"Esta es una de las actualizaciones más confusas que han hecho nunca": los usuarios de Spotify están frustrados por la ausencia de las funciones de mezcla de audio y mensajes

Como sabes, Spotify está recibiendo una de sus mayores actualizaciones hasta la fecha, pero parece que para los fans de la plataforma no ha sido del todo "buena".

Hace unas semanas, la empresa nos sorprendió con el anuncio de su nueva herramienta Mix para listas de reproducción, una clara rival de AutoMix de Apple Music. Un par de días después, Spotify siguió con otro gran anuncio, presentando una nueva función llamada Mensajes que permite a los suscriptores compartir música, podcasts y audiolibros con sus amigos.

No hace falta ser un gran fanático del streaming de música para comprender que estas nuevas funciones son las mayores actualizaciones de Spotify hasta la fecha (aunque serán superadas si se lanza Spotify HiFi). Sin embargo, han pasado varias semanas y estas herramientas únicas aún no están ampliamente disponibles.

Muchos suscriptores están confundidos, ya que algunos tienen acceso a la función Mix pero no a Mensajes, y viceversa. Pero los usuarios están más frustrados que confundidos con lo que es uno de los lanzamientos más extraños de Spotify.

¿Por qué la exclusividad?

En este momento, tengo acceso completo a la nueva herramienta Mix de Spotify para listas de reproducción y, después de haber tenido tiempo para experimentar con ella, veo mucho potencial, pero este no es el caso para todos los suscriptores de Spotify.

Según el anuncio oficial de Spotify, la función Mix «se encuentra ahora en fase beta» y «se irá implementando para los usuarios Premium que cumplan los requisitos». No se ha revelado ninguna fecha oficial, lo cual es bastante reservado por parte de Spotify. Pero, incluso así, aquellos que llevan un tiempo inscritos en la prueba beta siguen sin tener acceso. Vea la respuesta de un usuario a un debate en Reddit a continuación:

Pero no solo los beta testers siguen esperando pacientemente para poder acceder, sino que otra pregunta candente entre los usuarios es qué los hace «elegibles» para ser suscriptores Premium cuando ya están pagando a Spotify con el dinero que tanto les ha costado ganar para disfrutar de una experiencia completa de streaming musical.

En cuanto a la función Mensajes, ocurre lo mismo, ya que se ha implementado solo para un número limitado de usuarios. La publicación de Spotify dice lo siguiente, pero no ofrece ninguna respuesta: "Los mensajes comenzarán a implementarse para los usuarios de las versiones Free y Premium mayores de 16 años en determinados mercados en dispositivos móviles".

El tiempo corre y la impaciencia crece

Entonces, ¿por qué Spotify está tardando tanto? Bueno, una respuesta en el hilo destacó que esto no se aleja totalmente de los hábitos habituales de Spotify, sugiriendo que funciona como una lotería y que todo depende de la región en la que te encuentres, que es lo que ocurrió con AI DJ.

Aunque, si tuviera que aventurar una hipótesis, parece que las nuevas incorporaciones a la interfaz de la aplicación móvil de Spotify aún se encuentran en una fase inicial y necesitarán un poco más de tiempo de prueba antes de que se implementen a nivel mundial, a pesar de la demanda actual de los usuarios.