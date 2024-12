¿Te regalaron nuevos audífonos esta Navidad? Checa estos 6 consejos que los potenciarán al máximo

Si Santa Claus hizo sus compras navideñas viendo lo que recomendamos aquí en TechRadard, es posible que ahora mismo tengas unos nuevos y brillantes audífonos, listos para reproducir música de primera calidad.

Lo que Santa Claus quizás no haya mencionado es que los audífonos son para toda la vida (o, al menos, para algunos años), no solo para Navidad. Estos están destinados a ser tus nuevos compañeros de música en las buenas (¿Robin Thicke?) y en las malas (¿Thin Lizzy?), por lo que querrás asegurarte de usarlos correctamente.

Por eso, te vamos a dar un regalo extra de Navidad: seis consejos útiles que te ayudarán a sacar el máximo partido a tus nuevos audífonos. Algunos de ellos sirven para conseguir una mejor calidad de audio de tu música, otros para aumentar la longevidad y la durabilidad de tus audífonos supraurales.

La mayoría de estos consejos serán más útiles para las personas que son principiantes en tecnología, o "futuros expertos en tecnología", como los llamo yo, pero sin importar su relación con los dispositivos, debería haber algo aquí para ayudarlo a cambiar la forma en que usa sus audífonos.

1. Checa si tienen app para smartphones

(Image credit: Future)

Para los expertos en tecnología, este consejo parecerá obvio, pero conozco a mucha gente que ni siquiera lo tiene en cuenta. Casi todos los audífonos y bocinas que se pueden comprar tienen aplicaciones para teléfonos inteligentes o tabletas que se pueden usar para tener un control adicional sobre los audífonos.

Aplicaciones como estas se conectan automáticamente a tus audífonos (si estás escuchando a través de una conexión Bluetooth con ese mismo dispositivo) y te brindan funcionalidad adicional, así como una descripción general del estado de los audífonos, como la batería y el códec de audio utilizado.

Según la aplicación, puedes cambiar la configuración de cancelación de ruido, ajustar el ecualizador (que cambia el balance de audio de la música), alternar las funciones de los controles táctiles, cambiar las funciones de audio espacial, encontrar tus audífonos si los perdiste y activar cualquier cantidad de funciones adicionales creadas por la empresa. Ya estás pagando por estas funciones, ¡así que puedes usarlas!

A veces, encontrar la aplicación adecuada puede resultar un poco difícil. Sony tiene Headphones, Sennheiser tiene Smart Control, Nothing tiene Nothing X, realme tiene realme Link, pero algunas marcas tienen muchísimas aplicaciones. Por ejemplo "JBL" o "Bose" en la App Store o Play Store y encontrarás muchísimas opciones. Por tanto, para encontrar la correcta, consulta el manual del usuario o busca en Google "aplicación [nombre de los audífonos]".

2. Muévele al ecualizador

Ahora que has configurado la aplicación, puedes disfrutar de otra útil función que ofrecen casi todos los audífonos (pero no todos ): un ecualizador.

Para aquellos que no lo sepan, un ecualizador es una función que les permite jugar con el balance de audio de sus audífonos y, por lo tanto, adaptar mejor el sonido a sus preferencias personales. Si prefieren los sonidos graves, pueden enfatizarlos, pero si no, pueden reducirlos a favor de los agudos, y así sucesivamente.

Los distintos ecualizadores de aplicaciones funcionan de distintas maneras y con distintos niveles de complejidad. Algunos simplemente ofrecen una variedad de ajustes preestablecidos para elegir, otros ofrecen un gráfico de tres vías para arrastrar entre graves, agudos y medios. Las aplicaciones más avanzadas ofrecen control total sobre un ecualizador paramétrico y también existen muchas alternativas personalizadas que utilizan algunas marcas de audio.

Si eres un poco tecnófobo, te recomiendo usar ajustes preestablecidos, ya que son simples y fáciles de usar, pero cuanto más sepas sobre audio, más podrás experimentar con las opciones avanzadas.

3. Asegúrate de obtener el mejor sonido posible

(Image credit: Future)

Diferentes fuentes de audio y aplicaciones te ofrecen música y sonido con diferentes fidelidades; si acabas de adquirir unos audífonos muy caros y sofisticados, entonces querrás asegurarte de que el audio que se transmite a tus oídos coincida.

La explicación aquí se va a poner muy técnica, así que voy a usar una metáfora navideña para ayudarte a explicarlo. Imagina que la calidad del audio es como los pasteles de carne picada: si tienes audífonos de gama baja, es posible que no tengas mucho apetito, pero los propietarios de audífonos caros son absolutamente voraces (y no te culpo, ni por los pasteles de carne picada ni por la música que suena genial).

Tradicionalmente, los servicios de streaming solo ofrecen una cantidad limitada de pasteles de carne picada por segundo, ya que el servicio de entrega de pasteles de carne picada (es decir, Internet) puede manejar eso. Y dado que estamos hablando de tasas de miles de pasteles de carne picada por segundo, la mayoría de las personas podrían notar que faltan algunas de las delicias. Sin embargo, si tienes un gran apetito, ciertos servicios premium pueden proporcionarte más pasteles de carne picada.

Por lo tanto, querrá encontrar un proveedor de servicios de música que se adapte a sus gustos (el potencial de sus audífonos). ¿Cómo puede hacerlo?

Bueno, si tienes audífonos sofisticados, te recomiendo que busques reproductores de audio premium como Tidal o Apple Music, ya que ofrecen música sin pérdida que suena mucho mejor.

4. Descubre si te late o no, la cancelación activa de ruido

Si solo adquiere un nuevo par de audífonos cada pocos años, lo que puede sorprenderle de su nuevo par es la cantidad de tipos diferentes de ANC (cancelación activa del ruido) que existen. Los fabricantes de audífonos llenan sus creaciones con un montón de formas diferentes de bloquear el ruido de fondo; puede resultar un poco confuso, pero conocer las diferentes opciones puede ayudarlo a aprovechar al máximo sus nuevos audífonos.

El primer modo sofisticado que debes conocer se llama Ambiente, Consciente o Activo, según la marca que tengas, y está diseñado para bloquear el molesto ruido de fondo y, al mismo tiempo, permitirte escuchar los sonidos cercanos, como los vehículos que se aproximan, las personas que te hablan y los golpes en la puerta. Puede resultar útil activarlo cuando la conciencia situacional es importante.

Los audífonos también suelen ofrecer distintas intensidades de cancelación de ruido, que limitan la cantidad de sonido que se bloquea. Algunos te permiten ajustarlo manualmente con un control deslizante (probablemente lo subirás al máximo en vuelos o en días ruidosos en la oficina cuando necesites trabajar). A menudo me encuentro optando por cualquier tipo de modo "Adaptativo" si está disponible, que salta automáticamente entre ANC Alto, Medio y Bajo según tu entorno.

También he visto recientemente modos ANC con conjuntos de habilidades muy específicos. Algunos bloquean el viento, otros los sonidos ambientales, otros combinan el ANC con filtros de audio espacial que siguen la cabeza o incluso situaciones más específicas.

Puede valer la pena descubrir las fortalezas y debilidades de los modos ANC de sus audífonos específicos, ya que podrían solicitarle que alterne entre ellos en determinados momentos.

5. Protégelos bien, cómprales un estuche

(Image credit: Future)

La mayoría de estos consejos provienen de nuestros años de experiencia en tecnología; este proviene de muchos años de errores tecnológicos... ¡Consigue un estuche para tus audífonos!

Los audífonos son, como aparatos tecnológicos, bastante frágiles: los audífonos albergan micrófonos, controladores y componentes electrónicos que pueden dañarse con un golpe o una caída; las almohadillas se pueden rayar, manchar o rasgar; las bandas están compuestas de tiras de metal y plástico con bisagras que pueden romperse si se les da la oportunidad.

Es muy fácil romper los audífonos , ya sea que los lleves puestos en la cabeza o en un bolso. Obviamente, en el primer caso no hay mucho que puedas hacer para protegerlos, pero a menudo he descubierto que el talón de Aquiles de un par de audífonos de lujo es una mochila, específicamente una en la que se guardan sueltos.

Si sueles transportar tus audífonos en un bolso, te recomiendo que inviertas en un estuche de transporte decente (algunos audífonos vienen con uno, debo señalar). Este pequeño gasto podría ahorrarte la compra de un par nuevo cuando los audífonos se rompan en dos debido a las condiciones adversas.

6. No dejes tus audífonos conectados

Este no es el consejo más glamoroso de esta lista, por eso no está en el primer lugar, pero es el que uso con todos mis dispositivos tecnológicos y funciona de maravillas: no dejes los audífonos enchufados una vez que estén completamente cargados.

¿Cuál es el motivo? La sobrecarga puede dañar la batería del dispositivo, lo que con el tiempo se irá acumulando hasta hacer que la batería no pueda retener tanta carga como originalmente. En resumen, aunque la batería de tus audífonos tenga una duración de 10 horas, si los sobrecargas, esa duración de la batería empeorará cada vez más.

La mejor forma de cargar los audífonos es hacerlo en ráfagas, enchufándolos unos minutos aquí y allá, lo que garantizará que la salud de la batería se mantenga alta durante más tiempo. En general, los expertos recomiendan mantener los dispositivos entre el 20% y el 80% de carga, pero no todos los audífonos permiten ver la carga en porcentaje como lo hacen los teléfonos inteligentes o las tabletas.

Evitar la sobrecarga no te dará beneficios notables a lo largo del tiempo, pero cuando hayas estado usando los audífonos durante varios años y la duración de la batería siga siendo bastante sólida, ¡me lo agradecerás!