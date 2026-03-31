Probé la nueva aplicación de Samsung con auriculares para combatir el mareo durante los viajes, y parece que realmente funciona

Samsung acaba de presentar su aplicación Hearapy

Diseñada para usarse junto con los Buds 4 Pro

Ayuda a combatir el mareo antes de viajar

Qué meses tan ajetreados para Samsung: a principios de mes lanzó la serie Galaxy S26, los Galaxy Buds 4 y los Buds 4 Pro; poco después, presentó el asequible Galaxy A57; y ahora cierra el mes con una aplicación de salud.

Esta aplicación de salud en particular se llama Hearapy y ya está disponible para descargar en Google Play Store. No, no en la tienda de aplicaciones de Samsung ni en la App Store de iPhone. Solo en Play Store.

Es una aplicación increíblemente sencilla: la abres, presionas «iniciar» y escucharás un zumbido prolongado. Por defecto dura un minuto, pero puedes cambiarlo a cualquier duración entre 40 segundos y dos minutos.

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Pero, ¿por qué harías esto? Bueno, el objetivo es reducir el mareo: el zumbido está a 100 Hz, lo que, según la app, «simula tu sistema de equilibrio». En teoría, escuchar el ruido puede protegerte del mareo hasta por dos horas, así que puedes protegerte cuando viajes sin necesidad de medicación.

Naturalmente, descargué la app para probarla.

Genera mucha emoción

Samsung recomienda usar los Samsung Galaxy Buds 4 Pro con la aplicación, así que, como soy rebelde, lo probé con el modelo no Pro. No noté ningún efecto en particular, así que seguí las instrucciones de Samsung y probé los Pro, y estos me dieron un resultado notablemente diferente para mis oídos (y mi cabeza).

Supongo que el woofer y el amplificador a medida de los Buds 4 Pro son importantes para crear la onda sinusoidal de 100 Hz, porque tuvo un efecto notable la segunda vez. Al escucharlos en el modelo Pro, sentí como si mi cráneo estuviera vibrando dentro de mi cabeza.

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Definitivamente estaba haciendo algo, pero estoy sentado en mi escritorio. No estoy viajando, ni siquiera a la cocina en este momento, así que no puedo decir con certeza si ayuda con el mareo. Sin embargo, dado el efecto notable que tuvo en mí, no me sorprendería que así fuera.

¿Pero importa? El mareo de movimiento a menudo se puede tratar (al menos hasta cierto punto) con un placebo, e imagino que muchas personas que sufren de mareos de viaje encontrarán un gran consuelo en una aplicación como esta. Un rápido proceso de panacea antes de un vuelo o un viaje en auto podría evitar que te sientas mal durante el trayecto, incluso si no es la onda sinusoidal de 100 Hz la que lo está haciendo.

Esto es doblemente cierto para otras causas del mareo por movimiento; conozco a mucha gente que se marea en el cine o al jugar videojuegos, y Hearapy podría ser una excelente manera de aliviar eso. Y si todo lo demás falla, es simplemente una forma divertida de sentir un zumbido en la cabeza, si tienes los Buds 4 Pro.

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