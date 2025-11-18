Se han filtrado los Samsung Galaxy Buds 4 Pro, y parece que nos esperan grandes cambios

Los Galaxy Buds 4 Pro acaban de aparecer en One UI 8.5

Parece que se avecina un diseño más plano y compacto

También se han filtrado nuevas funciones, como los gestos con la cabeza

Todo parece indicar que la espera por los nuevos Samsung Galaxy Pro 4 está a punto de terminar, y ahora unas animaciones ocultas en One UI 8.5 revelan el diseño y algunas características clave de los sucesores de los audífonos premium de Samsung.

Estas animaciones fueron descubiertas por el equipo de Android Authority, y muestran que los audífonos inalámbricos adoptan un aspecto más refinado y curvilíneo en comparación con las versiones actuales. Parece que también se han eliminado las luces LED integradas.

Al parecer, los tallos se van a aplanar, en lugar de seguir el aspecto triangular de los Galaxy Buds Pro 3, y en general el diseño parece ser un poco más compacto y sencillo, aunque siguen siendo muy agradables a la vista.

También podemos ver el estuche de carga, que ahora parece que se abrirá completamente, en lugar de seguir el diseño al estilo de los AirPods. En una de las animaciones se muestra cómo los Galaxy Buds 4 Pro se colocan en posición horizontal en el estuche de carga.

¡Usa tu cabeza!

En cuanto a las características, una de las animaciones descubiertas por Android Authority muestra que los Galaxy Buds 4 Pro serán compatibles con los gestos con la cabeza, algo que ya hemos visto en otros audífonos inalámbricos, incluidos los mejores AirPods de Apple.

Parece que podrás utilizar los gestos con la cabeza para responder o rechazar llamadas, desactivar alarmas, escuchar notificaciones e interactuar con un asistente de inteligencia artificial. Esto debería resultar muy útil cuando tengas las manos ocupadas haciendo otra cosa.

Las animaciones también muestran que habrá varias funciones disponibles al presionar y pellizcar los tallos de los audífonos. También se mencionan la grabación de 360 grados, el control adaptativo del ruido y la función «Encuentra tu teléfono», todas ellas disponibles en el modelo actual.

No está claro si este diseño y estas funciones también se adoptarán en los Galaxy Buds 4 estándar, pero parece probable. Según esta información y otras filtraciones anteriores, los audífonos deberían aparecer junto con el Samsung Galaxy S26 a principios del próximo año.

