"Podrían ser los mejores audífonos abiertos hasta la fecha": los nuevos clips de Honor resuelven mi mayor problema con los audífonos abiertos

Los audífonos Honor Choice Clip 2 salen al mercado en todo el mundo

Audífonos abiertos tipo clip con una función muy práctica

La fuga de sonido podría ser cosa del pasado

Desde que empecé a probar los mejores audífonos abiertos hace varios años, su diseño ha avanzado a pasos agigantados. Estos audífonos sin cancelación de ruido ya no adolecen de una transmisión de sonido deficiente, un ajuste poco fiable o estuches de transporte enormes. Sin embargo, aún persisten algunos problemas.

Dado que cada audífono se coloca fuera del canal auditivo, este tipo de dispositivo presenta una fuga de sonido natural, por lo que las personas a tu alrededor pueden oír tu música si el ambiente es silencioso, como en una oficina. Pero los nuevos audífonos de Honor prometen una solución al problema.

Los Honor Choice Earbuds Clip 2 Pro se anunciaron a finales de 2025 en China, pero finalmente se lanzaron a nivel mundial en abril de 2026. Su precio equivale a unos 125 $ / 100 £ / 200 AU$, pero estamos a la espera de la disponibilidad y los precios en todo el mundo.

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Más allá de ese nombre tan largo, vienen con algunas especificaciones que los hacen parecer competitivos como audífonos abiertos de tipo clip. Su driver de 12 mm es más grande que muchos de los que vemos en este estilo de audífonos, y la duración de la batería de 10 horas también es competitiva.

El estuche se carga de forma inalámbrica, el arco está diseñado para resistir los dobleces y los audífonos detectan automáticamente en qué oído se encuentran, por lo que no tienes que preocuparte por ello. Todas son características muy prácticas.

Pero más allá de esa lista de especificaciones útiles pero familiares, hay una herramienta que destaca.

Adiós a las fugas de sonido

(Image credit: Honor)

Como ya mencioné, los audífonos abiertos tienen una fuga de sonido natural, por lo que las personas a tu alrededor pueden escuchar fácilmente lo que estás escuchando. El par que estoy probando actualmente se oye claramente si estás a unos metros del oyente. Es bastante vergonzoso que todos en Parkrun puedan escuchar todo lo de los Backstreet Boys que estoy escuchando.

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Vimos que los Xiaomi OpenWear Stereo Pro venían con un controlador diseñado para mitigar este problema, pero esos eran audífonos abiertos tipo gancho, no tipo clip como los Honor. Ah, y como atestigua mi reseña de 3 estrellas (enlace arriba), no eran especialmente buenos.

Los Earbuds Clip 2 Pro, sin embargo, tienen un controlador en la parte posterior del auricular, que emite sonido para cancelar la música que estás escuchando, funcionando básicamente al revés de cómo operan los audífonos con cancelación de ruido.

En teoría, esto resuelve el principal punto débil que les queda a los audífonos abiertos, y tengo mucha curiosidad por probarlos y ver qué tan bien funcionan (o, más exactamente, dejar que mi pareja descubra qué tan bien funcionan, ya que ya no la molestaré con mi música… en teoría).

Los audífonos de tipo clip están demostrando rápidamente ser más populares que los de tipo gancho, al menos a juzgar por la cantidad de nuevos modelos que se lanzan, y anteriormente me han impresionado las ofertas de la empresa, como los Honor Earbuds Open.

Así que tengo la esperanza de que, si este clip que resuelve problemas funciona tan bien como creo, los Clip 2 Pro podrían ser los mejores audífonos abiertos hasta la fecha —al menos, para quienes comparten un espacio de trabajo.

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