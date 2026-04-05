¿Echas de menos el "jack" de auriculares de tu iPhone? Estos auriculares con cable son la mejor alternativa

Apple no habría llegado a donde está hoy sin haber tomado muchas decisiones acertadas a lo largo de sus 50 años de historia, pero una de sus medidas más impopulares fue eliminar la toma de auriculares en favor de un sistema propietario de un solo puerto, de aspecto limpio pero que, en última instancia, resulta frustrante. Al igual que el resentimiento latente que aún existe en torno a esa decisión, los auriculares con cable también han perdurado. De hecho, están viviendo un momento tan importante que Apple ha añadido una toma de 3,5 mm en un lugar destacado de su nuevo MacBook Neo, ideal para estudiantes.

Le pregunté a nuestra estimada editora de audio, Becky Scarrott, si todavía vale la pena considerar los audífonos con cable o si es hora de que la gente dé un paso adelante, y quedó claro de inmediato que ella se inclina por la primera opción. «Incluso los mejores y más avanzados códecs Bluetooth del momento siguen sufriendo cierta pérdida de resolución, debido a diversos factores como tu entorno inmediato, las especificaciones de tu dispositivo fuente y qué códecs concretos son compatibles con el producto inalámbrico que te colocas en los oídos», me explica.

Aparte de la calidad de audio, también plantea la simple cuestión de la batería. Los audífonos y auriculares con cable no se quedarán sin batería cuando más los necesites, y sus baterías de iones de litio tampoco perderán gradualmente su capacidad para mantener dicha carga con el tiempo. Agregar un cable es una forma sencilla de evitar los problemas de batería y llevar más información de audio a tus oídos.

A continuación, he recopilado nuestras opciones mejor valoradas, todas ellas probadas y evaluadas por nuestro experimentado equipo de audio, y que han obtenido un mínimo de 4 estrellas. Si, por el contrario, tienes tiempo libre y quieres profundizar en la búsqueda, echa un vistazo a nuestras guías detalladas sobre los mejores audífonos con cable y los mejores audífonos intraauriculares con cable.

Nuestros auriculares con cable mejor valorados

Nuestros audífonos con cable favoritos en general son los Sennheiser HD-660S2 de diseño abierto. En nuestra reseña, nuestro evaluador elogió el «escenario sonoro suavemente amplio que no aísla del mundo exterior» y el «sonido consistente y neutro».

Si buscas algo más asequible, nos encantan los Austrian Audio Hi-X20; nuestro reseñista afirmó: "A menos que te preocupe el impacto de las bajas frecuencias, no hay ningún aspecto del sonido de los Hi-X20 que te decepcione», y les otorgó una calificación perfecta de cinco estrellas.

Son tan nuevos en el mercado que aún no hemos tenido la oportunidad de analizarlos, pero los nuevos AirPods Max 2 también merecen la pena, sobre todo porque con USB-C ofrecen sonido sin pérdidas.

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Para aquellos que buscan algo más compacto (o para cualquiera que extrañe los buenos viejos tiempos, cuando los EarPods venían incluidos con los iPhones), nuestros audífonos con cable favoritos son los 1MORE Triple Driver In-Ears, que «ofrecen un audio estelar, una excelente calidad de construcción y un diseño atractivo por un precio bastante accesible".

¿Necesito un DAC?

El cable que conecta tu reproductor de música con los altavoces que llevan el sonido a tus oídos tendrá un conector de 3,5 mm o USB-C. Si quieres asegurarte de disfrutar de audio de alta resolución, te conviene invertir en uno de los mejores DAC para audífonos. Un DAC (convertidor digital-analógico) es lo que transforma un archivo de audio digital en el sonido analógico que escuchas. «Estos se conectan directamente a tu dispositivo fuente (lo que significa que puedes evitar el convertidor digital-analógico integrado en él) y a tus audífonos (que ahora tienen información más detallada con la que trabajar)», explica Becky.

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