La Marshall Kilburn III Brown ya está disponible en México con diseño clásico y sonido 360°

¡La espera terminó! Marshall confirma la llegada de Kilburn III Brown a México, la cual está disponible desde el pasado 10 de marzo con un precio aproximado de $8,699 MXN.

Con esta nueva versión en color café, Marshall apuesta por una estética que conecta de forma natural con el universo de la música. Bajo el concepto "back-to-classics", Brown retoma la calidez y autenticidad de elementos que han definido generaciones de sonido y estilo: desde la madera curva de una guitarra hasta los interiores de los estudios de grabación. El resultado es un color versátil, sofisticado y atemporal que encaja tanto en espacios contemporáneos como en ambientes más clásicos, haciendo una declaración sutil pero con mucha personalidad.

(Image credit: Marshall)

Además de su propuesta estética, Kilburn III destaca por ofrecer una experiencia de audio pensada para quienes buscan rendimiento sin sacrificar diseño. La bocina integra 360° True Stereophonic sound, una tecnología que permite disfrutar un sonido envolvente desde cualquier punto, sin puntos ciegos y con un balance preciso entre bajos, medios y agudos. Diseñada para sonar fuerte sin perder detalle, Kilburn III se convierte en una pieza ideal tanto para una sesión de escucha en casa como para acompañar reuniones, escapadas de fin de semana o momentos al aire libre.

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Entre sus principales atributos también sobresalen sus más de 50 horas de reproducción portátil, una autonomía que la convierte en una aliada para quienes viven la música durante todo el día. A esto se suma su certificación IP54 de resistencia al polvo y al agua, que le permite enfrentar salpicaduras o un poco de suciedad sin comprometer su desempeño, manteniendo la versatilidad que hoy exige un estilo de vida en movimiento.

Fiel al ADN visual de Marshall, Kilburn III Brown conserva detalles característicos de la marca, como sus controles táctiles, acabados inspirados en sus amplificadores legendarios y una silueta que combina presencia, funcionalidad y herencia rock'n'roll. Más que una bocina portátil, se trata de un objeto de diseño que destaca por igual en una sala, un estudio creativo, una terraza o cualquier espacio donde la música y la estética importan.

Con Kilburn III Brown, Marshall refuerza su apuesta por productos que dialogan con la cultura musical, la tecnología y el diseño, acercando al mercado mexicano una opción que no solo se escucha bien, sino que también se ve y se siente como una extensión natural del estilo personal de cada usuario.

Kilburn III Brown está disponible en México desde el pasado 10 de marzo de 2026, con un precio aproximado de $8,699 MXN.