popularidad de las canciones y los artistas a lo largo del tiempo para cosas como Spotify Wrapped, tener estadísticas por todas partes en la aplicación de Spotify ha cambiado la forma en que elegimos escuchar música. Eliminar las estadísticas elimina cualquier tipo de juicio predeterminado sobre la credibilidad de una canción o un artista, creando así una experiencia auditiva más abierta.