SongDNA de Spotify es como una Wikipedia musical a lo grande; no puedo dejar de usarlo

A veces, escuchar música simplemente no es suficiente, y para muchos entusiastas de la música, parte de la experiencia de streaming consiste en profundizar más allá de la superficie de las canciones y los álbumes que más les gustan; por eso, SongDNA de Spotify es una de mis nuevas funciones favoritas del servicio.

Sin embargo, no es el primer servicio de streaming musical en hacer esto. Tidal Credits existe desde 2019, pero SongDNA le da un toque de profundidad a las herramientas de reproducción de Spotify, y después de pasar bastante tiempo probándolo, he decidido que simplemente no me canso de usarlo. Así fue mi primera experiencia con la función.

Una enciclopedia sonora infinita

En pocas palabras, eso es SongDNA. Desde que se filtró en octubre, he estado esperando pacientemente a que SongDNA saliera al mercado, y cuando más usuarios comenzaron a verlo en versión beta el mes pasado, supe que estaba cerca. Básicamente funciona como un mapa mental, destacando a todos los colaboradores detrás de una canción, desde compositores hasta letristas, productores e ingenieros de sonido, y está diseñado para los fanáticos de la música que desean conocer sus canciones favoritas a un nivel más profundo.

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En primer lugar, SongDNA es muy fácil de encontrar y usar. Solo tienes que tocar cualquier canción que quieras escuchar y desplazarte hacia abajo en la página de reproducción para encontrar SongDNA debajo de «Letra». Tampoco necesitas estar escuchando la canción para explorar SongDNA, y puedes simplemente tocar el ícono de los tres puntos en cualquier canción y explorarla de esa manera, aunque me pareció que la experiencia es más fluida cuando lo usas mientras escuchas la canción que estás investigando.

Pero donde SongDNA realmente destaca es en cómo conecta a artistas y productores a través de una red entrelazada de información, y justo cuando pensaba que lo sabía todo sobre mis canciones favoritas, SongDNA me puso en mi lugar.

(Image credit: Future)

Mientras escuchaba la canción «Ride» de Jessie Ware, uno de mis nuevos lanzamientos favoritos, no solo descubrí más cosas sobre su productor, James Ford, sino que SongDNA relacionó a Jessie Ware con artistas como Arctic Monkeys, Florence and the Machine y Depeche Mode solo a través de este productor. Y no solo eso, sino que me mostró que Björk participó como compositora en uno de los mayores éxitos de Madonna allá por los años 90.

A menudo me encuentro sumergiéndome en los agujeros negros de Wikipedia, acumulando conocimientos sobre algunos de los temas más especializados y descabellados, así que SongDNA es perfecto para esto. Pero, además de su lista de colaboradores, te dice qué samples e interpolaciones se están utilizando. Ahí es donde realmente me llamó la atención.

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Revelando las capas

El uso de samples y la interpolación de otras canciones es una forma muy común de añadir profundidad a una canción, pero, en mi opinión, ofrece una visión clara de la mentalidad creativa de un artista. Es una sensación fantástica reconocer un sample de inmediato, pero no sabía cuántas de las canciones que escucho tienen samples entretejidos.

Cuando presionas el ícono de reproducción en una canción de la lista de samples e interpolaciones, te lleva al momento exacto de la canción para mostrarte exactamente qué instrumento, gancho, riff o melodía se está utilizando. Sin embargo, el único inconveniente es que no te da la opción de escuchar el sample como un fragmento. En cambio, anula lo que estás escuchando actualmente en la barra de reproducción, pero esto es fácil de solucionar.

(Image credit: Future)

Volviendo al ejemplo de Jessie Ware, el inicio de su canción "Ride" incorpora el tema principal de la película "El bueno, el feo y el malo" (1966), algo de lo que yo no tenía ni idea, y lo mismo ocurre con el sample que SZA hace de la voz de Björk en "Hidden Place" para su canción "Forgiveless".

Quería explorar esto aún más, y había un álbum en particular que sabía que estaría repleto de samples e interpolaciones: Lemonade, de Beyoncé. Aunque lo he escuchado religiosamente durante los últimos 10 años, resulta que no sabía tanto sobre su producción como pensaba.

(Image credit: Future)

La canción "Sorry", un himno pop-R&B alegre con elementos de trap, incorpora el riff de una de las piezas más famosas de la música clásica, "El lago de los cisnes", pero debido a cómo se ha remodelado y adaptado para encajar en la canción, nunca lo reconocerías. Me quedé realmente sorprendido, pero eso no fue todo.

Su canción "Hold Up", otra de mis favoritas, también está repleta de samples. Aunque la mayoría son fáciles de identificar (principalmente el sample vocal de «Turn My Swag On» de Soulja Boy), hay uno que ha estado acechando en el fondo y que no había detectado hasta ahora: ella samplea su propia canción «Countdown». Nos encanta una reina autorreferencial.

Puedo decir sin temor a equivocarme que mi primera experiencia con SongDNA fue todo un éxito, y estoy listo para darle la bienvenida a mi rutina de streaming musical con los brazos abiertos. Al parecer, después de todo, sí se le pueden enseñar trucos nuevos a un perro viejo.

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